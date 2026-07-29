Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Londonning Arsenal klubi markaziy yarim himoyachi Bruno Gimaraes transferini hal qilish uchun Nyukasl bilan faol muzokaralarni boshladi. talkSPORT nashri xabariga koʻra, "toʻpchilar" bosh murabbiy Mikel Arteta tarkibini kuchaytirish maqsadida braziliyalik futbolchini oʻzlarining ustuvor maqsadi deb belgilagan va tomonlar kelishuvga erishish yoʻlida jiddiy qadam tashlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi Nyukasl rasmiy aloqalar boʻlmaganini ta'kidlayotgan boʻlsa-da, ogʻzaki kelishuvga erishish yoʻlida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilgani taxmin qilinmoqda. Ushbu transfer qiymati 75 million funt sterlingdan oshishi kutilmoqda va London klubi kelishuvni imkon qadar tezroq yakunlash niyatida.
Shaxsiy shartlar kelishib olinganArsenal va braziliyalik futbolchi oʻrtasida shaxsiy shartlar allaqachon kelishib qoʻyilgani bu transfer tezlashishiga sabab boʻldi. Biroq bu holat ikki klub oʻrtasida biroz tushunmovchilik keltirib chiqardi. Nyukasl vakillari ommaviy axborot vositalaridagi shov-shuvlarga qaramay, rasmiy yozma taklif kelib tushmaganidan hayron ekanini bildirishdi. Arsenal manbalari esa uchta ogʻzaki taklif yuborilganini ta'kidlamoqda.
Nyukasl uchun sardorning ketishi jiddiy zarba boʻlishi mumkin. Klub yozgi transfer oynasida allaqachon Entoni Gordonni Barselona ga (70 million funt) va Sandro Tonalini Tottenxem ga (taxminan 100 million funt) sotib yuborgan edi. Agar Bruno Gimaraes ham ketadigan boʻlsa, jamoa oʻtgan mavsumdagi asosiy yarim himoya uchligining uchdan ikki qismidan ayriladi.
Bosh murabbiyning fikriNyukasl bosh murabbiy Eddie Howe darvozabonlar bilan oʻyin (1:1) yakunlanganidan keyin vaziyat haqida ochiq gapirib, 28 yoshli futbolchining kelajagini toʻliq nazorat qilolmasligini tan oldi. U Bruno klubning ajoyib sardori ekanligini va u bilan munosabatlari yaxshiligini ta'kidladi.
“Men Bruno bilan koʻp gaplashganman, u ajoyib inson. Uning kelajagi nima boʻlishini bilmayman, bu boshqalarning taxmini. U 31-iyul kuni qaytishi kerak va u qaytmasligi uchun hech qanday sabab yoʻq”, — dedi Howe. Futbolchining shartnomasida yana ikki yil borligi bois Nyukasl transfer bozorida kuchli muzokara pozitsiyasini saqlab qolmoqda.
…