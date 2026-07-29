Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!

·38·Sport
Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!

Meksikalik taniqli bloger va futbol mavzusidagi kontentlar muallifi Karlos Reynoso o‘z obunachilarini Qozog‘iston terma jamoasi va Londonning «Chelsi» klubi hujumchisi Dastan Satpayevning o‘yiniga alohida e’tibor qaratishga chaqirdi.

Zamin.uz londonliklarning yangi yosh yulduzi atrofidagi e’tiroflar, uning debyut o‘yini tafsilotlari va navbatdagi bahsi haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.

1. «Bilishingiz kerak bo‘lgan durdona»: Meksikalik blogerning hayrati

X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida 100 mingga yaqin obunachisiga ega bo‘lgan Karlos Reynoso 17 yoshli qozog‘istonlik hujumchining o‘yiniga yuqori baho berdi va futbol ishqibozlariga uni yaqindan tanishtirdi.

Karlos Reynosoning X sahifasidagi bayonotidan:

«Uni tanib oldingizmi? Mana, u o‘zining ilk golini urdi — Xabi Alonso davridagi birinchi golini! Tanishing, Dastan Satpayev. "Chelsi"ning yangi futbolchilaridan biri va siz bilishingiz kerak bo‘lgan qozoq futboli durdonasi!»

2. «Chelsi»dagi yorqin debyut: 6:4 hisobidagi triller va gol

Eslatib o‘tamiz, 28 iyul kuni Dastan Satpayev Xabi Alonso qo‘l ostidagi «Chelsi» tarkibida o‘zining debyut golini urishga muvaffaq bo‘ldi. Londoliklar Avstraliyaning «Vestern Sidney Uonderers» klubiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida 6:4 hisobida g‘alaba qozongan edi.

17 yoshli qozog‘istonlik iqtidor egasi nafaqat gol muallifiga aylandi, balki jamoasining ikkinchi goli urilishida ham bevosita faol ishtirok etdi.

3. Navbatdagi sinov: «Tottenxem»ga qarshi derbi

«Chelsi»ning mavsumoldi turnesi davom etmoqda. 1 avgust kuni Sidneydagi «Akkor» stadionida Xabi Alonso boshchiligidagi londonliklar prinsipial raqib — «Tottenxem»ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ushbu bahsda ham Satpayevdan mazmunli o‘yin kutilmoqda.

Dastan Satpayev va «Chelsi»dagi debyut bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Dastan Satpayev (Qozog‘iston)

Yoshi

17 yosh

Klubi va murabbiy

«Chelsi» (London) / Xabi Alonso

Debyut gol urilgan o‘yin

«Chelsi» – «Vestern Sidney Uonderers» (6:4)

O‘yin sanasi

28 iyul

Keyingi bahs

1 avgust («Tottenxem»ga qarshi, Sidney, «Akkor» stadioni)

Markaziy Osiyolik yosh futbolchilarning Yevropa va jahon grandlari safidagi muvaffaqiyatli qadamlari butun mintaqa futboli uchun katta faxrdir.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Dastan Satpayev Xabi Alonso qo‘l ostida «Chelsi»ning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini topa oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Dastan SatpayevChelseaXabi AlonsoTottenhamCarlos Reynoso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12Neymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiNeymar Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasadiBugun, 12:11Chelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaChelsi kutilmaganda Danny Welbeck transferini hal qilmoqdaBugun, 11:38«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildi«Manchester Siti» vingeri «Tottenhem»ga o‘tishni talab qildiBugun, 10:43Zidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiZidan Fransiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabini ma’lum qildiBugun, 10:29«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?«Barselona» Flikning talabi bilan yangi hujumchi qidirmoqda: asosiy nishon kim?Bugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi