Milan darvozaboni Mayk Menanyanning ijtimoiy tarmoqdagi qadamidan xavotir
Zamonaviy futbol olamida futbolchilarning shaxsiy sahifalaridagi kichik oʻzgarishlar ham muxlislarda turli savollar va xavotirlarni keltirib chiqarishi odatiy tusga kirdi. Ayniqsa, transfer oynasi qizgʻin pallaga kirgan vaqtda yulduz futbolchilarning xatti-harakatlari jiddiy muhokamalarga sabab boʻladi. Goal.com xabar berishicha, Milan klubining asosiy darvozaboni Mayk Menanyan oʻzining Instagram sahifasidagi barcha suratlarni va Italiya jamoasiga aloqador barcha eslatmalarni toʻsatdan oʻchirib tashlagani muxlislar orasida turli xil mish-mishlarga yoʻl ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ijtimoiy tarmoqdagi sirli qadam«Temir Mayk» laqabi bilan tanilgan fransiyalik posbon bir necha kun davomida oʻz sahifasini butunlay tozalab tashladi va hatto Fransiya milliy jamoasiga oid maʼlumotlarni ham olib tashladi. Bu holat shundoq ham transfer oynasidagi noaniqliklardan xavotirda boʻlgan Milan ishqibozlarini sarosimaga soldi. Biroq klub rahbariyati va Casa Milan vakillari bu holatga mutlaqo xotirjamlik bilan qaramoqda. Manbaga koʻra, bu shunchaki ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi shov-shuv boʻlib, futbolchining kelajagiga hech qanday aloqasi yoʻq.
Klubga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, Mayk Menanyanning Milan rahbariyati yoki jamoaning yangi strategiyasidan noroziligini koʻrsatuvchi biron-bir rasmiy belgi mavjud emas. Darvozabon transfer bozorida klub oldiga hech qanday maxsus talablar qoʻyganicha yoʻq. Aksincha, tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar mutlaqo barqaror holatda saqlanib qolmoqda.
Rahbariyat va murabbiyning ishonchiYozgi tanaffus davomida klub xoʻjayini Gerry Cardinale va bosh murabbiy Mayk Menanyan bilan bir necha bor bogʻlanib, unga oʻzlarining toʻliq ishonch bildirishgan. Rahbariyat futbolchining kelasi mavsumda ham jamoa loyihasining muhim qismi boʻlib qolishini alohida taʼkidlagan. Milan klubi yanvar oyida imzolangan va amal qilish muddati 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga sodiqligicha qolmoqda.
Gerry Cardinale jamoaning asosiy yetakchilarini saqlab qolish niyatida qatʼiy ekanini koʻrsatib oʻtdi. Shuningdek, bosh murabbiy ham oʻtgan mavsumdagi omadsizliklarni tezda unutib, oldinga qadam tashlashi kerak boʻlgan jamoada Mayk Menanyanni sardor sifatida koʻrishda davom etishini maʼlum qildi.
Ayni paytda Jahon chempionatidan keyingi taʼtilini oʻtkazayotgan Mayk Menanyan avgust oyining oʻrtalarida Milanello bazasiga qaytishi kutilmoqda. Yangi mavsum boshlanishi oldidan jamoaning asosiy posboni atrofidagi bu kabi kichik tushunmovchiliklar muxlislar uchun ortiqcha hayajon tugʻdirgan boʻlsa-da, amalda futbolchining kelajagi borasida hech qanday muammo mavjud emas.
…