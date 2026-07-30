Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdi

·25·Texno
Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdi
Qisqacha

Shvedlarning Volvo kompaniyasi EX90 va ES90 rusumli avtomobillarida LiDAR datchiklaridan foydalanishni rasman toʻxtatishga qaror qildi. Bu oʻzgarishga datchiklar yetkazib beruvchisi Luminar kompaniyasining moliyaviy muammolari va bankrotlik jarayoniga duch kelgani sabab boʻldi. Norvegiya bozoridagi xaridorlarga vaʼda qilingan, ammo amalga oshmay qolgan funksiyalar uchun 1800 yevro miqdorida kompensatsiya puli berilishi belgilandi.

Avtomsozlik bozorida avtonom boshqaruv texnologiyalariga yondashuvlar borasida yana bir muhim oʻzgarish yuz berdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, shvedlarning mashhur Volvo kompaniyasi oʻzining EX90 va ES90 rusumli avtomobillarida LiDAR datchiklaridan foydalanishni rasman toʻxtatishga qaror qildi. Mazkur qaror turli bozorlarda turlicha talqin qilinib, avtomobil ixlosmandlari va soha mutaxassislarining eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu keskin oʻzgarishga asosiy sabab sifatida Volvo kompaniyasining hamkori va datchiklar yetkazib beruvchisi boʻlgan Luminar kompaniyasining moliyaviy muammolari koʻrsatilmoqda. Xususan, Luminar oʻz faoliyatida bankrotlik jarayoniga duch kelgani sababli avtomobillar uchun ushbu muhim uskunalarni yetkazib bera olmaydigan boʻldi. Natijada Volvo ushbu texnologiyadan voz kechishga va tizimni bosqichma-bosqich yopishga majbur boʻlmoqda.

Norvegiyadagi mijozlarga kompensatsiya toʻlanadi

Mazkur texnologik oʻzgarishlar oqibatida xaridorlar manfaatlari ham eʼtibordan chetda qolmadi. Xususan, Norvegiya bozoridagi xaridorlarga vaʼda qilingan, ammo amalga oshmay qolgan funksiyalar uchun 1800 yevro miqdorida kompensatsiya puli berilishi belgilandi. Bu kabi holatlar avtomobilsozlikda yetkazib beruvchilar bilan bogʻliq muammolar oxir-oqibat toʻgʻridan-toʻgʻri isteʼmolchilarga taʼsir qilishini koʻrsatadi.

Vaziyatga Tesla rahbari Ilon Mask ham oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida munosabat bildirdi. U oʻzining X tarmogʻidagi sahifasida shunday yozdi: «Men ularni ogohlantirishga harakat qilgandim. Odamlar avtomobillarni neyron tarmoqlar va optik datchiklar yordamida boshqaradi. Xuddi shu narsa robotlashtirilgan avtomobillarga ham tegishli».

Ilon Maskning lidar texnologiyasiga nisbatan tanqidiy qarashlari

Ilon Mask ilgari ham lidar tizimlariga nisbatan oʻta salbiy fikrlarni bildirib kelgani bilan mashhur. U avvalroq bu texnologiyani «foydasiz tashabbus» deb atagan edi. Tesla kompaniyasining asoschisi avtonom boshqaruv tizimlarini yaratishda qimmatbaho lidar datchiklari shart emasligiga, asosiy eʼtiborni sunʼiy intellekt va kameralarga qaratish lozimligiga qatʼiy ishonadi.

Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida avtonom harakatlanish tizimlarini rivojlantirish boʻyicha ikki xil yondashuv mavjud boʻlib qolmoqda. Bir guruh kompaniyalar lidar va radarlarga tayanib ish koʻrsa, Tesla va uning tarafdorlari faqat optik datchiklar va neyron tarmoqlar orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligini isbotlashga harakat qilmoqda.

Volvo tomonidan lidarlardan voz kechilishi va Luminar kompaniyasining bankrotligi ushbu texnologik bahslarda yana bir bor muhim burilish yasadi. Avtomobil sanoatining kelajagi qaysi yoʻldan borishi va qaysi texnologiya ustun kelishini esa yaqin yillardagi amaliy natijalar koʻrsatib beradi.

VolvoIlon MaskLidarTeslaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasBugun, 14:59Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiXitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiBugun, 13:57OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiSpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiBugun, 12:24NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob