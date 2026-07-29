Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariy

·16·Sport
Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariy

Braziliya terma jamoasining tarixidagi eng yaxshi toʻpurari Neymarning faoliyatidagi eng ogʻir burilish nuqtasi yuzaga keldi. Uning xalqaro maydondagi va klubdagi kelajagi soʻroq ostida qolgani futbol olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashrining xabar berishicha, Bitbol sport sayti va jurnalist Ezeqiel Gaskaning maʼlumotlariga koʻra, Braziliyaning Jahon chempionatidan erta chiqib ketishi hujumchining ruhiy holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan. Toʻplangan hafsalasizlik va istalgan natijani koʻrsata olmagani futbolchining faoliyatini kutilmaganda yakunlashi haqidagi mish-mishlarni kuchaytirdi.

Eslatib oʻtamiz, Karlu Anchelotti bosh murabbiy etib tayinlangach, jamoada yangi umidlar paydo boʻlgandi. Biroq turnirda omadsizlikka uchragan "samba jamoasi" hibsga olingandek shok holatiga tushib, Norvegiya terma jamoasiga qarshi kechgan 1/8 final uchrashuvida magʻlub boʻldi va oltinchi chempionlik orzusi yana amalga oshmadi.

Xalqaro maydon bilan xayrlashuv

Norvegiya bilan kechgan oʻyindan soʻng Globo Esporte va UOL nashrlariga intervyu bergan Neymar oʻz taqdiriga aniqlik kiritdi. U maydonni koʻzyoshlar bilan tark etib, oʻzining soʻnggi soʻzlarini aytdi.

"Men harakat qildim. Hamma narsa shu yerda boshlandi va shu yerda tugaydi. Hammasi tamom", — deya taʼkidlagan edi futbolchi. Shu tariqa, Barselona va PSJ klublarining sobiq yulduzi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasadi. U milliy jamoa safida 80 ta gol urib, Pele rekordini yangilagan holda toʻpurar sifatida tarixda qoldi.

Santosdagi kelajak va professional tanaffus

Marca nashrining qoʻshimcha qilishicha, xalqaro jamoadagi isteʼfodan tashqari, asosiy savol uning Santos klubidagi kelajagi atrofida aylanmoqda. Futbolchiga yaqin boʻlgan manbalar uning "katta futboldan charchaganini" va butunlay ketishni jiddiy oʻylayotganini bildirishmoqda.

Hozirda Neymar 31-dekabrga qadar amal qiladigan amaldagi shartnomaga ega. Agar u professional futboldan butunlay ketishga qaror qilsa, ikki tomon ham kelishuvni muddatidan oldin bekor qilishga majbur boʻlishi mumkin.

NeymarBraziliyaJahon chempionatiSantosFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga egaAndreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga egaBugun, 03:34Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi