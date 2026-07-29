Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

·19·Sport
Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

Londonning Arsenal klubi markaziy yarim himoyachi Bruno Gimaraes transferini hal qilish uchun Nyukasl bilan faol muzokaralarni boshladi. talkSPORT nashri xabariga koʻra, "toʻpchilar" bosh murabbiy Mikel Arteta tarkibini kuchaytirish maqsadida braziliyalik futbolchini oʻzlarining ustuvor maqsadi deb belgilagan va tomonlar kelishuvga erishish yoʻlida jiddiy qadam tashlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Nyukasl rasmiy aloqalar boʻlmaganini ta'kidlayotgan boʻlsa-da, ogʻzaki kelishuvga erishish yoʻlida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilgani taxmin qilinmoqda. Ushbu transfer qiymati 75 million funt sterlingdan oshishi kutilmoqda va London klubi kelishuvni imkon qadar tezroq yakunlash niyatida.

Shaxsiy shartlar kelishib olingan

Arsenal va braziliyalik futbolchi oʻrtasida shaxsiy shartlar allaqachon kelishib qoʻyilgani bu transfer tezlashishiga sabab boʻldi. Biroq bu holat ikki klub oʻrtasida biroz tushunmovchilik keltirib chiqardi. Nyukasl vakillari ommaviy axborot vositalaridagi shov-shuvlarga qaramay, rasmiy yozma taklif kelib tushmaganidan hayron ekanini bildirishdi. Arsenal manbalari esa uchta ogʻzaki taklif yuborilganini ta'kidlamoqda.

Nyukasl uchun sardorning ketishi jiddiy zarba boʻlishi mumkin. Klub yozgi transfer oynasida allaqachon Entoni Gordonni Barselona ga (70 million funt) va Sandro Tonalini Tottenxem ga (taxminan 100 million funt) sotib yuborgan edi. Agar Bruno Gimaraes ham ketadigan boʻlsa, jamoa oʻtgan mavsumdagi asosiy yarim himoya uchligining uchdan ikki qismidan ayriladi.

Bosh murabbiyning fikri

Nyukasl bosh murabbiy Eddie Howe darvozabonlar bilan oʻyin (1:1) yakunlanganidan keyin vaziyat haqida ochiq gapirib, 28 yoshli futbolchining kelajagini toʻliq nazorat qilolmasligini tan oldi. U Bruno klubning ajoyib sardori ekanligini va u bilan munosabatlari yaxshiligini ta'kidladi.

“Men Bruno bilan koʻp gaplashganman, u ajoyib inson. Uning kelajagi nima boʻlishini bilmayman, bu boshqalarning taxmini. U 31-iyul kuni qaytishi kerak va u qaytmasligi uchun hech qanday sabab yoʻq”, — dedi Howe. Futbolchining shartnomasida yana ikki yil borligi bois Nyukasl transfer bozorida kuchli muzokara pozitsiyasini saqlab qolmoqda.

ArsenalBruno GimaraesNyukaslTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiNeymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiBugun, 12:11Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!Bugun, 12:04Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaChelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaBugun, 11:38«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildiBugun, 10:43Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiZidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiBugun, 10:29«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?Bugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi