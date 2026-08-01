Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradi

·25·Sport
Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradi
Qisqacha

Nyukasl Yunayted klubi Shvetsiya terma jamoasi yarim himoyachisi Lukas Bergvall uchun rasmiy transfer taklifini 16-avgustga qadar kiritmaslikka qaror qildi. Mazkur strategik kechikish UEFA qoidalariga rioya qilish hamda Sandro Tonalining iyul boshida Tottenxemga oʻtishi sababli yuzaga kelishi mumkin boʻlgan moliyaviy muammolarning oldini olish maqsadida ataylab amalga oshirilmoqda.

Nyukasl Yunayted klubi Shvetsiya terma jamoasi yarim himoyachisi Lukas Bergvall uchun rasmiy transfer taklifini 16-avgustga qadar kiritmaslikka qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, mazkur strategik kechikish UEFA qoidalariga rioya qilish hamda moliyaviy muammolarning oldini olish maqsadida ataylab amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, joriy yozgi transferlar davrida jamoalar oʻrtasidagi oʻyinchilar almashinuvi va moliyaviy feyr-pley qoidalari qattiq nazoratga olingan. Nyukasl ushbu taktik qadam orqali UEFA tomonidan joriy etilgan yangi 45 kunlik transfer qoidasini chetlab oʻtishni rejalashtirmoqda. Bu Sandro Tonalisning Tottenxem safiga oʻtishi bilan bevosita bogʻliq.

Transferni kechiktirish sabablari

Sandro Tonali iyul boshida St Jeyms Parkni tark etib, Tottenxemga koʻchib oʻtgan edi. Manchester Siti klubining sobiq moliyaviy maslahatchisi Stefan Borsonning taʼkidlashicha, Nyukasl aynan shu transfer sababli yuzaga kelishi mumkin boʻlgan cheklovlardan qochish uchun maʼlum muddat kutishi kerak.

Football Insider nashriga bergan intervyusida Borson quyidagilarni qayd etdi: ular Nyukasl bilan bogʻliq vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va 45 kunlik muddat tugashini kutishi lozim, toki bu holat Tonali transferi bilan bogʻliq oʻyinchi almashinuvi sifatida baholanmasin. Ushbu muddat tugagach, klub uchun muzokaralarni davom ettirish yoʻli ochiladi.

Bergvallning Tottenxemdagi holati

Lukas Bergvall London klubida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygani sababli yozda jamoani tark etishni istamoqda. Tottenxem chiziqni kuchaytirish maqsadida amalga oshirgan yangi transferlar shved futbolchisining maydonga tushish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab qoʻydi.

Avvalroq Tottenxem nomi oshkor etilmagan Angliya klubining 50 million yevrolik (taxminan 42 million funt sterling) taklifini rad etgan edi. Londonliklar futbolchini sotish uchun 60 million funt sterling atrofida mablagʻ talab qilmoqda va oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi.

Nyukasl esa tarkibni yangilash jarayonini davom ettirmoqda. Xabarlarga koʻra, bosh murabbiy Eddi Xau jamoani tark etishi mumkin, uning oʻrniga Al-Hilol ustozi Mattias Yaysle asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Shuningdek, Toni Kroos va Entoni Gordon kabi futbolchilarning ketishi hamda Bruno Gimaraesning Arsenalga oʻtish ehtimoli klubdagi oʻtish davrini yanada murakkablashtirmoqda.

NyukaslTottenxemLukas BergvalltransferUEFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda