Mika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqda
Amsterdamning Ayaks klubi qanot hujumchisi Mika Gods uchun kurashda Parij Sen-Jermen yetakchilik qilmoqda va Angliya klublari ham bu transferga aralashish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Vositachilar Angliyaning Arsenal, Liverpul, Manchester Yunayted va Tottenxem klublari vakillari bilan bog‘lanib, 21 yoshli Belgiya futbolchisini Parij klubidan ilib ketish imkoniyati borligini maʼlum qilgan.
Yevropa futbolida transfer oynasining so‘nggi kunlari qizg‘in pallaga kirib borayotgan bir paytda, Amsterdamning Ayaks klubi isteʼdodli qanot hujumchisi Mika Gods atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. 21 yoshli Belgiya futbolchisi uchun kurashda Parij Sen-Jermen yetakchilik qilayotgan bo‘lsa-da, Angliya Premyer-ligasining nufuzli jamoalari ham ushbu transferga aralashish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TEAMtalk nashri tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, vositachilar Angliyaning to‘rt grandi — Arsenal, Liverpul, Manchester Yunayted hamda Tottenxem klublari vakillari bilan bog‘langan. Ularga yosh hujumchini Parij klubidan ilib ketish imkoniyati borligi maʼlum qilingan. Parij Sen-Jermen esa o‘z navbatida hujum chizig‘ini kuchaytirish bo‘yicha asosiy nishoniga aylangan futbolchini qo‘lga kiritish uchun faol harakatlarni boshlab yuborgan.
Parijliklarning qiziqishi va Ayaksning qatʼiy pozitsiyasiParij klubining sport maslahatchisi Luis Kampos bosh murabbiy Luis Enrike loyihasiga mos keluvchi Mika Godsni jamoaga olib kelish ustida jiddiy ishlamoqda. Parijliklar RB Leyptsig hujumchisi Yan Diomandeni qo‘ldan boy bergach, eʼtiborini belgikalik vingerga qaratgan edi. Futbolchining o‘zi ham raqobatdan qo‘rqmagan holda Fransiyaga ko‘chib o‘tishga qarshi emasligi tushunarli.
Biroq Ayaks texnik direktori Jordi Kroyff De Telegraaf nashriga bergan intervyusida Amsterdam klubining pozitsiyasini qatʼiy bayon qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday darajadagi o‘yinchilar vaqti kelib jamoani tark etishi aniq, biroq bu faqat mos vaqtda va munosib narx evaziga yuz berishi kerak. Niderlandiya grandi yosh futbolchini yana kamida bir mavsum klubda saqlab qolishni maqsad qilgan va uning transferi o‘ta qiyin kechishini taʼkidlagan.
Moliyaviy talablar va Angliya klublarining rejalariTEAMtalk xabariga ko‘ra, Ayaks o‘zining iqtidorli vingerini taxminan 60 million yevro (51 million funt sterling) evaziga baholamoqda. Shunga qaramay, bu narx Parij Sen-Jermen rahbariyatini cho‘chitgani yo‘q va tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar davom etmoqda. O‘z navbatida, Angliya jamoalari ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Xususan, Arsenal va Liverpul transfer oynasi yopilishidan oldin hujum chizig‘ining qanotlarini sifatli futbolchilar bilan to‘ldirish ustida faol ish olib bormoqda. Mika Godsning amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyunigacha mo‘ljallangani Niderlandiya klubiga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi. Ushbu transfer sagasi so‘nggi kunlarning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…