Andreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga ega
Ispaniyaning Barselona klubi Buyuk Britaniyadagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻinlarini davom ettirmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick jamoaning asosiy oʻyinchilari bilan bir qatorda, germaniyalik mutaxassis eʼtiborini qozonishga intilayotgan La Masiyaning 17 nafargacha yosh bitiruvchilarini ham tarkibga jalb etdi. Ushbu dastlabki kunlardagidek eʼtibor markazida boʻlgan asosiy nomlardan biri Andreas Kristensen boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashrining maʼlumotiga koʻra, daniyalik futbolchi jarohatlar va jamoadagi kamroq oʻyin amaliyoti bilan oʻtgan bir yarim yildan soʻng klub bilan shartnomasini 2028-yilgacha uzaytirdi. Endilikda himoyachi oʻz faoliyatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan muhim pallaga duch kelmoqda. Ayrimlar buni oʻzini koʻrsatish uchun oxirgi imkoniyat deb baholayotgan boʻlsa, futbolchining oʻzi buni yangi boshlanish deb bilmoqda.
Yangi shartnoma va asosiy maqsadlarKlubning oʻziga bildirgan yuksak ishonchi va yangi bitim ortidan Andreas Kristensen oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashni maqsad qilgan. Uning ambitsiyalari shunchaki asosiy tarkibdagi oʻrnini qaytarib olish bilangina cheklanib qolmay, balki Yevropaning eng nufuzli sovrinlari uchun kurashishni ham oʻz ichiga oladi.
Oʻtgan mavsumdagi jismoniy muammolardan keyin futbolchi uchun doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish ustuvor vazifa hisoblanadi. Sport nashriga bergan intervyusida himoyachi oʻzining jismoniy holati va tayyorgarlik jarayoni haqida gapirib oʻtdi.
Jismoniy holat va murabbiy bilan muloqotAndreas Kristensenning taʼkidlashicha, jamoaviy mashgʻulotlar tobora yuqori surʼat va kuchlanish bilan oʻtmoqda, biroq futbolchilar aynan shu maqsad uchun yigʻilishgan. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi asosiy vazifa – eng yaxshi jismoniy sport formasiga kirish va mavsumni jarohatlarsiz yakunlashdan iborat.
Bosh murabbiy Hansi Flick bilan mavsumdagi roli borasida suhbatlashganmi yoki yoʻqligi haqidagi savolga futbolchi barcha bir xil yoʻnalishda harakat qilayotganini tasdiqladi. Uning asosiy maqsadi jismoniy holatini saqlab qolish, oʻyinini yaxshilash va oʻzining eng yuqori darajasiga qaytishdir.
…