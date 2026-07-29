Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildi

·31·Jamiyat
Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildi

Sud qarorining to‘liq ijro etilgani natijasida tadbirkorning mablag‘lari qayta tiklanib, uning ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish faoliyatini uzluksiz davom ettirishi uchun muhim huquqiy va moliyaviy kafolat ta’minlandi.

Majburiy ijro byurosi Bektemir tuman bo‘limi tomonidan tadbirkorlik subyekti manfaatlarini himoya qilish va sud qarorlari ijrosini ta’minlash borasidagi navbatdagi ijobiy natijaga erishildi.

Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining qaroriga asosan qarzdor tashkilotdan undiruvchi MCHJ foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m miqdorida kompensatsiya undirish belgilangan ijro hujjati bo‘lim ish yurituviga kelib tushgach, qonunchilikda belgilangan tartibda ijro ishi qo‘zg‘atildi.

Ijro harakatlari davomida qarzdorning hisob raqamlari, avtotransport vositalari, ko‘chmas mulklari hamda bojxona orqali amalga oshiriladigan harakatlariga nisbatan tegishli cheklov va taqiq choralari qo‘llanildi.

Izchil va samarali olib borilgan majburiy ijro tadbirlari natijasida qarzdordan 1 mlrd 340 mln so‘m pul mablag‘i to‘liq undirilib, tadbirkorning hisob raqamiga o‘tkazib berildi.

Mazkur ijro harakatlari tadbirkorlik subyektlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularni qo‘llab-quvvatlash hamda iqtisodiy faoliyati uchun barqaror huquqiy muhit yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar amaliy samara berayotganini ko‘rsatadi.

Majburiy ijro byurosi tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, sud hujjatlarining o‘z vaqtida va to‘liq ijrosini ta’minlash borasidagi tizimli ishlarini davom ettirmoqda.

BektemirToshkentMajburiy ijro burosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiFuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiBugun, 16:13Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiBugun, 15:56Sirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiSirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiBugun, 15:00Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiBugun, 13:55Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiSud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiBugun, 12:55Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi