SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladi
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship S40 prototipini Hind okeanidan qutqarib olish va AQShga qaytarish boʻyicha murakkab logistik operatsiyaga kirishdi. Ushbu qadam kompaniya tarixidagi navbatdagi muhim sinov parvozining muvaffaqiyatli yakunini taʼminlash hamda qimmatli maʼlumotlarni qoʻlga kiritish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbari Ilon Mask oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Starshipʼni qutqarish uchun maxsus kemalar joʻnatilganini tasdiqlagan. Maʼlum boʻlishicha, qurilma muvaffaqiyatli sinov parvozidan soʻng Hind okeaniga yumshoq tarzda kelib qoʻngan va allaqachon besh kundan buyon suv yuzasida suhmoqda.
Qutqaruv operatsiyasi va uzoq masofali logistikaHozirgi vaqtda hodisa joyiga uchta maxsus kema, jumladan, ikkita yirik okean buksiri yoʻl olgan. Ushbu flotiliya oldida Starship S40ʼni taxminan 1200 kilometr masofaga sudrab borish vazifasi turibdi. Mutaxassislar apparatni Avstraliyadagi maxsus tayyorlangan dokka yetkazib borishni rejalashtirmoqda.
Avstraliya dokida muhandislar kosmik kema holatini dastlabki texnik koʻrikdan oʻtkazadilar. Tekshiruvlar yakunlangach, apparat yopiq transport barjasiga ortilib, SpaceX kompaniyasining asosiy ishlab chiqarish quvvatlari joylashgan Texas shtatiga joʻnatiladi. Murakkab logistika tufayli ushbu qaytarish jarayoni bir necha hafta yoki undan ham koʻproq vaqt olishi mumkin.
Muvaffaqiyatli sinov parvozi natijalariMazkur qutqaruv harakatlari bilan bir vaqtda, SpaceX kompaniyasi Starship S40ʼning Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngani aks etgan yangi videolavhalarni ham omborga taqdim etdi. Ushbu kadrlar kosmik kema konstruktsiyasining mustahkamligi hamda parvoz davomida qoʻllanilgan texnologiyalarning toʻgʻriligini yaqqol koʻrsatib beradi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 25-iyul kuni boʻlib oʻtgan Starshipʼning 13-sinov parvozi butun dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli urinishlardan biri sifatida qayd etildi. Mutaxassislarning fikricha, suvdan muvaffaqiyatli olib chiqilgan prototipni batafsil oʻrganish kelajakdagi kosmik missiyalar xavfsizligi va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.
…