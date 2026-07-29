Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildi
Sud qarorining to‘liq ijro etilgani natijasida tadbirkorning mablag‘lari qayta tiklanib, uning ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish faoliyatini uzluksiz davom ettirishi uchun muhim huquqiy va moliyaviy kafolat ta’minlandi.
Majburiy ijro byurosi Bektemir tuman bo‘limi tomonidan tadbirkorlik subyekti manfaatlarini himoya qilish va sud qarorlari ijrosini ta’minlash borasidagi navbatdagi ijobiy natijaga erishildi.
Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining qaroriga asosan qarzdor tashkilotdan undiruvchi MCHJ foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m miqdorida kompensatsiya undirish belgilangan ijro hujjati bo‘lim ish yurituviga kelib tushgach, qonunchilikda belgilangan tartibda ijro ishi qo‘zg‘atildi.
Ijro harakatlari davomida qarzdorning hisob raqamlari, avtotransport vositalari, ko‘chmas mulklari hamda bojxona orqali amalga oshiriladigan harakatlariga nisbatan tegishli cheklov va taqiq choralari qo‘llanildi.
Izchil va samarali olib borilgan majburiy ijro tadbirlari natijasida qarzdordan 1 mlrd 340 mln so‘m pul mablag‘i to‘liq undirilib, tadbirkorning hisob raqamiga o‘tkazib berildi.
Mazkur ijro harakatlari tadbirkorlik subyektlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularni qo‘llab-quvvatlash hamda iqtisodiy faoliyati uchun barqaror huquqiy muhit yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar amaliy samara berayotganini ko‘rsatadi.
Majburiy ijro byurosi tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, sud hujjatlarining o‘z vaqtida va to‘liq ijrosini ta’minlash borasidagi tizimli ishlarini davom ettirmoqda.
…