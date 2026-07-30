O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildi

·38·O‘zbekiston
O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildi
Qisqacha

O‘zbekistonda jamoat transportida yo‘l haqini iqtisodiy jihatdan asoslangan darajaga yetkazish taklifi ilgari surildi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Fiskal tahlillar instituti ma’lumotiga ko‘ra, ayni paytda jamoat transporti xarajatlarining 65,1 foizi davlat subsidiyalari hisobidan qoplanmoqda va bu ko‘rsatkich 2024 yilda 1 trillion so‘mni, 2025 yilda 1,2 trillion so‘mni, 2026 yilda esa 1,385 trillion so‘mga yetgan.

O‘zbekistonda jamoat transportida yo‘l haqini iqtisodiy jihatdan asoslangan darajaga yetkazish taklifi ilgari surildi. Bu haqda Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Fiskal tahlillar instituti tomonidan o‘tkazilgan muloqot davomida ma’lum qilindi.

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayni paytda jamoat transporti xarajatlarining 65,1 foizi davlat subsidiyalari hisobidan qoplanmoqda. Subsidiyalar hajmi yil sayin ortib bormoqda: 2024 yilda bu ko‘rsatkich 1 trillion so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2025 yilda 1,2 trillion so‘mga, 2026 yilda esa 1,385 trillion so‘mga yetgan.

Institut hisob-kitoblariga ko‘ra, brutto-shartnomalarni moliyalashtirish uchun har yili taxminan 1,9 trillion so‘m talab etiladi. Ushbu mablag‘ning 1,3 trillion so‘mi poytaxt Toshkentdagi jamoat transporti tizimi hisobiga to‘g‘ri keladi.

O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildi

Mutaxassislar ta’kidlashicha, davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar miqdori oshib borayotganiga qaramay, transport tizimining samaradorligi va ajratilgan mablag‘lar natijadorligini baholash mexanizmi yetarli darajada shaffof emas.

Shu munosabat bilan yo‘lovchilar soni kam bo‘lgan yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqish, tariflarni iqtisodiy jihatdan asoslangan darajaga moslashtirish, hududlarda jamoat transporti tarmog‘ini yanada rivojlantirish, imtiyozli toifadagi aholini manzilli qo‘llab-quvvatlash hamda tashuvchilarga to‘lovlarni xizmat sifati ko‘rsatkichlari (KPI) asosida amalga oshirish taklif qilindi.

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning iyul oyi boshida mazkur institut O‘zbekistonda 1 foizlik soliq keshbeki tizimini bosqichma-bosqich bekor qilish tashabbusi bilan ham chiqqan edi.

Ekspertlar fikricha, ushbu mexanizm dastlab aholida fiskal chek talab qilish madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. Biroq bu amaliyot keng ommalashgach, uni moliyaviy rag‘batlantirishga bo‘lgan ehtiyoj asta-sekin kamayib bormoqda.

O'zbekistonToshkentIqtisodiyot va moliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiBugun, 15:32Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Bugun, 14:56Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiPrezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiBugun, 13:15Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiBugun, 01:12Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Kecha, 23:21«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!Kecha, 11:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi