Milan darvozaboni Mayk Menanyanning ijtimoiy tarmoqdagi qadamidan xavotir

·41·Sport
Milan darvozaboni Mayk Menanyanning ijtimoiy tarmoqdagi qadamidan xavotir

Zamonaviy futbol olamida futbolchilarning shaxsiy sahifalaridagi kichik oʻzgarishlar ham muxlislarda turli savollar va xavotirlarni keltirib chiqarishi odatiy tusga kirdi. Ayniqsa, transfer oynasi qizgʻin pallaga kirgan vaqtda yulduz futbolchilarning xatti-harakatlari jiddiy muhokamalarga sabab boʻladi. Goal.com xabar berishicha, Milan klubining asosiy darvozaboni Mayk Menanyan oʻzining Instagram sahifasidagi barcha suratlarni va Italiya jamoasiga aloqador barcha eslatmalarni toʻsatdan oʻchirib tashlagani muxlislar orasida turli xil mish-mishlarga yoʻl ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ijtimoiy tarmoqdagi sirli qadam

«Temir Mayk» laqabi bilan tanilgan fransiyalik posbon bir necha kun davomida oʻz sahifasini butunlay tozalab tashladi va hatto Fransiya milliy jamoasiga oid maʼlumotlarni ham olib tashladi. Bu holat shundoq ham transfer oynasidagi noaniqliklardan xavotirda boʻlgan Milan ishqibozlarini sarosimaga soldi. Biroq klub rahbariyati va Casa Milan vakillari bu holatga mutlaqo xotirjamlik bilan qaramoqda. Manbaga koʻra, bu shunchaki ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi shov-shuv boʻlib, futbolchining kelajagiga hech qanday aloqasi yoʻq.

Klubga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, Mayk Menanyanning Milan rahbariyati yoki jamoaning yangi strategiyasidan noroziligini koʻrsatuvchi biron-bir rasmiy belgi mavjud emas. Darvozabon transfer bozorida klub oldiga hech qanday maxsus talablar qoʻyganicha yoʻq. Aksincha, tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar mutlaqo barqaror holatda saqlanib qolmoqda.

Rahbariyat va murabbiyning ishonchi

Yozgi tanaffus davomida klub xoʻjayini Gerry Cardinale va bosh murabbiy Mayk Menanyan bilan bir necha bor bogʻlanib, unga oʻzlarining toʻliq ishonch bildirishgan. Rahbariyat futbolchining kelasi mavsumda ham jamoa loyihasining muhim qismi boʻlib qolishini alohida taʼkidlagan. Milan klubi yanvar oyida imzolangan va amal qilish muddati 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga sodiqligicha qolmoqda.

Gerry Cardinale jamoaning asosiy yetakchilarini saqlab qolish niyatida qatʼiy ekanini koʻrsatib oʻtdi. Shuningdek, bosh murabbiy ham oʻtgan mavsumdagi omadsizliklarni tezda unutib, oldinga qadam tashlashi kerak boʻlgan jamoada Mayk Menanyanni sardor sifatida koʻrishda davom etishini maʼlum qildi.

Ayni paytda Jahon chempionatidan keyingi taʼtilini oʻtkazayotgan Mayk Menanyan avgust oyining oʻrtalarida Milanello bazasiga qaytishi kutilmoqda. Yangi mavsum boshlanishi oldidan jamoaning asosiy posboni atrofidagi bu kabi kichik tushunmovchiliklar muxlislar uchun ortiqcha hayajon tugʻdirgan boʻlsa-da, amalda futbolchining kelajagi borasida hech qanday muammo mavjud emas.

MilanMayk MenanyanA SeriyaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi