«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?
Toshkentning «Paxtakor» klubi 1 avgust oqshomida O‘zbekiston Superligasining 15-turi doirasida «Andijon» mehmoni bo‘ladi. Joriy mavsumda poytaxtliklar safarda 6 ta o‘yin o‘tkazib, 5 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etgan holda 16 ochko jamg‘argan. Shuningdek, «Sherlar»ning Superliga doirasidagi safar o‘yinlarida mag‘lub bo‘lmaganiga bir yildan oshib ketgan bo‘lib, ularning oxirgi mag‘lubiyati 2025 yilning 3 may kuni Termizda «Surxon»ga qarshi bahsda kuzatilgan edi.
Joriy mavsum O‘zbekiston Superligasida safar bahslarining chinakam «qiroli»ga aylangan Toshkentning «Paxtakor» klubi bugun, 1 avgust oqshomida navbatdagi o‘ta og‘ir va keskin imtihon oldida turibdi. Ambitsiyali «Andijon» mehmoni bo‘ladigan «Sherlar» o‘zlarining bir yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan fenomenal safardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini saqlab qola oladimi?
Andijondagi «Bobur Arena»da kechadigan 15-turning markaziy to‘qnashuvi oldidan poytaxt klubining hayratlanarli safar statistikasi va o‘yin atrofidagi asosiy intrigalarni tahlil qilamiz.
1. Joriy mavsumdagi gegemoniya: 6 ta safar o‘yini va deyarli mukammal natija
«Paxtakor» 2026 yilgi Superliga mavsumida o‘z maydonidan tashqarida o‘tkazilgan bahslarda ajoyib barqarorlik namoyish etmoqda. Jamoa shu kungacha safarda 6 ta uchrashuv o‘tkazib, hali biror marta ham maydonni mag‘lubiyat bilan tark etgani yo‘q.
Mavsumdagi safar ko‘rsatkichlari:
O‘tkazilgan o‘yinlar: 6 ta;
Natija: 5 ta g‘alaba va 1 ta durang;
Jamg‘arilgan ochkolar: 18 ochkodan 16 ochko (deyarli 90% lik natija);
Yagona ochko yo‘qotishi: «Surxon»ga qarshi kechgan murosasiz bahsda qayd etilgan (1:1).
Bunday yuqori ko‘rsatkich «Paxtakor»ning begona maydonlarda ham taktik jihatdan muvozanatli va sovuqqon o‘yin ko‘rsata olish salohiyati yuqori ekanidan dalolat beradi.
2. Bir yildan oshgan iroda: So‘nggi mag‘lubiyat qachon bo‘lgan edi?
Ma’lumot uchun, «Sherlar»ning Superliga doirasida safarda mag‘lub bo‘lganiga ham bir yildan oshib ketdi.
Toshkentliklar oxirgi marta 2025 yilning 3 may kuni Termizda «Surxon» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda taslim bo‘lishgan edi. Shu alamli mag‘lubiyatdan so‘ng «Paxtakor» mehmondagi bahslarda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelmoqda. Bu ko‘rsatkich jamoaning ruhiy barqarorligi va safardagi o‘yinlarga alohida tayyorgarlik ko‘rishining amaliy isbotidir.
3. «Bobur Arena»dagi alanga: «Andijon» seriyani uzishga qodirmi?
Bugungi bellashuv «Paxtakor» uchun oddiy navbatdagi o‘yin bo‘lmaydi. Farg‘ona vodiysining eng ahil va jo‘shqin muxlislariga ega bo‘lgan «Andijon» o‘z maydonida har qanday grand klub uchun haqiqiy «jahannam» muhitini yaratib bera oladi.
Muxlislar omili: Lim-molim to‘ladigan «Bobur Arena» tribunalari mehmonlarga dastlabki daqiqalardan boshlab ulkan ruhiy bosim o‘tkazadi.
«Andijon»ning ishtiyoqi: Maydon egalari o‘z muxlislari ro‘parasida grand jamoaning bir yillik seriyasiga nuqta qo‘yish orqali turnir jadvalidagi pozitsiyasini sezilarli darajada yaxshilab olishni maqsad qilgan.
4. Xulosa va o‘yin oldi intrigasi
«Paxtakor» o‘z an’anasini va safardagi yengilmas maqomini saqlab qoladimi yoki «Andijon» o‘z maydonida sensatsiya ko‘tarib, poytaxtliklarning bir yillik seriyasiga barham beradimi? Bu savolga bugun soat 19:30 da boshlanadigan shiddatli bahsda aniq javob topiladi.
Sizningcha, bugungi markaziy o‘yinda qaysi jamoa g‘alaba qozonadi? «Paxtakor»ning safardagi seriyasi davom etadimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…