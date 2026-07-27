AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdi

·34·Texno
AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdi

AOC brendi kompyuter ishqibozlari uchun moʻljallangan yangi — CG350B deb nomlangan shaxsiy kompyuter korpusini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma zamonaviy va oʻziga xos dizayni hamda atigi 28 AQSh dollari (189 yuan) atrofidagi hamyonbop narxi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi korpusning asosiy vizual oʻziga xosligi uning zamonaviy va shaffof koʻrinishni taʼminlovchi egallangan shisha dizaynidan iboratdir. Ushbu yechim kompyuter ichki qismlarini har tomondan qulay namoyish etish imkonini beradi va bugungi kunda ommalashib borayotgan estetik talablarga toʻla javob beradi.

Texnik imkoniyatlar va oʻlchamlar

Qurilmaning umumiy oʻlchamlari 386 x 275 x 335 millimetrni tashkil qiladi. ixbt.com xabar qilishicha, ixcham koʻrinishiga qaramay, korpus M-ATX formatidagi ona platalarni toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa samarali va oʻrtacha oʻlchamdagi tizimlarni yigʻish imkonini beradi.

Interfeyslar paneliga kelsak, korpusning yuqori qismida qulay foydalanish uchun katta hajmli toʻrsimon panjara, shuningdek, bitta USB-A 3.0 hamda ikkita USB-A 2.0 portlari joylashtirilgan. Bu esa kundalik periferik qurilmalarni ulashni osonlashtiradi.

Sovutish tizimi va butlovchi qismlar sigʻimi

  • Videokarta: uzunligi 350 mm gacha boʻlgan zamonaviy grafik kartalarni sigʻdira oladi.
  • Protsessor kuler va blok: protsessor sovutgichining balandligi 160 mm, quvvat blokining uzunligi esa 200 mm gacha boʻlishi mumkin.
  • Disklar: uchta 2.5 dyuymli va bitta 3.5 dyuymli qattiq diskni oʻrnatish imkoniyati mavjud.
Sovutish tizimiga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, korpusga jami yettitagacha 120 millimetrli ventilyatorlarni oʻrnatish koʻzda tutilgan. Jumladan, yuqori qismiga ikkita (240 mm suyuqlik sovutish tizimlari bilan mos keladi), orqa qismiga bitta, old qismiga ikkita va pastki qismiga yana ikkita shunday ventilyatorni joylashtirish mumkin.

Mazkur korpus byudjet sinfidagi ixcham, ammo kuchli va koʻrinishidan jozibali oʻyin yoki ish stansiyalarini yigʻishni rejalashtirgan foydalanuvchilar uchun qulay va tejamkor yechimga aylanishi kutilmoqda.

AOCKompyuter korpusiTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob