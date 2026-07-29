SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladi

·1·Texno
SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladi

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship S40 prototipini Hind okeanidan qutqarib olish va AQShga qaytarish boʻyicha murakkab logistik operatsiyaga kirishdi. Ushbu qadam kompaniya tarixidagi navbatdagi muhim sinov parvozining muvaffaqiyatli yakunini taʼminlash hamda qimmatli maʼlumotlarni qoʻlga kiritish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbari Ilon Mask oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Starshipʼni qutqarish uchun maxsus kemalar joʻnatilganini tasdiqlagan. Maʼlum boʻlishicha, qurilma muvaffaqiyatli sinov parvozidan soʻng Hind okeaniga yumshoq tarzda kelib qoʻngan va allaqachon besh kundan buyon suv yuzasida suhmoqda.

Qutqaruv operatsiyasi va uzoq masofali logistika

Hozirgi vaqtda hodisa joyiga uchta maxsus kema, jumladan, ikkita yirik okean buksiri yoʻl olgan. Ushbu flotiliya oldida Starship S40ʼni taxminan 1200 kilometr masofaga sudrab borish vazifasi turibdi. Mutaxassislar apparatni Avstraliyadagi maxsus tayyorlangan dokka yetkazib borishni rejalashtirmoqda.

Avstraliya dokida muhandislar kosmik kema holatini dastlabki texnik koʻrikdan oʻtkazadilar. Tekshiruvlar yakunlangach, apparat yopiq transport barjasiga ortilib, SpaceX kompaniyasining asosiy ishlab chiqarish quvvatlari joylashgan Texas shtatiga joʻnatiladi. Murakkab logistika tufayli ushbu qaytarish jarayoni bir necha hafta yoki undan ham koʻproq vaqt olishi mumkin.

Muvaffaqiyatli sinov parvozi natijalari

Mazkur qutqaruv harakatlari bilan bir vaqtda, SpaceX kompaniyasi Starship S40ʼning Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngani aks etgan yangi videolavhalarni ham omborga taqdim etdi. Ushbu kadrlar kosmik kema konstruktsiyasining mustahkamligi hamda parvoz davomida qoʻllanilgan texnologiyalarning toʻgʻriligini yaqqol koʻrsatib beradi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 25-iyul kuni boʻlib oʻtgan Starshipʼning 13-sinov parvozi butun dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli urinishlardan biri sifatida qayd etildi. Mutaxassislarning fikricha, suvdan muvaffaqiyatli olib chiqilgan prototipni batafsil oʻrganish kelajakdagi kosmik missiyalar xavfsizligi va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

SpaceXStarshipIlon MaskKosmik kemaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:57Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakMark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakBugun, 10:252GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldiBugun, 09:52Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiXitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 09:20Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiSamsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiBugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob