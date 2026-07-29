Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasi

·19·Dunyo
Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasi

Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov atrofidagi huquqiy mashmashalar yangi bosqichga ko‘tarildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX) Durovga nisbatan «terrorchilik faoliyatiga ko‘maklashish» moddasi bo‘yicha ayblov e’lon qilganini ma’lum qildi.

Zamin.uz Rossiya va Fransiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan Pavel Durov va Telegram platformasiga qo‘yilayotgan asosiy ayblovlar tafsilotini taqdim etadi.

1. FXX va Roskomnadzor ayblovi: 153 mingdan ortiq jinoyat va o‘chirilmagan kanallar

FXX ma’lumotiga ko‘ra, Telegram ma’muriyati ukrain maxsus xizmatlari, terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar tomonidan diversiyalar, teraktlar va kiberfiribgarliklarni muvofiqlashtirishda qo‘llanilayotgan kanallar, chatlar va botlarni o‘chirish bo‘yicha talablarni bajarmagan.

Rossiya OAV xabarlariga ko‘ra, 2022 yildan buyon Telegram orqali sodir etilgan deb baholangan 153 mingdan ortiq jinoyat qayd etilgan. Ular orasida quyidagi yirik hodisalar bor:

  • «Krokus Siti Xoll»dagi mudhish terakt;

  • Darya Dugina va harbiy muxbir Vladlen Tatarskiyning o‘ldirilishi;

  • Bir qator yuqori martabali harbiylarga qilingan hujumlar;

  • Harbiy komissariatlarga qilingan portlatish va o‘t qo‘yish holatlari.

Roskomnadzor va moliyaviy sanksiyalar:

Roskomnadzor Telegram rahbariyatiga taqiqlangan kontentni o‘chirish bo‘yicha 150 mingdan ortiq talabnoma yuborilganini, biroq ular javobsiz qolganini bildirgan. Ma’lum qilinishicha, 2026 yil boshidan buyon Telegram taqiqlangan materiallarni o‘chirmagani uchun Rossiyada 100 million rubldan ortiq jarimaga tortilgan.

2. Fransiyadagi tergov: 6 soatlik so‘roq va global bosim

Pavel Durov nafaqat Rossiyada, balki Fransiyada ham jiddiy tergov ostida qolmoqda. Fransuz tergovchilari uni messenjerda kontentni yetarlicha nazorat qilmaganlik va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishdan bo‘yin tovlaganlikda gumon qilmoqda.

Tergov versiyasiga ko‘ra, moderatsiyaning yo‘qligi va hamkorlikning rad etilishi Telegram orqali quyidagi jinoyatlarga qarshi kurashishni qiyinlashtirgan:

  • Bolalar pornografiyasi tarqatilishi;

  • Giyohvand moddalar noqonuniy savdosi;

  • Moliyaviy va kiberfiribgarliklar.

Ma’lum qilinishicha, iyul oyi boshida Durov Parijda ushbu jinoyat ishi doirasida olti soatdan ortiq so‘roq qilingan.

Pavel Durov va Telegram atrofidagi ayblovlar bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Rossiyadagi ayblov moddasi

«Terrorchilik faoliyatiga ko‘maklashish» (FXX)

Telegram orqali qayd etilgan jinoyatlar

153 mingdan ortiq (2022 yildan buyon)

Roskomnadzor talabnomalari

150 mingdan ortiq (javobsiz qolgan)

2026 yilgi jarimalar miqdori

100 million rubldan ortiq

Fransiyadagi gumonlar

Moderatsiya yo‘qligi, bolalar pornografiyasi, narkosavdo, firibgarlik

Parijdagi so‘roq

Iyul oyi boshida (6 soatdan ortiq)

Telegram atrofidagi huquqiy bosimlar va Pavel Durovga nisbatan qo‘yilayotgan og‘ir ayblovlar butun dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilar diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Telegram kanallaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, Telegram atrofidagi bu kabi huquqiy bosimlar va ayblovlar messenjer faoliyatiga hamda foydalanuvchilar xavfsizligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Pavel DurovTelegramRossiyaFransiyaRoskomnadzor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladiJarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladiBugun, 12:43Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiKeniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiBugun, 12:35Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiBugun, 11:39Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiYaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiBugun, 11:01Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaTramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaBugun, 10:58Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda