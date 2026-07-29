Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!
Yer maydonlari va ko‘chmas mulk obyektlarini rasmiylashtirishda korrupsiyaviy holatlarga yo‘l qo‘ygan mansabdor shaxslar fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX), Bosh prokuratura huzuridagi Departament va Ichki ishlar organlari tomonidan Buxoro hamda Qashqadaryo viloyatlarida o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda mas’ul xodimlar ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Zamin.uz huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyotlar tafsilotlari va jinoiy ishlarning mazmunini taqdim etadi.
1. Buxoro: 65 m² o‘zboshimchalik bilan qurilgan bino va 2,5 ming dollarlik «xizmat»
Davlat kadastrlari palatasining Buxoro viloyati boshqarmasida bo‘lim boshlig‘i lavozimida ishlovchi shaxs xizmat mavqeidan foydalanib, o‘zganing ishonchiga kirgan.
U mahalliy fuqaro tomonidan 2015 yilda Romitan tumani hokimligi zaxirasidagi 65 m² yer maydonida o‘zboshimchalik bilan qurilgan savdo va xizmat ko‘rsatish binosini hamda unga tutash bo‘lgan 35 m² bo‘sh yer uchastkasini fuqaro nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan. Ushbu «xizmati» evaziga 2,5 ming AQSH dollari olgan vaqtida DXX, Departament va IIB xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Holat bo‘yicha rasmiy tafsilot:
«Kadastr boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i hokimlik zaxirasidagi yerda noqonuniy qurilgan 65 m² bino va 35 m² bo‘sh yerni rasmiylashtirib berish evaziga 2 500 dollar olayotganida qo‘lga tushdi.»
2. Qashqadaryo: Chiroqchidagi 1 sotix yer va 1 000 dollarlik «tanish-bilish»
Yana bir korrupsion holat Qashqadaryo viloyatida qayd etildi. Investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining Ko‘kdala tumani bo‘limi bosh mutaxassisi 1964 yilda tug‘ilgan fuqaroga 2019 yilda Chiroqchi tumani hokimi qarori bilan ajratilgan 1 sotix yer maydonining kadastr hujjatlarini tayyorlab berishni va’da qilgan.
U Kadastrlar palatasi tizimida ishlovchi tanishlari orqali hujjatlarni ro‘yxatdan o‘tkazib berish evaziga 1 ming AQSH dollari talab qilgan. DXX va IJQKD xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda u so‘ralgan pul mablag‘ini olgan vaqtida ushlandi.
3. Qonun oldida javobgarlik: Tergov harakatlari boshlandi
Hozirda har ikkala holat yuzasidan qonunbuzar mansabdorlarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.
Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari jadal olib borilmoqda.
Buxoro va Qashqadaryodagi yer korrupsiyasi bo‘yicha asosiy faktlar
Hudud
Gumonlanuvchining lavozimi
Noqonuniy xizmat / Va’da
Noqonuniy olingan mablag‘
Buxoro viloyati
Davlat kadastrlari palatasi viloyat boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i
Romitan tumanida 65 m² noqonuniy bino va 35 m² yerni rasmiylashtirish
$2 500 AQSH dollari
Qashqadaryo viloyati
Investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi Ko‘kdala tumani bo‘limi bosh mutaxassisi
Chiroqchi tumanidagi 1 sotix yerning kadastrini tanishlar orqali rasmiylashtirish
$1 000 AQSH dollari
Yer va ko‘chmas mulk obyektlarini rasmiylashtirish jarayonida noqonuniy vositachilar va poraxo‘r xodimlarga murojaat qilmaslik, barcha xizmatlardan faqat qonuniy va rasmiy tartibda foydalanish zarur!
Ushbu foydali va ogohlantiruvchi maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, yer va kadastr sohasidagi bu kabi korrupsion holatlarni batamom yo‘qotish uchun yana qanday chora-tadbirlar yoki raqamlashtirish mexanizmlari zarur? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!
…