Mika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqda

·33·Sport
Mika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqda
Qisqacha

Amsterdamning Ayaks klubi qanot hujumchisi Mika Gods uchun kurashda Parij Sen-Jermen yetakchilik qilmoqda va Angliya klublari ham bu transferga aralashish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Vositachilar Angliyaning Arsenal, Liverpul, Manchester Yunayted va Tottenxem klublari vakillari bilan bog‘lanib, 21 yoshli Belgiya futbolchisini Parij klubidan ilib ketish imkoniyati borligini maʼlum qilgan.

Yevropa futbolida transfer oynasining so‘nggi kunlari qizg‘in pallaga kirib borayotgan bir paytda, Amsterdamning Ayaks klubi isteʼdodli qanot hujumchisi Mika Gods atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. 21 yoshli Belgiya futbolchisi uchun kurashda Parij Sen-Jermen yetakchilik qilayotgan bo‘lsa-da, Angliya Premyer-ligasining nufuzli jamoalari ham ushbu transferga aralashish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TEAMtalk nashri tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, vositachilar Angliyaning to‘rt grandi — Arsenal, Liverpul, Manchester Yunayted hamda Tottenxem klublari vakillari bilan bog‘langan. Ularga yosh hujumchini Parij klubidan ilib ketish imkoniyati borligi maʼlum qilingan. Parij Sen-Jermen esa o‘z navbatida hujum chizig‘ini kuchaytirish bo‘yicha asosiy nishoniga aylangan futbolchini qo‘lga kiritish uchun faol harakatlarni boshlab yuborgan.

Parijliklarning qiziqishi va Ayaksning qatʼiy pozitsiyasi

Parij klubining sport maslahatchisi Luis Kampos bosh murabbiy Luis Enrike loyihasiga mos keluvchi Mika Godsni jamoaga olib kelish ustida jiddiy ishlamoqda. Parijliklar RB Leyptsig hujumchisi Yan Diomandeni qo‘ldan boy bergach, eʼtiborini belgikalik vingerga qaratgan edi. Futbolchining o‘zi ham raqobatdan qo‘rqmagan holda Fransiyaga ko‘chib o‘tishga qarshi emasligi tushunarli.

Biroq Ayaks texnik direktori Jordi Kroyff De Telegraaf nashriga bergan intervyusida Amsterdam klubining pozitsiyasini qatʼiy bayon qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday darajadagi o‘yinchilar vaqti kelib jamoani tark etishi aniq, biroq bu faqat mos vaqtda va munosib narx evaziga yuz berishi kerak. Niderlandiya grandi yosh futbolchini yana kamida bir mavsum klubda saqlab qolishni maqsad qilgan va uning transferi o‘ta qiyin kechishini taʼkidlagan.

Moliyaviy talablar va Angliya klublarining rejalari

TEAMtalk xabariga ko‘ra, Ayaks o‘zining iqtidorli vingerini taxminan 60 million yevro (51 million funt sterling) evaziga baholamoqda. Shunga qaramay, bu narx Parij Sen-Jermen rahbariyatini cho‘chitgani yo‘q va tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar davom etmoqda. O‘z navbatida, Angliya jamoalari ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Xususan, Arsenal va Liverpul transfer oynasi yopilishidan oldin hujum chizig‘ining qanotlarini sifatli futbolchilar bilan to‘ldirish ustida faol ish olib bormoqda. Mika Godsning amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyunigacha mo‘ljallangani Niderlandiya klubiga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi. Ushbu transfer sagasi so‘nggi kunlarning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Mika GodsAyaksParij Sen-JermenArsenalLiverpul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda