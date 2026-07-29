Andreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga ega

·14·Sport
Andreas Kristensen Barselona safida yangi imkoniyatga ega

Ispaniyaning Barselona klubi Buyuk Britaniyadagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻinlarini davom ettirmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick jamoaning asosiy oʻyinchilari bilan bir qatorda, germaniyalik mutaxassis eʼtiborini qozonishga intilayotgan La Masiyaning 17 nafargacha yosh bitiruvchilarini ham tarkibga jalb etdi. Ushbu dastlabki kunlardagidek eʼtibor markazida boʻlgan asosiy nomlardan biri Andreas Kristensen boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashrining maʼlumotiga koʻra, daniyalik futbolchi jarohatlar va jamoadagi kamroq oʻyin amaliyoti bilan oʻtgan bir yarim yildan soʻng klub bilan shartnomasini 2028-yilgacha uzaytirdi. Endilikda himoyachi oʻz faoliyatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan muhim pallaga duch kelmoqda. Ayrimlar buni oʻzini koʻrsatish uchun oxirgi imkoniyat deb baholayotgan boʻlsa, futbolchining oʻzi buni yangi boshlanish deb bilmoqda.

Yangi shartnoma va asosiy maqsadlar

Klubning oʻziga bildirgan yuksak ishonchi va yangi bitim ortidan Andreas Kristensen oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashni maqsad qilgan. Uning ambitsiyalari shunchaki asosiy tarkibdagi oʻrnini qaytarib olish bilangina cheklanib qolmay, balki Yevropaning eng nufuzli sovrinlari uchun kurashishni ham oʻz ichiga oladi.

Oʻtgan mavsumdagi jismoniy muammolardan keyin futbolchi uchun doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish ustuvor vazifa hisoblanadi. Sport nashriga bergan intervyusida himoyachi oʻzining jismoniy holati va tayyorgarlik jarayoni haqida gapirib oʻtdi.

Jismoniy holat va murabbiy bilan muloqot

Andreas Kristensenning taʼkidlashicha, jamoaviy mashgʻulotlar tobora yuqori surʼat va kuchlanish bilan oʻtmoqda, biroq futbolchilar aynan shu maqsad uchun yigʻilishgan. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi asosiy vazifa – eng yaxshi jismoniy sport formasiga kirish va mavsumni jarohatlarsiz yakunlashdan iborat.

Bosh murabbiy Hansi Flick bilan mavsumdagi roli borasida suhbatlashganmi yoki yoʻqligi haqidagi savolga futbolchi barcha bir xil yoʻnalishda harakat qilayotganini tasdiqladi. Uning asosiy maqsadi jismoniy holatini saqlab qolish, oʻyinini yaxshilash va oʻzining eng yuqori darajasiga qaytishdir.

BarcelonaAndreas ChristensenHansi FlickLa LigaSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyBugun, 03:40Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi