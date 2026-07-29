Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!

·26·Jamiyat
Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!

Yer maydonlari va ko‘chmas mulk obyektlarini rasmiylashtirishda korrupsiyaviy holatlarga yo‘l qo‘ygan mansabdor shaxslar fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX), Bosh prokuratura huzuridagi Departament va Ichki ishlar organlari tomonidan Buxoro hamda Qashqadaryo viloyatlarida o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda mas’ul xodimlar ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Zamin.uz huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyotlar tafsilotlari va jinoiy ishlarning mazmunini taqdim etadi.

1. Buxoro: 65 m² o‘zboshimchalik bilan qurilgan bino va 2,5 ming dollarlik «xizmat»

Davlat kadastrlari palatasining Buxoro viloyati boshqarmasida bo‘lim boshlig‘i lavozimida ishlovchi shaxs xizmat mavqeidan foydalanib, o‘zganing ishonchiga kirgan.

U mahalliy fuqaro tomonidan 2015 yilda Romitan tumani hokimligi zaxirasidagi 65 m² yer maydonida o‘zboshimchalik bilan qurilgan savdo va xizmat ko‘rsatish binosini hamda unga tutash bo‘lgan 35 m² bo‘sh yer uchastkasini fuqaro nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan. Ushbu «xizmati» evaziga 2,5 ming AQSH dollari olgan vaqtida DXX, Departament va IIB xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Holat bo‘yicha rasmiy tafsilot:

«Kadastr boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i hokimlik zaxirasidagi yerda noqonuniy qurilgan 65 m² bino va 35 m² bo‘sh yerni rasmiylashtirib berish evaziga 2 500 dollar olayotganida qo‘lga tushdi.»

2. Qashqadaryo: Chiroqchidagi 1 sotix yer va 1 000 dollarlik «tanish-bilish»

Yana bir korrupsion holat Qashqadaryo viloyatida qayd etildi. Investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining Ko‘kdala tumani bo‘limi bosh mutaxassisi 1964 yilda tug‘ilgan fuqaroga 2019 yilda Chiroqchi tumani hokimi qarori bilan ajratilgan 1 sotix yer maydonining kadastr hujjatlarini tayyorlab berishni va’da qilgan.

U Kadastrlar palatasi tizimida ishlovchi tanishlari orqali hujjatlarni ro‘yxatdan o‘tkazib berish evaziga 1 ming AQSH dollari talab qilgan. DXX va IJQKD xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda u so‘ralgan pul mablag‘ini olgan vaqtida ushlandi.

3. Qonun oldida javobgarlik: Tergov harakatlari boshlandi

Hozirda har ikkala holat yuzasidan qonunbuzar mansabdorlarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.

Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari jadal olib borilmoqda.

Buxoro va Qashqadaryodagi yer korrupsiyasi bo‘yicha asosiy faktlar

Hudud

Gumonlanuvchining lavozimi

Noqonuniy xizmat / Va’da

Noqonuniy olingan mablag‘

Buxoro viloyati

Davlat kadastrlari palatasi viloyat boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i

Romitan tumanida 65 m² noqonuniy bino va 35 m² yerni rasmiylashtirish

$2 500 AQSH dollari

Qashqadaryo viloyati

Investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi Ko‘kdala tumani bo‘limi bosh mutaxassisi

Chiroqchi tumanidagi 1 sotix yerning kadastrini tanishlar orqali rasmiylashtirish

$1 000 AQSH dollari

Yer va ko‘chmas mulk obyektlarini rasmiylashtirish jarayonida noqonuniy vositachilar va poraxo‘r xodimlarga murojaat qilmaslik, barcha xizmatlardan faqat qonuniy va rasmiy tartibda foydalanish zarur!

Ushbu foydali va ogohlantiruvchi maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, yer va kadastr sohasidagi bu kabi korrupsion holatlarni batamom yo‘qotish uchun yana qanday chora-tadbirlar yoki raqamlashtirish mexanizmlari zarur? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!

BukharaKashkadaryaRomitanChirakchiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiBugun, 12:51Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiBugun, 11:58«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindiBugun, 11:43Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiTa’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiBugun, 10:55Samarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiSamarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiBugun, 05:36Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiNamanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi