Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladi
AQShda sun'iy intellekt va yuqori unumdorlikdagi hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan orbitadagi yirik modulli ma'lumotlar markazlari arxitekturasi patentlandi. Ushbu yangi texnologiya Sophia Space kompaniyasi hamda Kaliforniya texnologiya instituti (Caltech) tomonidan qo'lga kiritilgan bo'lib, kosmosdagi cheksiz quyosh energiyasidan foydalanishga qaratilgan.
AQShda sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlikdagi hisob-kitoblar uchun moʻljallangan orbitadagi yirik modulli maʼlumotlar markazlari arxitekturasi patentlandi. Ushbu yangi texnologiya Yer yuzidagi anʼanaviy energiya tarmoqlarining cheklovlarini chetlab oʻtishga va kosmosdagi cheksiz quyosh energiyasidan foydalanishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, patent Sophia Space kompaniyasi hamda Kaliforniya texnologiya instituti (Caltech) tomonidan qoʻlga kiritilgan. Mazkur loyiha Caltechʼning kosmosda quyosh energiyasini yigʻish texnologiyalarini tadqiq qiluvchi Space-based Solar Power Project tashabbusi asosida shakllangan.
Kosmik serverlar uchun passiv sovutish tizimiLoyihaning eng asosiy oʻziga xos jihati bu — hisoblash modullarini passiv sovutish usuli hisoblanadi. Yangi arxitektura anʼanaviy nasuslar, quvurlar va murakkab suyuqlik yordamida issiqlikni chiqarib yuborish tizimlaridan butunlay voz kechish imkonini beradi.
Muhandislar TILE deb nomlangan mustaqil modullardan foydalanishni taklif etishmoqda. Har bir shunday modul toʻrtta protsessor bilan jihozlanib, quyoshli tomonda quyosh elementlaridan quvvat oladi, issiqlikni esa qarama-qarshi sirt orqali toʻgʻridan-toʻgʻri sovuq koinot vakuumiga nurlantiradi.
Kengaytirish imkoniyatlari va kelajak rejalariModullar oʻrtasidagi aloqa umumiy quvvat va issiqlik almashinuvi liniyalarisiz, faqatgina optik-tolali maʼlumotlar uzatish liniyalari orqali amalga oshiriladi. Bu esa orbital hisoblash tizimlarini kengaytirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi.
Sophia Space asoschisi Leon Alkalai sunʼiy intellekt tizimlari uchun hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin oshganidan keyin orbitadagi maʼlumotlar markazlari gʻoyasi butunlay yangi ahamiyat kasb etganini taʼkidladi. Bunda eng asosiy muhandislik vazifasi uskunalarni samarali sovutishdan iborat boʻlgan.
Kompaniya texnologiyaning ilk sinovini 2027-yilda Apex Nova sunʼiy yoʻldosh platformasida oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, 2028-yilda modullarni tijoriy sotuvga chiqarish, 2029–2030-yillarda esa 4–6 ta apparatdan iborat toʻlaqonli orbital guruh sinovlarini boshlash koʻzda tutilgan.
Maʼlumot uchun, 2023-yilda NASA Reaktiv harakat laboratoriyasining sobiq texnik rahbari tomonidan asos solingan Sophia Space hozirgacha 22 million dollar investitsiya jalb qilgan. Caltech esa kelgusidagi orbital maʼlumotlar markazlari uchun yengil va yigʻiluvchi konstruksiyalar hamda termoregulyatsiya tizimlarini birgalikda tadqiq qilishni davom ettiradi.
…