Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldi
Madridning Real klubi Yan Diomande va Rodri transferlari ustida ish olib borayotganiga qaramay, ularni tarkibga roʻyxatdan oʻtkazish jarayonida jiddiy muammolarga duch keldi. La Liga qoidalarining qatʼiyligi va boʻsh oʻrinlarning cheklangani sababli, Gonzalo Garsiyaning sotib yuborilishi klubga faqat bitta boʻsh joy ochish imkonini beradi.
Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Madridning Real klubi Yan Diomande va Rodri transferlari ustida faol ish olib borayotganiga qaramay, mazkur futbolchilarni tarkibga roʻyxatdan oʻtkazish jarayonida jiddiy muammolarga duch keldi. La Liga qoidalarining qatʼiyligi va klubdagi mavjud boʻsh oʻrinlarning cheklangani qirollik klubi rahbariyatini qiyin ahvoldan chiqaradigan qoʻshimcha choralarni koʻrishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Leypsig jamoasi bilan Yan Diomande boʻyicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirib ulgurdi. Tomonlar kelishuv tuzilishiga oid ayrim shartlar va transfer summasining oʻzgaruvchan qismlarini kelishib olmoqda. Ushbu transferning umumiy qiymati 120 million yevrodan oshishi kutilayotgan boʻlib, bu mablagʻ asosiy toʻlov va bonuslarga boʻlinadi. Shunga qaramay, muzokaralardagi barcha ishtirokchilar ijobiy natijaga erishishiga ishonch bildirmoqda.
Rodri transferi va Valdebebasdagi rejaShu bilan birga, Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar nisbatan erta bosqichda turibdi. Valdebebas sport majmuasida bu borada ishonch tobora ortib borayotgani va Real Madrid allaqachon Manchester Siti klubi bilan rasmiy muloqotni boshlagani taʼkidlanmoqda. Biroq moliyaviy va huquqiy jihatdan kelishuvni yakunlash uchun vaqt talab etiladi.
La Liga reglamentiga koʻra, har bir klub oʻzprofessional shartnomaga ega boʻlgan koʻpi bilan 25 nafar futbolchini roʻyxatdan oʻtkazish huquqiga ega. Ayni paytda Real Madrid safida bunday oʻrinlar 24 tani tashkil etadi. Eʼtiborlisi, Franko Mastantuono birinchi jamoa safida harakat qilayotganiga qaramay, hozircha faqat Castilla tarkibida roʻyxatda turibdi.
Qoida cheklovlari va kadrlar siyosatiGonzalo Garsiyaning sotib yuborilishi klubga faqat bitta boʻsh joy ochish imkonini beradi. Bu esa kelgusida kelishi kutilayotgan yangi futbolchilardan faqat bittagina oʻyinchini roʻyxatdan oʻtkazish uchun yetarli xolos. Vaholanki, muammo bundan ham chuqurroq ildiz otgan.
Koʻpchilik yetakchi jamoalar transfer oynasi davomida kutilmagan favqulodda vaziyatlar uchun 25-boʻsh oʻrinni ataylab saqlab qolishni afzal koʻradi. Oʻtgan mavsumda Real Madridning oʻzi ham aynan shunday amaliyotga tayangan edi. Endilikda klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish va reglament talablariga rioya qilish oʻrtasidagi muvozanatni qanday saqlab qolish ustida bosh qotirmoqda.
…