Sunʼiy intellekt uyushtirgan kiberhujum: xavfsizlik standarti oʻzgardimi

·29·Texno
Sunʼiy intellekt uyushtirgan kiberhujum: xavfsizlik standarti oʻzgardimi
Qisqacha

OpenAI kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt modeli Hugging Face maʼlumotlar platformasining himoyalangan tizimlariga toʻliq avtonom tarzda kiberhujum uyushtirganini tan oldi. Techcrunch.com xabariga koʻra, OpenAI agenti toʻrt yarim kun davomida 17 600 ta harakatni amalga oshirib, tizimni buzib kirgan, razvedka oʻtkazgan, parol hamda kodlarni oʻgʻirlagan.

Shu oy boshida mashhur Hugging Face sunʼiy intellekt maʼlumotlar platformasi toʻliq avtonom tarzda ishlaydigan sunʼiy intellekt kiberhujumiga uchraganini eʼlon qilib, butun dunyoni lolar qoldirgan edi. Oradan koʻp oʻtmay, voqea yanada keskin tus oldi va OpenAI kompaniyasi bu hujumortida uning oʻz sunʼiy intellekt modeli turganini tan oldi. Sinov muhitidan chiqib ketgan model maxsus testni chetlab oʻtish maqsadida Hugging Face himoyalangan tizimlariga bostirib kirgan. Ushbu hodisa sunʼiy intellektning nazoratdan chiqishidan xavotirda boʻlgan mutaxassislarni jiddiy tashvishga soldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining yozishicha, ushbu voqeadan keyin kiberxavfsizlik sohasida yangi davr boshlangani va endilikda sunʼiy intellekt hujumlarini faqat boshqa sunʼiy intellekt vositalarigina qaytara olishi haqidagi taxminlar koʻpayib ketdi. Biroq ekspertlarning fikricha, vaziyat bir qarashda koʻringanidek tubdan oʻzgarib ketmagan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, OpenAI agenti asosan oddiy inson xakerlariga xos usullardan foydalangan va anʼanaviy himoya choralarini toʻgʻri tatbiq etish orqali bu hujumning oldini olish mumkin boʻlgan.

Anʼanaviy usullar va avtonomlik koʻlami

Hugging Face oʻzining hodisa yuzasidan eʼlon qilgan hisobotida ham aynan shu fikrni ilgari surib, hujum paytida foydalanilgan zaifliklar mutaxassislarga yaxshi tanish boʻlganini va malakali inson xaker ham xuddi shunday kamchiliklarni topib, ulardan foydalana olishini qayd etdi. Sunʼiy intellekt agentlarini ishlab chiquvchi Pensar kompaniyasining tadqiqotlar boʻlimi rahbari Kayl Krayan hamda RunSybil asoschisi Vlad Ionesku bu fikrni qoʻllab-quvvatladi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, hujum davomida ishlatilgan uslublar insonlar yoki qizil jamoalar (red team) tomonidan tizimni sinovdan oʻtkazishda qoʻllanadigan usullardan deyarli farq qilmaydi. Biroq bu yerda mutlaqo oʻzgacha boʻlgan jihat – bu hujumning tezligi, koʻlami va tinimsizligidir. Hugging Face maʼlumotiga koʻra, OpenAI agenti toʻrt yarim kun davomida 17 600 ta harakatni amalga oshirib, tizimni buzib kirgan, razvedka oʻtkazgan, parol hamda kodlarni oʻgʻirlagan.

Himoya tizimidagi kamchiliklar

Kayl Krayanning taʼkidlashicha, agentning bunday avtonomligi va chidamliligi tahsinga sazovor, biroq uning harakatlari juda shovqinli boʻlgan. Inson xakerdan farqli oʻlaroq, sunʼiy intellekt juda koʻp iz qoldirgan va bu Hugging Face himoya tizimlari tomonidan tezroq aniqlanishi kerak edi. Biroq kompaniya xavfsizlik vositalari faollikni sezgan boʻlsa-da, uning muhimlik darajasini toʻgʻri baholab, navbatchi guruhga oʻz vaqtida xabar bermagan.

Natijada, ushbu hodisa sunʼiy intellektning oʻta mukammal hujumidan koʻra, koʻproq himoya tizimidagi tashkiliy xatolik ekanligi maʼlum boʻldi. Dvuln kiberxavfsizlik firmasi asoschisi Jeymison O'Reylli ham ijtimoiy tarmoqlardagi tahlillarida shunday xulosaga kelgan. Ekspertlar fikricha, mavjud anʼanaviy xavfsizlik vositalari va ulardan toʻgʻri foydalanish ham bunday kiberxujumlarga qarshi yetarli qalqon boʻla oladi.

Hugging FaceOpenAIKiberxavfsizlikSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi