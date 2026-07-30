OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya hisoblangan OpenAI yaqin kelajakda oʻzining neyrotarmoqlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilishga moʻljallangan butun boshli qurilmalar oilasini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qadam texnologiya olamida katta burilish yasab, insonlarning kompyuterlar bilan ishlash tamoyillarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya prezidenti Greg Brokman mazkur loyihalar ustida jadal ish olib borilayotganini tasdiqlagan boʻlsada, gadjetlarning aniq reliz sanasini maʼlum qilmadi. Shunga qaramay, u foydalanuvchilar yangi qurilmalarni juda yaqin orada koʻrishlari mumkinligini taʼkidlab oʻtdi. Ayni paytda sanoat doiralarida va ommaviy axborot vositalarida turli mish-mishlar tarqalgan boʻlib, ularda kelgusida chiqarilishi kutilayotgan mahsulotlar qatorida aqlli kolonka yoki maxsus taqiladigan qurilmalar boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.
Yangi avlod qurilmalari va interfeys kelajagiBiroq, OpenAI rahbariyati ushbu taxminlarni toʻgʻridan-toʻgʻri tasdiqlagani yoʻq. Greg Brokman kompaniyaning aniq qanday gadjetlar ustida ishlayotgani haqidagi tafsilotlarni sir saqlagan holda, asosiy eʼtibor sunʼiy intellekt imkoniyatlarini eng qulay tarzda yetkazib berishga qaratilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, texnologik taraqqiyot odamlarni matn terish jarayonidan voz kechib, kompyuterlar bilan ovozli va tabiiy muloqot qilish usuliga ommaviy ravishda oʻtishiga olib keladi.
Shuningdek, intervyu davomida Apple kompaniyasining soʻnggi daʼvolari va OpenAI bilan hamkorlik qilayotgan sobiq dizayner Joni Ayv loyihasiga taʼsiri haqidagi savollarga ham javob berildi. Brokman kompaniya oʻzining shaxsiy ishlanmalari va texnologiyalariga toʻliq eʼtibor qaratganini urgʻuladi. Uning fikricha, boshqa kompaniyalarning tijorat sirlari OpenAIʼni qiziqtirmaydi, chunki tashkilot yetarlicha innovatsion salohiyatga ega va barcha masalalarga oʻz nuqtai nazaridan yondashadi.
…