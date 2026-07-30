OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqda

·0·Texno
OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya hisoblangan OpenAI yaqin kelajakda oʻzining neyrotarmoqlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilishga moʻljallangan butun boshli qurilmalar oilasini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qadam texnologiya olamida katta burilish yasab, insonlarning kompyuterlar bilan ishlash tamoyillarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya prezidenti Greg Brokman mazkur loyihalar ustida jadal ish olib borilayotganini tasdiqlagan boʻlsada, gadjetlarning aniq reliz sanasini maʼlum qilmadi. Shunga qaramay, u foydalanuvchilar yangi qurilmalarni juda yaqin orada koʻrishlari mumkinligini taʼkidlab oʻtdi. Ayni paytda sanoat doiralarida va ommaviy axborot vositalarida turli mish-mishlar tarqalgan boʻlib, ularda kelgusida chiqarilishi kutilayotgan mahsulotlar qatorida aqlli kolonka yoki maxsus taqiladigan qurilmalar boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.

Yangi avlod qurilmalari va interfeys kelajagi

Biroq, OpenAI rahbariyati ushbu taxminlarni toʻgʻridan-toʻgʻri tasdiqlagani yoʻq. Greg Brokman kompaniyaning aniq qanday gadjetlar ustida ishlayotgani haqidagi tafsilotlarni sir saqlagan holda, asosiy eʼtibor sunʼiy intellekt imkoniyatlarini eng qulay tarzda yetkazib berishga qaratilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, texnologik taraqqiyot odamlarni matn terish jarayonidan voz kechib, kompyuterlar bilan ovozli va tabiiy muloqot qilish usuliga ommaviy ravishda oʻtishiga olib keladi.

Shuningdek, intervyu davomida Apple kompaniyasining soʻnggi daʼvolari va OpenAI bilan hamkorlik qilayotgan sobiq dizayner Joni Ayv loyihasiga taʼsiri haqidagi savollarga ham javob berildi. Brokman kompaniya oʻzining shaxsiy ishlanmalari va texnologiyalariga toʻliq eʼtibor qaratganini urgʻuladi. Uning fikricha, boshqa kompaniyalarning tijorat sirlari OpenAIʼni qiziqtirmaydi, chunki tashkilot yetarlicha innovatsion salohiyatga ega va barcha masalalarga oʻz nuqtai nazaridan yondashadi.

OpenAIChatGPTGreg BrokmanSunʼiy intellektGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiSpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiBugun, 12:24NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiBugun, 11:25Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiXitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiBugun, 10:59Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob