Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdi
Shvedlarning Volvo kompaniyasi EX90 va ES90 rusumli avtomobillarida LiDAR datchiklaridan foydalanishni rasman toʻxtatishga qaror qildi. Bu oʻzgarishga datchiklar yetkazib beruvchisi Luminar kompaniyasining moliyaviy muammolari va bankrotlik jarayoniga duch kelgani sabab boʻldi. Norvegiya bozoridagi xaridorlarga vaʼda qilingan, ammo amalga oshmay qolgan funksiyalar uchun 1800 yevro miqdorida kompensatsiya puli berilishi belgilandi.
Avtomsozlik bozorida avtonom boshqaruv texnologiyalariga yondashuvlar borasida yana bir muhim oʻzgarish yuz berdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, shvedlarning mashhur Volvo kompaniyasi oʻzining EX90 va ES90 rusumli avtomobillarida LiDAR datchiklaridan foydalanishni rasman toʻxtatishga qaror qildi. Mazkur qaror turli bozorlarda turlicha talqin qilinib, avtomobil ixlosmandlari va soha mutaxassislarining eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu keskin oʻzgarishga asosiy sabab sifatida Volvo kompaniyasining hamkori va datchiklar yetkazib beruvchisi boʻlgan Luminar kompaniyasining moliyaviy muammolari koʻrsatilmoqda. Xususan, Luminar oʻz faoliyatida bankrotlik jarayoniga duch kelgani sababli avtomobillar uchun ushbu muhim uskunalarni yetkazib bera olmaydigan boʻldi. Natijada Volvo ushbu texnologiyadan voz kechishga va tizimni bosqichma-bosqich yopishga majbur boʻlmoqda.
Norvegiyadagi mijozlarga kompensatsiya toʻlanadiMazkur texnologik oʻzgarishlar oqibatida xaridorlar manfaatlari ham eʼtibordan chetda qolmadi. Xususan, Norvegiya bozoridagi xaridorlarga vaʼda qilingan, ammo amalga oshmay qolgan funksiyalar uchun 1800 yevro miqdorida kompensatsiya puli berilishi belgilandi. Bu kabi holatlar avtomobilsozlikda yetkazib beruvchilar bilan bogʻliq muammolar oxir-oqibat toʻgʻridan-toʻgʻri isteʼmolchilarga taʼsir qilishini koʻrsatadi.
Vaziyatga Tesla rahbari Ilon Mask ham oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida munosabat bildirdi. U oʻzining X tarmogʻidagi sahifasida shunday yozdi: «Men ularni ogohlantirishga harakat qilgandim. Odamlar avtomobillarni neyron tarmoqlar va optik datchiklar yordamida boshqaradi. Xuddi shu narsa robotlashtirilgan avtomobillarga ham tegishli».
Ilon Maskning lidar texnologiyasiga nisbatan tanqidiy qarashlariIlon Mask ilgari ham lidar tizimlariga nisbatan oʻta salbiy fikrlarni bildirib kelgani bilan mashhur. U avvalroq bu texnologiyani «foydasiz tashabbus» deb atagan edi. Tesla kompaniyasining asoschisi avtonom boshqaruv tizimlarini yaratishda qimmatbaho lidar datchiklari shart emasligiga, asosiy eʼtiborni sunʼiy intellekt va kameralarga qaratish lozimligiga qatʼiy ishonadi.
Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida avtonom harakatlanish tizimlarini rivojlantirish boʻyicha ikki xil yondashuv mavjud boʻlib qolmoqda. Bir guruh kompaniyalar lidar va radarlarga tayanib ish koʻrsa, Tesla va uning tarafdorlari faqat optik datchiklar va neyron tarmoqlar orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligini isbotlashga harakat qilmoqda.
Volvo tomonidan lidarlardan voz kechilishi va Luminar kompaniyasining bankrotligi ushbu texnologik bahslarda yana bir bor muhim burilish yasadi. Avtomobil sanoatining kelajagi qaysi yoʻldan borishi va qaysi texnologiya ustun kelishini esa yaqin yillardagi amaliy natijalar koʻrsatib beradi.
…