Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadi

·25·Sport
Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadi

Braziliya terma jamoasi va Santos klubi yulduzi Neymar milliy jamoadagi faoliyatini rasman yakunlaganini e'lon qildi. Goal.com xabar berishicha, 34 yoshli tajribali hujumchi bu qarorga 2026-yilgi jahon chempionatining 1/8 finalida Norvegiya jamoasidan uchralgan og'riqli mag'lubiyatdan so'ng kelgan. Carlo Ancelotti boshchiligidagi terma jamoaning mundialdagi omadsiz yurishi Neymar uchun milliy libosdagi so'nggi musobaqa bo'lib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MetLife stadionida kechgan hal qiluvchi uchrashuvdan keyin Neymar maydonda ko'zyosh to'kib, o'zining 16 yillik xalqaro faoliyatiga yakun yasagandi. O'shanda sobiq Barselona va Pari Sen-Jermen hujumchisi o'yin oxirida penaltidan gol urganiga qaramay, jamoasining musobaqadan chiqib ketishiga to'sqinlik qila olmagandi. U o'zining terma jamoadagi uzoq yillik faoliyati davomida bor kuchini berganini va sariq libos uchun doim kurashganini ta'kidladi.

Milliy jamoadagi tarix va yangi sahifa

«Terma jamoadagi vaqtim o'z nihoyasiga etdi. Men tarix yaratdim, juda baxtli bo'ldim, jonimni, qonimni berdim, sariq libos uchun doim kurashdim, lekin endi buni xohlamayman», — deya Neymar o'zining kelajagiga aniqlik kiritdi. Braziliya futbol tarixidagi eng yaxshi to'purar uchun bu qaror butun bir davrning yakunini anglatadi. Endi u butun e'tiborini o'zining bolalikdagi klubi — Santosdagi faoliyatiga qaratadi.

Shu bilan birga, hujumchi klub ichidagi so'nggi mojarolarga ham munosabat bildirdi. OAVda uning Santos kiyinish xonasida yosh futbolchilar — Gabriel Bontempo va Joao Ananiasni kamsitgani hamda ularning texnik sifatlarini masxara qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Chapecoense jamoasiga qarshi kechgan 2:2 hisobidagi durangdan so'ng chiqqan bu xabarlar jamoatchilikda keskin muhokamalarga sabab bo'lgandi.

Klubdagi vaziyat va navbatdagi g'alabalar

Neymar tarqatilgan bu mish-mishlarni qat'iyan rad etib, ularni bo'hton deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, o'yindan keyin u faqatgina jamoa o'yinidan noroziligini bildirgan va yanada yaxshiroq harakat qilish talab etilishini aytgan xolos. «Bu achinarli va asabni buzadi, ammo aybdor men emasman. Sardor sifatida buni aytishga haqqim bor edi», — dedi hujumchi.

Maydondagi ishlar borasida esa Neymar Santos uchun muhim figuraligicha qolmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan qit'a miqyosidagi uchrashuvda u zaxiradan maydonga tushib, jamoasining Venesuelaning Universidad Central klubi ustidan 4:2 hisobida zafar quchishiga yordam berdi. Ushbu g'alaba Santosga Sudamerikana kubogining 1/8 finaliga yo'llanma taqdim etdi va u yerda jamoa Ekvadorning Macara klubiga qarshi bahs olib boradi.

NeymarBraziliyaSantosJahon chempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Bugun, 12:04Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaChelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaBugun, 11:38«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildiBugun, 10:43Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiZidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiBugun, 10:29«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?Bugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi