Mashhur bloger «Chelsi»dagi Dastan Satpayev haqida hayrat bilan yozdi!
Meksikalik taniqli bloger va futbol mavzusidagi kontentlar muallifi Karlos Reynoso o‘z obunachilarini Qozog‘iston terma jamoasi va Londonning «Chelsi» klubi hujumchisi Dastan Satpayevning o‘yiniga alohida e’tibor qaratishga chaqirdi.
Zamin.uz londonliklarning yangi yosh yulduzi atrofidagi e’tiroflar, uning debyut o‘yini tafsilotlari va navbatdagi bahsi haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.
1. «Bilishingiz kerak bo‘lgan durdona»: Meksikalik blogerning hayrati
X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida 100 mingga yaqin obunachisiga ega bo‘lgan Karlos Reynoso 17 yoshli qozog‘istonlik hujumchining o‘yiniga yuqori baho berdi va futbol ishqibozlariga uni yaqindan tanishtirdi.
Karlos Reynosoning X sahifasidagi bayonotidan:
«Uni tanib oldingizmi? Mana, u o‘zining ilk golini urdi — Xabi Alonso davridagi birinchi golini! Tanishing, Dastan Satpayev. "Chelsi"ning yangi futbolchilaridan biri va siz bilishingiz kerak bo‘lgan qozoq futboli durdonasi!»
2. «Chelsi»dagi yorqin debyut: 6:4 hisobidagi triller va gol
Eslatib o‘tamiz, 28 iyul kuni Dastan Satpayev Xabi Alonso qo‘l ostidagi «Chelsi» tarkibida o‘zining debyut golini urishga muvaffaq bo‘ldi. Londoliklar Avstraliyaning «Vestern Sidney Uonderers» klubiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida 6:4 hisobida g‘alaba qozongan edi.
17 yoshli qozog‘istonlik iqtidor egasi nafaqat gol muallifiga aylandi, balki jamoasining ikkinchi goli urilishida ham bevosita faol ishtirok etdi.
3. Navbatdagi sinov: «Tottenxem»ga qarshi derbi
«Chelsi»ning mavsumoldi turnesi davom etmoqda. 1 avgust kuni Sidneydagi «Akkor» stadionida Xabi Alonso boshchiligidagi londonliklar prinsipial raqib — «Tottenxem»ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ushbu bahsda ham Satpayevdan mazmunli o‘yin kutilmoqda.
Dastan Satpayev va «Chelsi»dagi debyut bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Dastan Satpayev (Qozog‘iston)
Yoshi
17 yosh
Klubi va murabbiy
«Chelsi» (London) / Xabi Alonso
Debyut gol urilgan o‘yin
«Chelsi» – «Vestern Sidney Uonderers» (6:4)
O‘yin sanasi
28 iyul
Keyingi bahs
1 avgust («Tottenxem»ga qarshi, Sidney, «Akkor» stadioni)
Markaziy Osiyolik yosh futbolchilarning Yevropa va jahon grandlari safidagi muvaffaqiyatli qadamlari butun mintaqa futboli uchun katta faxrdir.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Dastan Satpayev Xabi Alonso qo‘l ostida «Chelsi»ning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini topa oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…