Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradi
Nyukasl Yunayted klubi Shvetsiya terma jamoasi yarim himoyachisi Lukas Bergvall uchun rasmiy transfer taklifini 16-avgustga qadar kiritmaslikka qaror qildi. Mazkur strategik kechikish UEFA qoidalariga rioya qilish hamda Sandro Tonalining iyul boshida Tottenxemga oʻtishi sababli yuzaga kelishi mumkin boʻlgan moliyaviy muammolarning oldini olish maqsadida ataylab amalga oshirilmoqda.
Nyukasl Yunayted klubi Shvetsiya terma jamoasi yarim himoyachisi Lukas Bergvall uchun rasmiy transfer taklifini 16-avgustga qadar kiritmaslikka qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, mazkur strategik kechikish UEFA qoidalariga rioya qilish hamda moliyaviy muammolarning oldini olish maqsadida ataylab amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, joriy yozgi transferlar davrida jamoalar oʻrtasidagi oʻyinchilar almashinuvi va moliyaviy feyr-pley qoidalari qattiq nazoratga olingan. Nyukasl ushbu taktik qadam orqali UEFA tomonidan joriy etilgan yangi 45 kunlik transfer qoidasini chetlab oʻtishni rejalashtirmoqda. Bu Sandro Tonalisning Tottenxem safiga oʻtishi bilan bevosita bogʻliq.
Transferni kechiktirish sabablariSandro Tonali iyul boshida St Jeyms Parkni tark etib, Tottenxemga koʻchib oʻtgan edi. Manchester Siti klubining sobiq moliyaviy maslahatchisi Stefan Borsonning taʼkidlashicha, Nyukasl aynan shu transfer sababli yuzaga kelishi mumkin boʻlgan cheklovlardan qochish uchun maʼlum muddat kutishi kerak.
Football Insider nashriga bergan intervyusida Borson quyidagilarni qayd etdi: ular Nyukasl bilan bogʻliq vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va 45 kunlik muddat tugashini kutishi lozim, toki bu holat Tonali transferi bilan bogʻliq oʻyinchi almashinuvi sifatida baholanmasin. Ushbu muddat tugagach, klub uchun muzokaralarni davom ettirish yoʻli ochiladi.
Bergvallning Tottenxemdagi holatiLukas Bergvall London klubida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygani sababli yozda jamoani tark etishni istamoqda. Tottenxem chiziqni kuchaytirish maqsadida amalga oshirgan yangi transferlar shved futbolchisining maydonga tushish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab qoʻydi.
Avvalroq Tottenxem nomi oshkor etilmagan Angliya klubining 50 million yevrolik (taxminan 42 million funt sterling) taklifini rad etgan edi. Londonliklar futbolchini sotish uchun 60 million funt sterling atrofida mablagʻ talab qilmoqda va oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi.
Nyukasl esa tarkibni yangilash jarayonini davom ettirmoqda. Xabarlarga koʻra, bosh murabbiy Eddi Xau jamoani tark etishi mumkin, uning oʻrniga Al-Hilol ustozi Mattias Yaysle asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Shuningdek, Toni Kroos va Entoni Gordon kabi futbolchilarning ketishi hamda Bruno Gimaraesning Arsenalga oʻtish ehtimoli klubdagi oʻtish davrini yanada murakkablashtirmoqda.
…