Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchi
«Fulhem» yozgi transfer oynasida Madridning «Real» klubi hujumchisi Gonsalo Garsiyani qo‘lga kiritish uchun jiddiy harakat boshladi. Londonliklarning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa o‘zining sobiq shogirdini yangi loyihasining muhim qismi sifatida ko‘rmoqda.
Biroq bitim hali hal qilingan emas. «Real» taklifni ko‘rib chiqishga tayyor bo‘lsa-da, Joze Mourino futbolchini mavsumoldi yig‘inda sinab ko‘rmoqchi. Yakuniy qaror esa hujumchining Madridda qanday rol olishiga bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Arbeloa tanish hujumchiga ishonch bildirmoqda
Alvaro Arbeloa 2026 yil 7 iyulda «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan 2029 yil yozigacha mo‘ljallangan uch yillik shartnoma imzoladi.
Arbeloa Gonsalo Garsiyaning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Ular «Real» akademiyasida, «Kastilya»da va keyinchalik asosiy jamoada birga ishlagan.
Ispaniya matbuoti ma’lumotiga ko‘ra, murabbiy «Fulhem» rahbariyatidan aynan shu hujumchini sotib olish imkoniyatini o‘rganishni so‘ragan. London klubi futbolchini ijaraga emas, to‘liq transfer asosida qo‘lga kiritishni istamoqda.
Arbeloa uchun Gonsalo shunchaki yosh iste’dod emas — uning talablari va o‘yin tizimini yaxshi biladigan tayyor futbolchi.
«Fulhem» katta taklif tayyorlamoqda
Hozircha ehtimoliy transfer summasi rasman ma’lum qilinmagan. AS xabariga ko‘ra, «Fulhem» «Real»ni muzokaraga ko‘ndira oladigan moliyaviy taklif tayyorlash ustida ishlamoqda.
Madrid klubi ham futbolchini sotish imkoniyatini butunlay rad etmayapti. Biroq «Real» o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchisi ustidan nazoratni saqlab qolish uchun shartnomaga quyidagi bandlardan birini kiritishni talab qilishi mumkin:
futbolchini qaytarib sotib olish huquqi;
kelajakdagi transferdan ulush;
boshqa klub taklifini takrorlash huquqi.
Bu shartlar hozircha rasman tasdiqlanmagan. Ammo «Real» iqtidorli tarbiyalanuvchilarini sotishda ko‘pincha ularni kelajakda qaytarish imkoniyatini saqlab qolishga intiladi.
Mourinoning qarori hal qiluvchi bo‘ladi
«Real»ning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino Gonsaloning taqdiri bo‘yicha shoshilinch qaror chiqarishni istamayapti. Portugaliyalik mutaxassis hujumchini mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida kuzatib, unga jamoada qanday rol berishi mumkinligini baholamoqda.
Ayrim so‘nggi xabarlarda Gonsalo dastlabki mashg‘ulotlarda murabbiyda yaxshi taassurot qoldirgani va «Real»da qolish imkoniyatini oshirgani aytildi. Uning klassik markaziy hujumchi sifatidagi xususiyatlari tarkibdagi boshqa forvardlardan farq qiladi.
Biroq futbolchi muntazam maydonga tushish uchun Kilian Mbappe va boshqa hujumchilar bilan raqobatlashishiga to‘g‘ri keladi. «Fulhem» esa unga asosiy tarkibda ko‘proq o‘yin amaliyotini taklif qilishi mumkin.
Shu sabab yakuniy qaror uch omilga bog‘liq:
Mourino unga qancha o‘yin vaqti va’da qiladi?
«Fulhem» qancha mablag‘ taklif qiladi?
Gonsaloning o‘zi qaysi loyihani tanlaydi?
O‘tgan mavsumda 39 ta o‘yin o‘tkazdi
Gonsalo Garsiya 2025/26 yilgi mavsumda «Real»ning asosiy jamoasi safida barcha musobaqalar doirasida 39 ta uchrashuvda qatnashdi.
Uning rasmiy statistikasi:
Ko‘rsatkich
Natija
O‘yinlar
39 ta
Asosiy tarkibda
9 ta
Gollar
8 ta
Golli uzatmalar
2 ta
Maydondagi vaqt
1470 daqiqa
U La Ligada 30 ta uchrashuvda ishtirok etib, 6 ta gol urdi va bitta golli uzatma berdi. Bu ko‘rsatkichlar futbolchi ko‘pincha zaxiradan maydonga tushganini hisobga olganda e’tiborli natija hisoblanadi.
Gonsaloning ustun jihatlari orasida jarima maydonida to‘g‘ri pozitsiya tanlash, yuqoridan kelgan to‘plar uchun kurashish va raqib himoyachilariga bosim o‘tkazish qobiliyati bor.
73 o‘yin bir mavsumlik natija emas
Dastlabki xabarda Gonsalo 2024/25 yilgi mavsumda «Kastilya» safida 73 ta o‘yinda 30 ta gol urgani qayd etilgan. Bu ma’lumot noto‘g‘ri talqin qilingan.
73 ta uchrashuv va 30 ta gol — futbolchining «Real Madrid Kastilya»dagi bir necha mavsum davomidagi umumiy ko‘rsatkichi.
Aynan 2024/25 yilgi mavsumda esa u:
36 ta liga o‘yinida qatnashgan;
25 ta gol urgan;
4 ta golli uzatma bergan;
Primera Federación musobaqasining eng yaxshi to‘purari bo‘lgan.
Bu natija Gonsaloning asosiy jamoaga ko‘tarilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
Nega «Fulhem»ga aynan hujumchi kerak?
London klubi yozda hujum chizig‘idagi ayrim futbolchilar bilan xayrlashdi va yangi mavsum oldidan markaziy forvard pozitsiyasini kuchaytirishga muhtoj.
Gonsalo «Fulhem»ga bir nechta jihatdan mos kelishi mumkin:
u Angliya futboli uchun yetarli jismoniy kuchga ega;
jarima maydonida xavfli harakat qiladi;
pressingda faol qatnashadi;
Arbeloaning talablarini oldindan biladi;
22 yoshda ekani sabab yana rivojlanish imkoniyati katta.
Eng muhimi, Arbeloa uning kuchli va zaif jihatlarini yaxshi biladi. Yangi chempionatga moslashishda bu omil futbolchiga katta yordam berishi mumkin.
Gonsalo qaysi yo‘lni tanlaydi?
Forvardning «Real»da qolish istagi bor. Ammo u yana bir mavsumni asosan zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazishni ham xohlamaydi.
«Fulhem»da u muntazam o‘ynash, Arbeloa loyihasining yuziga aylanish va Premer-ligada o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin. Madridda esa sovrinlar uchun kurashadigan jamoada qoladi, biroq maydondagi daqiqalar kafolatlanmaydi.
Hozircha «Fulhem» rasmiy taklif yuborgani yoki klublar kelishuvga erishgani e’lon qilinmadi. Muzokaralar davom etmoqda va «Real»ning mavsumoldi yig‘inidagi voqealar transfer taqdirini o‘zgartirishi mumkin.
Gonsalo oldidagi tanlov oddiy emas: bolaligidan orzu qilgan klubda o‘rin uchun kurashish yoki uni yaxshi taniydigan murabbiy ortidan Angliyaga yo‘l olish.
Agar «Fulhem» chindan ham rad etib bo‘lmaydigan taklif bersa, «Real» akademiyasining yana bir tarbiyalanuvchisi Premer-liga sari yo‘l olishi mumkin.
…