Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchi

·36·Sport
Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchi

«Fulhem» yozgi transfer oynasida Madridning «Real» klubi hujumchisi Gonsalo Garsiyani qo‘lga kiritish uchun jiddiy harakat boshladi. Londonliklarning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa o‘zining sobiq shogirdini yangi loyihasining muhim qismi sifatida ko‘rmoqda.

Biroq bitim hali hal qilingan emas. «Real» taklifni ko‘rib chiqishga tayyor bo‘lsa-da, Joze Mourino futbolchini mavsumoldi yig‘inda sinab ko‘rmoqchi. Yakuniy qaror esa hujumchining Madridda qanday rol olishiga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Arbeloa tanish hujumchiga ishonch bildirmoqda

Alvaro Arbeloa 2026 yil 7 iyulda «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan 2029 yil yozigacha mo‘ljallangan uch yillik shartnoma imzoladi.

Arbeloa Gonsalo Garsiyaning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Ular «Real» akademiyasida, «Kastilya»da va keyinchalik asosiy jamoada birga ishlagan.

Ispaniya matbuoti ma’lumotiga ko‘ra, murabbiy «Fulhem» rahbariyatidan aynan shu hujumchini sotib olish imkoniyatini o‘rganishni so‘ragan. London klubi futbolchini ijaraga emas, to‘liq transfer asosida qo‘lga kiritishni istamoqda.

Arbeloa uchun Gonsalo shunchaki yosh iste’dod emas — uning talablari va o‘yin tizimini yaxshi biladigan tayyor futbolchi.

«Fulhem» katta taklif tayyorlamoqda

Hozircha ehtimoliy transfer summasi rasman ma’lum qilinmagan. AS xabariga ko‘ra, «Fulhem» «Real»ni muzokaraga ko‘ndira oladigan moliyaviy taklif tayyorlash ustida ishlamoqda.

Madrid klubi ham futbolchini sotish imkoniyatini butunlay rad etmayapti. Biroq «Real» o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchisi ustidan nazoratni saqlab qolish uchun shartnomaga quyidagi bandlardan birini kiritishni talab qilishi mumkin:

  • futbolchini qaytarib sotib olish huquqi;

  • kelajakdagi transferdan ulush;

  • boshqa klub taklifini takrorlash huquqi.

Bu shartlar hozircha rasman tasdiqlanmagan. Ammo «Real» iqtidorli tarbiyalanuvchilarini sotishda ko‘pincha ularni kelajakda qaytarish imkoniyatini saqlab qolishga intiladi.

Mourinoning qarori hal qiluvchi bo‘ladi

«Real»ning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino Gonsaloning taqdiri bo‘yicha shoshilinch qaror chiqarishni istamayapti. Portugaliyalik mutaxassis hujumchini mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida kuzatib, unga jamoada qanday rol berishi mumkinligini baholamoqda.

Ayrim so‘nggi xabarlarda Gonsalo dastlabki mashg‘ulotlarda murabbiyda yaxshi taassurot qoldirgani va «Real»da qolish imkoniyatini oshirgani aytildi. Uning klassik markaziy hujumchi sifatidagi xususiyatlari tarkibdagi boshqa forvardlardan farq qiladi.

Biroq futbolchi muntazam maydonga tushish uchun Kilian Mbappe va boshqa hujumchilar bilan raqobatlashishiga to‘g‘ri keladi. «Fulhem» esa unga asosiy tarkibda ko‘proq o‘yin amaliyotini taklif qilishi mumkin.

Shu sabab yakuniy qaror uch omilga bog‘liq:

  1. Mourino unga qancha o‘yin vaqti va’da qiladi?

  2. «Fulhem» qancha mablag‘ taklif qiladi?

  3. Gonsaloning o‘zi qaysi loyihani tanlaydi?

O‘tgan mavsumda 39 ta o‘yin o‘tkazdi

Gonsalo Garsiya 2025/26 yilgi mavsumda «Real»ning asosiy jamoasi safida barcha musobaqalar doirasida 39 ta uchrashuvda qatnashdi.

Uning rasmiy statistikasi:

Ko‘rsatkich

Natija

O‘yinlar

39 ta

Asosiy tarkibda

9 ta

Gollar

8 ta

Golli uzatmalar

2 ta

Maydondagi vaqt

1470 daqiqa

U La Ligada 30 ta uchrashuvda ishtirok etib, 6 ta gol urdi va bitta golli uzatma berdi. Bu ko‘rsatkichlar futbolchi ko‘pincha zaxiradan maydonga tushganini hisobga olganda e’tiborli natija hisoblanadi.

Gonsaloning ustun jihatlari orasida jarima maydonida to‘g‘ri pozitsiya tanlash, yuqoridan kelgan to‘plar uchun kurashish va raqib himoyachilariga bosim o‘tkazish qobiliyati bor.

73 o‘yin bir mavsumlik natija emas

Dastlabki xabarda Gonsalo 2024/25 yilgi mavsumda «Kastilya» safida 73 ta o‘yinda 30 ta gol urgani qayd etilgan. Bu ma’lumot noto‘g‘ri talqin qilingan.

73 ta uchrashuv va 30 ta gol — futbolchining «Real Madrid Kastilya»dagi bir necha mavsum davomidagi umumiy ko‘rsatkichi.

Aynan 2024/25 yilgi mavsumda esa u:

  • 36 ta liga o‘yinida qatnashgan;

  • 25 ta gol urgan;

  • 4 ta golli uzatma bergan;

  • Primera Federación musobaqasining eng yaxshi to‘purari bo‘lgan.

Bu natija Gonsaloning asosiy jamoaga ko‘tarilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Nega «Fulhem»ga aynan hujumchi kerak?

London klubi yozda hujum chizig‘idagi ayrim futbolchilar bilan xayrlashdi va yangi mavsum oldidan markaziy forvard pozitsiyasini kuchaytirishga muhtoj.

Gonsalo «Fulhem»ga bir nechta jihatdan mos kelishi mumkin:

  • u Angliya futboli uchun yetarli jismoniy kuchga ega;

  • jarima maydonida xavfli harakat qiladi;

  • pressingda faol qatnashadi;

  • Arbeloaning talablarini oldindan biladi;

  • 22 yoshda ekani sabab yana rivojlanish imkoniyati katta.

Eng muhimi, Arbeloa uning kuchli va zaif jihatlarini yaxshi biladi. Yangi chempionatga moslashishda bu omil futbolchiga katta yordam berishi mumkin.

Gonsalo qaysi yo‘lni tanlaydi?

Forvardning «Real»da qolish istagi bor. Ammo u yana bir mavsumni asosan zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazishni ham xohlamaydi.

«Fulhem»da u muntazam o‘ynash, Arbeloa loyihasining yuziga aylanish va Premer-ligada o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin. Madridda esa sovrinlar uchun kurashadigan jamoada qoladi, biroq maydondagi daqiqalar kafolatlanmaydi.

Hozircha «Fulhem» rasmiy taklif yuborgani yoki klublar kelishuvga erishgani e’lon qilinmadi. Muzokaralar davom etmoqda va «Real»ning mavsumoldi yig‘inidagi voqealar transfer taqdirini o‘zgartirishi mumkin.

Gonsalo oldidagi tanlov oddiy emas: bolaligidan orzu qilgan klubda o‘rin uchun kurashish yoki uni yaxshi taniydigan murabbiy ortidan Angliyaga yo‘l olish.

Agar «Fulhem» chindan ham rad etib bo‘lmaydigan taklif bersa, «Real» akademiyasining yana bir tarbiyalanuvchisi Premer-liga sari yo‘l olishi mumkin.

Real MadridFulhamÁlvaro ArbeloaGonzalo GarcíaJosé Mourinho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi