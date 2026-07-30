Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldi

·37·Sport
Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldi
Qisqacha

Madridning Real klubi Yan Diomande va Rodri transferlari ustida ish olib borayotganiga qaramay, ularni tarkibga roʻyxatdan oʻtkazish jarayonida jiddiy muammolarga duch keldi. La Liga qoidalarining qatʼiyligi va boʻsh oʻrinlarning cheklangani sababli, Gonzalo Garsiyaning sotib yuborilishi klubga faqat bitta boʻsh joy ochish imkonini beradi.

Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Madridning Real klubi Yan Diomande va Rodri transferlari ustida faol ish olib borayotganiga qaramay, mazkur futbolchilarni tarkibga roʻyxatdan oʻtkazish jarayonida jiddiy muammolarga duch keldi. La Liga qoidalarining qatʼiyligi va klubdagi mavjud boʻsh oʻrinlarning cheklangani qirollik klubi rahbariyatini qiyin ahvoldan chiqaradigan qoʻshimcha choralarni koʻrishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Leypsig jamoasi bilan Yan Diomande boʻyicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirib ulgurdi. Tomonlar kelishuv tuzilishiga oid ayrim shartlar va transfer summasining oʻzgaruvchan qismlarini kelishib olmoqda. Ushbu transferning umumiy qiymati 120 million yevrodan oshishi kutilayotgan boʻlib, bu mablagʻ asosiy toʻlov va bonuslarga boʻlinadi. Shunga qaramay, muzokaralardagi barcha ishtirokchilar ijobiy natijaga erishishiga ishonch bildirmoqda.

Rodri transferi va Valdebebasdagi reja

Shu bilan birga, Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar nisbatan erta bosqichda turibdi. Valdebebas sport majmuasida bu borada ishonch tobora ortib borayotgani va Real Madrid allaqachon Manchester Siti klubi bilan rasmiy muloqotni boshlagani taʼkidlanmoqda. Biroq moliyaviy va huquqiy jihatdan kelishuvni yakunlash uchun vaqt talab etiladi.

La Liga reglamentiga koʻra, har bir klub oʻzprofessional shartnomaga ega boʻlgan koʻpi bilan 25 nafar futbolchini roʻyxatdan oʻtkazish huquqiga ega. Ayni paytda Real Madrid safida bunday oʻrinlar 24 tani tashkil etadi. Eʼtiborlisi, Franko Mastantuono birinchi jamoa safida harakat qilayotganiga qaramay, hozircha faqat Castilla tarkibida roʻyxatda turibdi.

Qoida cheklovlari va kadrlar siyosati

Gonzalo Garsiyaning sotib yuborilishi klubga faqat bitta boʻsh joy ochish imkonini beradi. Bu esa kelgusida kelishi kutilayotgan yangi futbolchilardan faqat bittagina oʻyinchini roʻyxatdan oʻtkazish uchun yetarli xolos. Vaholanki, muammo bundan ham chuqurroq ildiz otgan.

Koʻpchilik yetakchi jamoalar transfer oynasi davomida kutilmagan favqulodda vaziyatlar uchun 25-boʻsh oʻrinni ataylab saqlab qolishni afzal koʻradi. Oʻtgan mavsumda Real Madridning oʻzi ham aynan shunday amaliyotga tayangan edi. Endilikda klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish va reglament talablariga rioya qilish oʻrtasidagi muvozanatni qanday saqlab qolish ustida bosh qotirmoqda.

Real MadridTransferLa LigaFutbolRodri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Bugun, 21:00Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiBugun, 20:39«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Bugun, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi