Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqda

·28·Sport
Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqda

Angliya futbolida yozgi transfer mavsumining eng kutilmagan kelishuvlaridan biri roʻyobga chiqish arafasida turibdi. BBC xabariga koʻra, Brayton hujumchisi Danny Welbeck Londondagi Stamford Bridge stadionida tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun ruxsat oldi va Chelsi safiga qoʻshilishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu tajribali futbolchining transferi London klubi rahbariyatining soʻnggi yillardagi yosh futbolchilarga urgʻu berish strategiyasidan keskin farq qilishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi boshqaruviga kelgan bosh murabbiy Xabi Alonso jamoaning yosh va barqarorlik yetishmayotgan tarkibiga tajriba olib kirish maqsadida 35 yoshli hujumchini asosiy nomzod sifatida tanlagan. Manchester Yunayted va Arsenal klublaridagi faoliyati bilan ham tanish boʻlgan futbolchi Gʻarbiy Londonda tibbiy koʻrikdan oʻtgach, klub bilan ikki yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Veteran hujumchi kelasi hafta jamoaning Gonkongdagi mavsumoldi turnesiga yoʻl olishi rejalashtirilgan.

Transfer siyosatidagi tub burilish

Oʻtgan mavsumni Angliya Premer-ligasida atigi 10-oʻrinda yakunlagan Chelsi oʻzining transfer strategiyasiga oʻzgartirish kiritishga majbur boʻldi. Klubning yoshlarga haddan tashqari bogʻlanib qolgani jamoaning sovrinlar uchun kurasha olmasligiga sabab boʻlgani ichki muhokamalarda tan olingan. Shu bois, yarim asrdan oshgan tajribaga ega boʻlgan Danny Welbeck kabi futbolchining jalb etilishi rahbariyatning maqsadlari oʻzgarganini koʻrsatadi.

Ayrim mutaxassislar oʻrtacha yoshdan oshgan hujumchining transferini soʻroq ostiga qoʻyayotgan boʻlsada, Welbeck oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlari bilan yuqori saviyada hali ham foyda keltira olishini isbotladi. U oʻtgan mavsumda Brayton safida Premer-liganing 38 ta uchrashuvidan 37 tasida maydonga tushib, 13 ta gol bilan jamoaning eng yaxshi toʻpurari boʻldi. Shuningdek, u 176 ta yuqori divizion oʻyinida 46 ta gol urib, klub tarixidagi Premer-ligadagi eng sermahsul toʻpurar rekordini saqlab turibdi.

Hujum chizigʻidagi oʻzgarishlar va tarkibni tozalash

Danny Welbeckning Chelsi tarkibiga kelib qoʻshilishi jamoaning hujum chizigʻida katta oʻzgarishlarga sabab boʻladi. Hozirda London klubida olti nafar tajribali hujumchi mavjud boʻlib, rahbariyat ularning ayrimlari boʻyicha tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Xususan, Nicolas Jackson, Liam Delap va Marc Guiu kabi futbolchilarning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Shu bilan birga, Strasburgdan kelgan Emmanuel Emegha birinchi jamoa safida qolishi mumkin, biroq asosiy eʼtibor muvozanatli tarkibni shakllantirishga qaratilmoqda.

ChelsiDanny WelbeckPremer-ligaXabi AlonsoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiNeymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiBugun, 12:11Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Bugun, 12:04«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildiBugun, 10:43Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiZidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiBugun, 10:29«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?Bugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi