Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandi
Britaniyaning Massive Attack guruhi Singapurdagi konserti vaqtida sahnada Falastin bayrog‘ini namoyish qilgani hamda shior aytgani sababli mamlakatda qayta konsert o‘tkazish huquqidan mahrum qilindi. Singapur qonunchiligiga ko‘ra maxsus ruxsatnomasiz xorijiy davlatlar bayroqlari va siyosiy bannerlarni namoyish qilish taqiqlangani bois, qoidani buzgan ikki musiqachiga rasmiy ogohlantirish berilib, ularning mamlakatga kirishi taqiqlandi.
Britaniyaning mashhur Massive Attack musiqiy guruhi Singapurdagi konserti vaqtida sahnada Falastin bayrog‘ini namoyish qilgani ortidan mamlakatda qayta konsert o‘tkazish huquqidan mahrum qilindi. Bu haqda Singapur politsiyasi ma’lumotlariga tayanib, The Guardian nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 29 iyul kuni bo‘lib o‘tgan konsert davomida guruhning ikki nafar a’zosi sahnaga Falastin bayrog‘ini olib chiqqan. Ulardan biri tomoshabinlar qarshisida «Free Palestine» («Falastinga ozodlik») deya shior ham aytgan.
Singapur qonunchiligiga ko‘ra, maxsus ruxsatnomasiz xorijiy davlatlarning bayroqlari, davlat ramzlari yoki siyosiy mazmundagi bannerlarni ommaviy tadbirlarda namoyish qilish taqiqlangan. Huquq-tartibot idoralari ushbu holat mazkur talablarni buzganini ta’kidladi.
Tergov natijalariga ko‘ra, ikki musiqachiga rasmiy ogohlantirish berildi. Shu bilan birga, ularning kelgusida Singapur hududiga kirishi taqiqlandi. Mamlakatning media sohasini tartibga soluvchi regulyator esa Massive Attack guruhining keyingi konsertlar uchun beriladigan har qanday arizasini rad etishini ma’lum qildi.
Politsiyaning qayd etishicha, konsert tashkilotchisi litsenziya shartlari va mamlakat qonunlaridan yaxshi xabardor bo‘lgan. Shunga qaramay, konsert davomida ushbu qoidalarga rioya qilinmagan. Ayni paytda regulyator litsenziya talablari buzilgan-buzilmaganini ham o‘rganmoqda. Hozircha konsert tashkilotchilari ham, Massive Attack guruhi ham mazkur holat yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.
Shuningdek, Singapur politsiyasi mamlakat fuqarolari va xorijliklarni tashqi siyosiy mojarolarni mamlakat hududiga olib kirmaslikka chaqirdi. Idora bunday harakatlar jamiyatdagi hamjihatlikka va qonun ustuvorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidladi.
Ma’lumot uchun, Massive Attack guruhi Isroilning G‘azodagi harbiy amaliyotlarini bir necha bor tanqid qilib kelgan va Falastinni qo‘llab-quvvatlovchi chiqishlari bilan tanilgan. Guruh yetakchisi Robert Del Naja joriy yil aprel oyida Londonda Falastinni qo‘llab-quvvatlash aksiyasida ishtirok etgani uchun qo‘lga olingan 200 dan ortiq namoyishchilar qatorida bo‘lgan edi.
…