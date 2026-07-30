Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)

·32·Madaniyat
Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)
Qisqacha

O‘zbekistonlik taniqli san’atkorlar — aktyor Behzod Mirzayev va aktrisa Zahro Mirzayeva ayni paytda Saudiya Arabistonida bo‘lib, muborak Umra ziyoratini bajarmoqda. Ular muqaddas Makka shahrida ibodatlarni ado etib, safar davomidagi surat hamda videolarni o‘zlarining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga joylashtirdi. Mazkur lavhalar muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, san’atkorlarga ezgu tilaklar hamda duolar yo‘llandi.

O‘zbek san’atining taniqli vakillari — aktyor Behzod Mirzayev va aktrisa Zahro Mirzayeva ayni kunlarda muborak Umra ziyoratini ado etish uchun Saudiya Arabistonida bo‘lib turibdi.

San’atkorlar muqaddas Makka shahrida ibodatlarni ado etar ekan, safar davomida olingan surat va videolarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashdi. Ushbu lavhalar muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, ularga ezgu tilak va duolar yo‘llanmoqda.

Umra safari aktyor va aktrisa uchun unutilmas taassurotlarga boy bo‘lib, ular muqaddas maskanlarda ibodat va ziyorat amallarini sidqidildan bajarmoqda.

Alloh taolo ularning ibodatlarini dargohida qabul etib, ezgu niyatlarini ro‘yobga chiqarsin.

Behzod MirzayevZahro MirzayevaSaudiya ArabistoniMakka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Azoda Istanbulda operatsiya qilindi: xonandaning so‘zlari muxlislarini xavotirga solib qo‘ydi!Xonanda Azoda Istanbulda operatsiya qilindi: xonandaning so‘zlari muxlislarini xavotirga solib qo‘ydi!Bugun, 02:34Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Kecha, 17:58Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Kecha, 17:52Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Kecha, 15:37Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)Gulsanam Mamazoitova yangi “G‘alate” taronasini taqdim etdi (video)Kecha, 14:54Yulduz Usmonova: "Meros qoldirmang!" (video)Yulduz Usmonova: "Meros qoldirmang!" (video)Kecha, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida