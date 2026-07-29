Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqda
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi darvozaboni Yassine Bounou Yevropaning grand jamoalari eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Al Jazeera nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Italiyaning grand klublaridan biri boʻlgan Yuventus marokashlik tajribali posbonni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida va uning transferi uchun taxminan 9 million yevro taklif qilishga tayyor turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Al-Hilal safida kelajagi borasida savollar tugʻilayotgan darvozabonning shartnomasi 2028-yil yoziga qadar moʻljallangan. Biroq, jamoaga Mohammed Al-Owais qaytganidan soʻng, klub rahbariyati Yassine Bounouni faqat qitʼa musobaqalari uchun roʻyxatdan oʻtkazish variantini koʻrib chiqayotgani xabar qilingan edi. Bu ssenariy esa oʻz navbatida futbolchining oʻziga maʼqul kelmayapti.
Transfer bozori va yosh omiliTransfermarkt portalining maʼlumotlariga koʻra, Yassine Bounou 2023-yil yozida Al-Hilal klubiga oʻtganidan keyin uning bozor qiymati pasayib borgan edi. Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishidan oldin uning qiymati 12 million yevroni tashkil qilgan boʻlsa, vaqt oʻtishi bilan bu koʻrsatkich bosqichma-bosqich pasayib, oʻrta muddatlarda 5.5 million yevrogacha tushib ketgandi.
Biroq Yuventus taklif qilayotgan 9 million yevrolik summa futbolchining hozirgi rasmiy qiymatidan qariyb 65 foizga yuqori ekanini koʻrsatadi. Yoshini inobatga olganda, bu transfer qiymati bozor mantiqiga koʻra oʻziga xos qadam hisoblanadi, chunki Yevropaning yetakchi klublari odatda faoliyatining yakuniy bosqichiga yaqinlashib qolgan oʻyinchilarga bunday mablagʻ sarflashga ehtiyotkorlik bilan yondashadi.
Kelajakdagi qarorlarMaʼlum boʻlishicha, marokashlik darvozabon faqatgina xalqaro turnirlarda maydonga tushish shartini rad etmoqda va bu yozgi transfer oynasida uning klubni tark etish ehtimolini real voqelikka aylantirmoqda. Al-Hilal oʻzining soʻnggi yillardagi eng barqaror va ishonchli oʻyinchilaridan birini qoʻyib yuborishga tayyor turgan bir paytda, Yuventusning qiziqishi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.
Italiya klubining bu qadami nafaqat tajribali posbonning xalqaro maydonlardagi obroʻsini, balki uning hali ham Yevropa grandlari talabiga javob bera olishini yana bir bor tasdiqlaydi. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Yassine Bounou faoliyatini A Seriyada davom ettirishi va Turin klubining himoya chizigʻiga qoʻshimcha tajriba olib kirishi kutilmoqda.
…