Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqda

·0·Sport
Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqda

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi darvozaboni Yassine Bounou Yevropaning grand jamoalari eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Al Jazeera nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Italiyaning grand klublaridan biri boʻlgan Yuventus marokashlik tajribali posbonni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida va uning transferi uchun taxminan 9 million yevro taklif qilishga tayyor turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Al-Hilal safida kelajagi borasida savollar tugʻilayotgan darvozabonning shartnomasi 2028-yil yoziga qadar moʻljallangan. Biroq, jamoaga Mohammed Al-Owais qaytganidan soʻng, klub rahbariyati Yassine Bounouni faqat qitʼa musobaqalari uchun roʻyxatdan oʻtkazish variantini koʻrib chiqayotgani xabar qilingan edi. Bu ssenariy esa oʻz navbatida futbolchining oʻziga maʼqul kelmayapti.

Transfer bozori va yosh omili

Transfermarkt portalining maʼlumotlariga koʻra, Yassine Bounou 2023-yil yozida Al-Hilal klubiga oʻtganidan keyin uning bozor qiymati pasayib borgan edi. Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishidan oldin uning qiymati 12 million yevroni tashkil qilgan boʻlsa, vaqt oʻtishi bilan bu koʻrsatkich bosqichma-bosqich pasayib, oʻrta muddatlarda 5.5 million yevrogacha tushib ketgandi.

Biroq Yuventus taklif qilayotgan 9 million yevrolik summa futbolchining hozirgi rasmiy qiymatidan qariyb 65 foizga yuqori ekanini koʻrsatadi. Yoshini inobatga olganda, bu transfer qiymati bozor mantiqiga koʻra oʻziga xos qadam hisoblanadi, chunki Yevropaning yetakchi klublari odatda faoliyatining yakuniy bosqichiga yaqinlashib qolgan oʻyinchilarga bunday mablagʻ sarflashga ehtiyotkorlik bilan yondashadi.

Kelajakdagi qarorlar

Maʼlum boʻlishicha, marokashlik darvozabon faqatgina xalqaro turnirlarda maydonga tushish shartini rad etmoqda va bu yozgi transfer oynasida uning klubni tark etish ehtimolini real voqelikka aylantirmoqda. Al-Hilal oʻzining soʻnggi yillardagi eng barqaror va ishonchli oʻyinchilaridan birini qoʻyib yuborishga tayyor turgan bir paytda, Yuventusning qiziqishi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.

Italiya klubining bu qadami nafaqat tajribali posbonning xalqaro maydonlardagi obroʻsini, balki uning hali ham Yevropa grandlari talabiga javob bera olishini yana bir bor tasdiqlaydi. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Yassine Bounou faoliyatini A Seriyada davom ettirishi va Turin klubining himoya chizigʻiga qoʻshimcha tajriba olib kirishi kutilmoqda.

Yassine BounouYuventusAl-HilalTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorTottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorBugun, 15:50Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBraziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBugun, 15:50Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaReal Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaBugun, 15:37Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi