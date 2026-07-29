Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasi
Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov atrofidagi huquqiy mashmashalar yangi bosqichga ko‘tarildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX) Durovga nisbatan «terrorchilik faoliyatiga ko‘maklashish» moddasi bo‘yicha ayblov e’lon qilganini ma’lum qildi.
Zamin.uz Rossiya va Fransiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan Pavel Durov va Telegram platformasiga qo‘yilayotgan asosiy ayblovlar tafsilotini taqdim etadi.
1. FXX va Roskomnadzor ayblovi: 153 mingdan ortiq jinoyat va o‘chirilmagan kanallar
FXX ma’lumotiga ko‘ra, Telegram ma’muriyati ukrain maxsus xizmatlari, terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar tomonidan diversiyalar, teraktlar va kiberfiribgarliklarni muvofiqlashtirishda qo‘llanilayotgan kanallar, chatlar va botlarni o‘chirish bo‘yicha talablarni bajarmagan.
Rossiya OAV xabarlariga ko‘ra, 2022 yildan buyon Telegram orqali sodir etilgan deb baholangan 153 mingdan ortiq jinoyat qayd etilgan. Ular orasida quyidagi yirik hodisalar bor:
«Krokus Siti Xoll»dagi mudhish terakt;
Darya Dugina va harbiy muxbir Vladlen Tatarskiyning o‘ldirilishi;
Bir qator yuqori martabali harbiylarga qilingan hujumlar;
Harbiy komissariatlarga qilingan portlatish va o‘t qo‘yish holatlari.
Roskomnadzor va moliyaviy sanksiyalar:
Roskomnadzor Telegram rahbariyatiga taqiqlangan kontentni o‘chirish bo‘yicha 150 mingdan ortiq talabnoma yuborilganini, biroq ular javobsiz qolganini bildirgan. Ma’lum qilinishicha, 2026 yil boshidan buyon Telegram taqiqlangan materiallarni o‘chirmagani uchun Rossiyada 100 million rubldan ortiq jarimaga tortilgan.
2. Fransiyadagi tergov: 6 soatlik so‘roq va global bosim
Pavel Durov nafaqat Rossiyada, balki Fransiyada ham jiddiy tergov ostida qolmoqda. Fransuz tergovchilari uni messenjerda kontentni yetarlicha nazorat qilmaganlik va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishdan bo‘yin tovlaganlikda gumon qilmoqda.
Tergov versiyasiga ko‘ra, moderatsiyaning yo‘qligi va hamkorlikning rad etilishi Telegram orqali quyidagi jinoyatlarga qarshi kurashishni qiyinlashtirgan:
Bolalar pornografiyasi tarqatilishi;
Giyohvand moddalar noqonuniy savdosi;
Moliyaviy va kiberfiribgarliklar.
Ma’lum qilinishicha, iyul oyi boshida Durov Parijda ushbu jinoyat ishi doirasida olti soatdan ortiq so‘roq qilingan.
Pavel Durov va Telegram atrofidagi ayblovlar bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Rossiyadagi ayblov moddasi
«Terrorchilik faoliyatiga ko‘maklashish» (FXX)
Telegram orqali qayd etilgan jinoyatlar
153 mingdan ortiq (2022 yildan buyon)
Roskomnadzor talabnomalari
150 mingdan ortiq (javobsiz qolgan)
2026 yilgi jarimalar miqdori
100 million rubldan ortiq
Fransiyadagi gumonlar
Moderatsiya yo‘qligi, bolalar pornografiyasi, narkosavdo, firibgarlik
Parijdagi so‘roq
Iyul oyi boshida (6 soatdan ortiq)
Telegram atrofidagi huquqiy bosimlar va Pavel Durovga nisbatan qo‘yilayotgan og‘ir ayblovlar butun dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilar diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Telegram kanallaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, Telegram atrofidagi bu kabi huquqiy bosimlar va ayblovlar messenjer faoliyatiga hamda foydalanuvchilar xavfsizligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…