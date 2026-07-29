Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandi

·0·Jamiyat
Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandi

Majburiy ijro byurosining Sharof Rashidov tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan fuqaro N. A. ni yashash xonadoniga kiritish to‘g‘risidagi ijro hujjati bo‘yicha belgilangan ijro harakatlari to‘liq amalga oshirilib, sud qarori amalda ta’minlandi.

Ijro harakatlari davomida davlat ijrochisi tomonidan sud hujjatining mazmun-mohiyati ijro jarayoni ishtirokchilariga tushuntirildi hamda qarorni ixtiyoriy ravishda bajarish uchun qonunchilikda belgilangan imkoniyatlar yaratildi. Belgilangan muddatda sud qarori ijro etilmagani sababli majburiy ijro choralari qo‘llanildi.

Olib borilgan ijro tadbirlari natijasida fuqaro N.A. qonuniy ravishda yashash xonadoniga kiritildi va sud hujjatida belgilangan talablar to‘liq ta’minlandi. Shu tariqa mazkur ijro ishi amalda tamomlandi.

Majburiy ijro byurosi tomonidan sud hujjatlari va boshqa vakolatli organlar qarorlarining o‘z vaqtida hamda to‘liq ijro etilishini ta’minlash, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiBugun, 11:58«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindiBugun, 11:43Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiTa’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiBugun, 10:55Samarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiSamarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiBugun, 05:36Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiNamanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi