Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqda
Angliya futbolida yozgi transfer mavsumining eng kutilmagan kelishuvlaridan biri roʻyobga chiqish arafasida turibdi. BBC xabariga koʻra, Brayton hujumchisi Danny Welbeck Londondagi Stamford Bridge stadionida tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun ruxsat oldi va Chelsi safiga qoʻshilishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu tajribali futbolchining transferi London klubi rahbariyatining soʻnggi yillardagi yosh futbolchilarga urgʻu berish strategiyasidan keskin farq qilishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi boshqaruviga kelgan bosh murabbiy Xabi Alonso jamoaning yosh va barqarorlik yetishmayotgan tarkibiga tajriba olib kirish maqsadida 35 yoshli hujumchini asosiy nomzod sifatida tanlagan. Manchester Yunayted va Arsenal klublaridagi faoliyati bilan ham tanish boʻlgan futbolchi Gʻarbiy Londonda tibbiy koʻrikdan oʻtgach, klub bilan ikki yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Veteran hujumchi kelasi hafta jamoaning Gonkongdagi mavsumoldi turnesiga yoʻl olishi rejalashtirilgan.
Transfer siyosatidagi tub burilishOʻtgan mavsumni Angliya Premer-ligasida atigi 10-oʻrinda yakunlagan Chelsi oʻzining transfer strategiyasiga oʻzgartirish kiritishga majbur boʻldi. Klubning yoshlarga haddan tashqari bogʻlanib qolgani jamoaning sovrinlar uchun kurasha olmasligiga sabab boʻlgani ichki muhokamalarda tan olingan. Shu bois, yarim asrdan oshgan tajribaga ega boʻlgan Danny Welbeck kabi futbolchining jalb etilishi rahbariyatning maqsadlari oʻzgarganini koʻrsatadi.
Ayrim mutaxassislar oʻrtacha yoshdan oshgan hujumchining transferini soʻroq ostiga qoʻyayotgan boʻlsada, Welbeck oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlari bilan yuqori saviyada hali ham foyda keltira olishini isbotladi. U oʻtgan mavsumda Brayton safida Premer-liganing 38 ta uchrashuvidan 37 tasida maydonga tushib, 13 ta gol bilan jamoaning eng yaxshi toʻpurari boʻldi. Shuningdek, u 176 ta yuqori divizion oʻyinida 46 ta gol urib, klub tarixidagi Premer-ligadagi eng sermahsul toʻpurar rekordini saqlab turibdi.
…