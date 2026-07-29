Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadi
Braziliya terma jamoasi va Santos klubi yulduzi Neymar milliy jamoadagi faoliyatini rasman yakunlaganini e'lon qildi. Goal.com xabar berishicha, 34 yoshli tajribali hujumchi bu qarorga 2026-yilgi jahon chempionatining 1/8 finalida Norvegiya jamoasidan uchralgan og'riqli mag'lubiyatdan so'ng kelgan. Carlo Ancelotti boshchiligidagi terma jamoaning mundialdagi omadsiz yurishi Neymar uchun milliy libosdagi so'nggi musobaqa bo'lib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MetLife stadionida kechgan hal qiluvchi uchrashuvdan keyin Neymar maydonda ko'zyosh to'kib, o'zining 16 yillik xalqaro faoliyatiga yakun yasagandi. O'shanda sobiq Barselona va Pari Sen-Jermen hujumchisi o'yin oxirida penaltidan gol urganiga qaramay, jamoasining musobaqadan chiqib ketishiga to'sqinlik qila olmagandi. U o'zining terma jamoadagi uzoq yillik faoliyati davomida bor kuchini berganini va sariq libos uchun doim kurashganini ta'kidladi.
Milliy jamoadagi tarix va yangi sahifa«Terma jamoadagi vaqtim o'z nihoyasiga etdi. Men tarix yaratdim, juda baxtli bo'ldim, jonimni, qonimni berdim, sariq libos uchun doim kurashdim, lekin endi buni xohlamayman», — deya Neymar o'zining kelajagiga aniqlik kiritdi. Braziliya futbol tarixidagi eng yaxshi to'purar uchun bu qaror butun bir davrning yakunini anglatadi. Endi u butun e'tiborini o'zining bolalikdagi klubi — Santosdagi faoliyatiga qaratadi.
Shu bilan birga, hujumchi klub ichidagi so'nggi mojarolarga ham munosabat bildirdi. OAVda uning Santos kiyinish xonasida yosh futbolchilar — Gabriel Bontempo va Joao Ananiasni kamsitgani hamda ularning texnik sifatlarini masxara qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Chapecoense jamoasiga qarshi kechgan 2:2 hisobidagi durangdan so'ng chiqqan bu xabarlar jamoatchilikda keskin muhokamalarga sabab bo'lgandi.
Klubdagi vaziyat va navbatdagi g'alabalarNeymar tarqatilgan bu mish-mishlarni qat'iyan rad etib, ularni bo'hton deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, o'yindan keyin u faqatgina jamoa o'yinidan noroziligini bildirgan va yanada yaxshiroq harakat qilish talab etilishini aytgan xolos. «Bu achinarli va asabni buzadi, ammo aybdor men emasman. Sardor sifatida buni aytishga haqqim bor edi», — dedi hujumchi.
Maydondagi ishlar borasida esa Neymar Santos uchun muhim figuraligicha qolmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan qit'a miqyosidagi uchrashuvda u zaxiradan maydonga tushib, jamoasining Venesuelaning Universidad Central klubi ustidan 4:2 hisobida zafar quchishiga yordam berdi. Ushbu g'alaba Santosga Sudamerikana kubogining 1/8 finaliga yo'llanma taqdim etdi va u yerda jamoa Ekvadorning Macara klubiga qarshi bahs olib boradi.
…