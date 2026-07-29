Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariy
Braziliya terma jamoasining tarixidagi eng yaxshi toʻpurari Neymarning faoliyatidagi eng ogʻir burilish nuqtasi yuzaga keldi. Uning xalqaro maydondagi va klubdagi kelajagi soʻroq ostida qolgani futbol olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashrining xabar berishicha, Bitbol sport sayti va jurnalist Ezeqiel Gaskaning maʼlumotlariga koʻra, Braziliyaning Jahon chempionatidan erta chiqib ketishi hujumchining ruhiy holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan. Toʻplangan hafsalasizlik va istalgan natijani koʻrsata olmagani futbolchining faoliyatini kutilmaganda yakunlashi haqidagi mish-mishlarni kuchaytirdi.
Eslatib oʻtamiz, Karlu Anchelotti bosh murabbiy etib tayinlangach, jamoada yangi umidlar paydo boʻlgandi. Biroq turnirda omadsizlikka uchragan "samba jamoasi" hibsga olingandek shok holatiga tushib, Norvegiya terma jamoasiga qarshi kechgan 1/8 final uchrashuvida magʻlub boʻldi va oltinchi chempionlik orzusi yana amalga oshmadi.
Xalqaro maydon bilan xayrlashuvNorvegiya bilan kechgan oʻyindan soʻng Globo Esporte va UOL nashrlariga intervyu bergan Neymar oʻz taqdiriga aniqlik kiritdi. U maydonni koʻzyoshlar bilan tark etib, oʻzining soʻnggi soʻzlarini aytdi.
"Men harakat qildim. Hamma narsa shu yerda boshlandi va shu yerda tugaydi. Hammasi tamom", — deya taʼkidlagan edi futbolchi. Shu tariqa, Barselona va PSJ klublarining sobiq yulduzi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasadi. U milliy jamoa safida 80 ta gol urib, Pele rekordini yangilagan holda toʻpurar sifatida tarixda qoldi.
Santosdagi kelajak va professional tanaffusMarca nashrining qoʻshimcha qilishicha, xalqaro jamoadagi isteʼfodan tashqari, asosiy savol uning Santos klubidagi kelajagi atrofida aylanmoqda. Futbolchiga yaqin boʻlgan manbalar uning "katta futboldan charchaganini" va butunlay ketishni jiddiy oʻylayotganini bildirishmoqda.
Hozirda Neymar 31-dekabrga qadar amal qiladigan amaldagi shartnomaga ega. Agar u professional futboldan butunlay ketishga qaror qilsa, ikki tomon ham kelishuvni muddatidan oldin bekor qilishga majbur boʻlishi mumkin.
…