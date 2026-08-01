«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?

·31·Sport
«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?
Qisqacha

Toshkentning «Paxtakor» klubi 1 avgust oqshomida O‘zbekiston Superligasining 15-turi doirasida «Andijon» mehmoni bo‘ladi. Joriy mavsumda poytaxtliklar safarda 6 ta o‘yin o‘tkazib, 5 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etgan holda 16 ochko jamg‘argan. Shuningdek, «Sherlar»ning Superliga doirasidagi safar o‘yinlarida mag‘lub bo‘lmaganiga bir yildan oshib ketgan bo‘lib, ularning oxirgi mag‘lubiyati 2025 yilning 3 may kuni Termizda «Surxon»ga qarshi bahsda kuzatilgan edi.

Joriy mavsum O‘zbekiston Superligasida safar bahslarining chinakam «qiroli»ga aylangan Toshkentning «Paxtakor» klubi bugun, 1 avgust oqshomida navbatdagi o‘ta og‘ir va keskin imtihon oldida turibdi. Ambitsiyali «Andijon» mehmoni bo‘ladigan «Sherlar» o‘zlarining bir yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan fenomenal safardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini saqlab qola oladimi?

Andijondagi «Bobur Arena»da kechadigan 15-turning markaziy to‘qnashuvi oldidan poytaxt klubining hayratlanarli safar statistikasi va o‘yin atrofidagi asosiy intrigalarni tahlil qilamiz.

1. Joriy mavsumdagi gegemoniya: 6 ta safar o‘yini va deyarli mukammal natija

«Paxtakor» 2026 yilgi Superliga mavsumida o‘z maydonidan tashqarida o‘tkazilgan bahslarda ajoyib barqarorlik namoyish etmoqda. Jamoa shu kungacha safarda 6 ta uchrashuv o‘tkazib, hali biror marta ham maydonni mag‘lubiyat bilan tark etgani yo‘q.

Mavsumdagi safar ko‘rsatkichlari:

  • O‘tkazilgan o‘yinlar: 6 ta;

  • Natija: 5 ta g‘alaba va 1 ta durang;

  • Jamg‘arilgan ochkolar: 18 ochkodan 16 ochko (deyarli 90% lik natija);

  • Yagona ochko yo‘qotishi: «Surxon»ga qarshi kechgan murosasiz bahsda qayd etilgan (1:1).

Bunday yuqori ko‘rsatkich «Paxtakor»ning begona maydonlarda ham taktik jihatdan muvozanatli va sovuqqon o‘yin ko‘rsata olish salohiyati yuqori ekanidan dalolat beradi.

2. Bir yildan oshgan iroda: So‘nggi mag‘lubiyat qachon bo‘lgan edi?

Ma’lumot uchun, «Sherlar»ning Superliga doirasida safarda mag‘lub bo‘lganiga ham bir yildan oshib ketdi.

Toshkentliklar oxirgi marta 2025 yilning 3 may kuni Termizda «Surxon» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda taslim bo‘lishgan edi. Shu alamli mag‘lubiyatdan so‘ng «Paxtakor» mehmondagi bahslarda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelmoqda. Bu ko‘rsatkich jamoaning ruhiy barqarorligi va safardagi o‘yinlarga alohida tayyorgarlik ko‘rishining amaliy isbotidir.

3. «Bobur Arena»dagi alanga: «Andijon» seriyani uzishga qodirmi?

Bugungi bellashuv «Paxtakor» uchun oddiy navbatdagi o‘yin bo‘lmaydi. Farg‘ona vodiysining eng ahil va jo‘shqin muxlislariga ega bo‘lgan «Andijon» o‘z maydonida har qanday grand klub uchun haqiqiy «jahannam» muhitini yaratib bera oladi.

  • Muxlislar omili: Lim-molim to‘ladigan «Bobur Arena» tribunalari mehmonlarga dastlabki daqiqalardan boshlab ulkan ruhiy bosim o‘tkazadi.

  • «Andijon»ning ishtiyoqi: Maydon egalari o‘z muxlislari ro‘parasida grand jamoaning bir yillik seriyasiga nuqta qo‘yish orqali turnir jadvalidagi pozitsiyasini sezilarli darajada yaxshilab olishni maqsad qilgan.

4. Xulosa va o‘yin oldi intrigasi

«Paxtakor» o‘z an’anasini va safardagi yengilmas maqomini saqlab qoladimi yoki «Andijon» o‘z maydonida sensatsiya ko‘tarib, poytaxtliklarning bir yillik seriyasiga barham beradimi? Bu savolga bugun soat 19:30 da boshlanadigan shiddatli bahsda aniq javob topiladi.

Sizningcha, bugungi markaziy o‘yinda qaysi jamoa g‘alaba qozonadi? «Paxtakor»ning safardagi seriyasi davom etadimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

PakhtakorAndijanBobur ArenaTashkentSurkhon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda