Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)
O‘zbekistonlik taniqli san’atkorlar — aktyor Behzod Mirzayev va aktrisa Zahro Mirzayeva ayni paytda Saudiya Arabistonida bo‘lib, muborak Umra ziyoratini bajarmoqda. Ular muqaddas Makka shahrida ibodatlarni ado etib, safar davomidagi surat hamda videolarni o‘zlarining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga joylashtirdi. Mazkur lavhalar muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, san’atkorlarga ezgu tilaklar hamda duolar yo‘llandi.
O‘zbek san’atining taniqli vakillari — aktyor Behzod Mirzayev va aktrisa Zahro Mirzayeva ayni kunlarda muborak Umra ziyoratini ado etish uchun Saudiya Arabistonida bo‘lib turibdi.
San’atkorlar muqaddas Makka shahrida ibodatlarni ado etar ekan, safar davomida olingan surat va videolarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashdi. Ushbu lavhalar muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, ularga ezgu tilak va duolar yo‘llanmoqda.
Umra safari aktyor va aktrisa uchun unutilmas taassurotlarga boy bo‘lib, ular muqaddas maskanlarda ibodat va ziyorat amallarini sidqidildan bajarmoqda.
Alloh taolo ularning ibodatlarini dargohida qabul etib, ezgu niyatlarini ro‘yobga chiqarsin.
…