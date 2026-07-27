AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdi
AOC brendi kompyuter ishqibozlari uchun moʻljallangan yangi — CG350B deb nomlangan shaxsiy kompyuter korpusini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma zamonaviy va oʻziga xos dizayni hamda atigi 28 AQSh dollari (189 yuan) atrofidagi hamyonbop narxi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi korpusning asosiy vizual oʻziga xosligi uning zamonaviy va shaffof koʻrinishni taʼminlovchi egallangan shisha dizaynidan iboratdir. Ushbu yechim kompyuter ichki qismlarini har tomondan qulay namoyish etish imkonini beradi va bugungi kunda ommalashib borayotgan estetik talablarga toʻla javob beradi.
Texnik imkoniyatlar va oʻlchamlarQurilmaning umumiy oʻlchamlari 386 x 275 x 335 millimetrni tashkil qiladi. ixbt.com xabar qilishicha, ixcham koʻrinishiga qaramay, korpus M-ATX formatidagi ona platalarni toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa samarali va oʻrtacha oʻlchamdagi tizimlarni yigʻish imkonini beradi.
Interfeyslar paneliga kelsak, korpusning yuqori qismida qulay foydalanish uchun katta hajmli toʻrsimon panjara, shuningdek, bitta USB-A 3.0 hamda ikkita USB-A 2.0 portlari joylashtirilgan. Bu esa kundalik periferik qurilmalarni ulashni osonlashtiradi.
Sovutish tizimi va butlovchi qismlar sigʻimi
- Videokarta: uzunligi 350 mm gacha boʻlgan zamonaviy grafik kartalarni sigʻdira oladi.
- Protsessor kuler va blok: protsessor sovutgichining balandligi 160 mm, quvvat blokining uzunligi esa 200 mm gacha boʻlishi mumkin.
- Disklar: uchta 2.5 dyuymli va bitta 3.5 dyuymli qattiq diskni oʻrnatish imkoniyati mavjud.
Mazkur korpus byudjet sinfidagi ixcham, ammo kuchli va koʻrinishidan jozibali oʻyin yoki ish stansiyalarini yigʻishni rejalashtirgan foydalanuvchilar uchun qulay va tejamkor yechimga aylanishi kutilmoqda.
…