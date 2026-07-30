Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladi

·34·Texno
Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladi
Qisqacha

AQShda sun'iy intellekt va yuqori unumdorlikdagi hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan orbitadagi yirik modulli ma'lumotlar markazlari arxitekturasi patentlandi. Ushbu yangi texnologiya Sophia Space kompaniyasi hamda Kaliforniya texnologiya instituti (Caltech) tomonidan qo'lga kiritilgan bo'lib, kosmosdagi cheksiz quyosh energiyasidan foydalanishga qaratilgan.

AQShda sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlikdagi hisob-kitoblar uchun moʻljallangan orbitadagi yirik modulli maʼlumotlar markazlari arxitekturasi patentlandi. Ushbu yangi texnologiya Yer yuzidagi anʼanaviy energiya tarmoqlarining cheklovlarini chetlab oʻtishga va kosmosdagi cheksiz quyosh energiyasidan foydalanishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, patent Sophia Space kompaniyasi hamda Kaliforniya texnologiya instituti (Caltech) tomonidan qoʻlga kiritilgan. Mazkur loyiha Caltechʼning kosmosda quyosh energiyasini yigʻish texnologiyalarini tadqiq qiluvchi Space-based Solar Power Project tashabbusi asosida shakllangan.

Kosmik serverlar uchun passiv sovutish tizimi

Loyihaning eng asosiy oʻziga xos jihati bu — hisoblash modullarini passiv sovutish usuli hisoblanadi. Yangi arxitektura anʼanaviy nasuslar, quvurlar va murakkab suyuqlik yordamida issiqlikni chiqarib yuborish tizimlaridan butunlay voz kechish imkonini beradi.

Muhandislar TILE deb nomlangan mustaqil modullardan foydalanishni taklif etishmoqda. Har bir shunday modul toʻrtta protsessor bilan jihozlanib, quyoshli tomonda quyosh elementlaridan quvvat oladi, issiqlikni esa qarama-qarshi sirt orqali toʻgʻridan-toʻgʻri sovuq koinot vakuumiga nurlantiradi.

Kengaytirish imkoniyatlari va kelajak rejalari

Modullar oʻrtasidagi aloqa umumiy quvvat va issiqlik almashinuvi liniyalarisiz, faqatgina optik-tolali maʼlumotlar uzatish liniyalari orqali amalga oshiriladi. Bu esa orbital hisoblash tizimlarini kengaytirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Sophia Space asoschisi Leon Alkalai sunʼiy intellekt tizimlari uchun hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin oshganidan keyin orbitadagi maʼlumotlar markazlari gʻoyasi butunlay yangi ahamiyat kasb etganini taʼkidladi. Bunda eng asosiy muhandislik vazifasi uskunalarni samarali sovutishdan iborat boʻlgan.

Kompaniya texnologiyaning ilk sinovini 2027-yilda Apex Nova sunʼiy yoʻldosh platformasida oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, 2028-yilda modullarni tijoriy sotuvga chiqarish, 2029–2030-yillarda esa 4–6 ta apparatdan iborat toʻlaqonli orbital guruh sinovlarini boshlash koʻzda tutilgan.

Maʼlumot uchun, 2023-yilda NASA Reaktiv harakat laboratoriyasining sobiq texnik rahbari tomonidan asos solingan Sophia Space hozirgacha 22 million dollar investitsiya jalb qilgan. Caltech esa kelgusidagi orbital maʼlumotlar markazlari uchun yengil va yigʻiluvchi konstruksiyalar hamda termoregulyatsiya tizimlarini birgalikda tadqiq qilishni davom ettiradi.

Kosmik texnologiyalarMaʼlumotlar markaziSunʼiy intellektSophia SpaceIlmiy yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi