Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandi

·40·Dunyo
Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandi
Qisqacha

Britaniyaning Massive Attack guruhi Singapurdagi konserti vaqtida sahnada Falastin bayrog‘ini namoyish qilgani hamda shior aytgani sababli mamlakatda qayta konsert o‘tkazish huquqidan mahrum qilindi. Singapur qonunchiligiga ko‘ra maxsus ruxsatnomasiz xorijiy davlatlar bayroqlari va siyosiy bannerlarni namoyish qilish taqiqlangani bois, qoidani buzgan ikki musiqachiga rasmiy ogohlantirish berilib, ularning mamlakatga kirishi taqiqlandi.

Britaniyaning mashhur Massive Attack musiqiy guruhi Singapurdagi konserti vaqtida sahnada Falastin bayrog‘ini namoyish qilgani ortidan mamlakatda qayta konsert o‘tkazish huquqidan mahrum qilindi. Bu haqda Singapur politsiyasi ma’lumotlariga tayanib, The Guardian nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 29 iyul kuni bo‘lib o‘tgan konsert davomida guruhning ikki nafar a’zosi sahnaga Falastin bayrog‘ini olib chiqqan. Ulardan biri tomoshabinlar qarshisida «Free Palestine» («Falastinga ozodlik») deya shior ham aytgan.

Singapur qonunchiligiga ko‘ra, maxsus ruxsatnomasiz xorijiy davlatlarning bayroqlari, davlat ramzlari yoki siyosiy mazmundagi bannerlarni ommaviy tadbirlarda namoyish qilish taqiqlangan. Huquq-tartibot idoralari ushbu holat mazkur talablarni buzganini ta’kidladi.

Tergov natijalariga ko‘ra, ikki musiqachiga rasmiy ogohlantirish berildi. Shu bilan birga, ularning kelgusida Singapur hududiga kirishi taqiqlandi. Mamlakatning media sohasini tartibga soluvchi regulyator esa Massive Attack guruhining keyingi konsertlar uchun beriladigan har qanday arizasini rad etishini ma’lum qildi.

Politsiyaning qayd etishicha, konsert tashkilotchisi litsenziya shartlari va mamlakat qonunlaridan yaxshi xabardor bo‘lgan. Shunga qaramay, konsert davomida ushbu qoidalarga rioya qilinmagan. Ayni paytda regulyator litsenziya talablari buzilgan-buzilmaganini ham o‘rganmoqda. Hozircha konsert tashkilotchilari ham, Massive Attack guruhi ham mazkur holat yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.

Shuningdek, Singapur politsiyasi mamlakat fuqarolari va xorijliklarni tashqi siyosiy mojarolarni mamlakat hududiga olib kirmaslikka chaqirdi. Idora bunday harakatlar jamiyatdagi hamjihatlikka va qonun ustuvorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidladi.

Ma’lumot uchun, Massive Attack guruhi Isroilning G‘azodagi harbiy amaliyotlarini bir necha bor tanqid qilib kelgan va Falastinni qo‘llab-quvvatlovchi chiqishlari bilan tanilgan. Guruh yetakchisi Robert Del Naja joriy yil aprel oyida Londonda Falastinni qo‘llab-quvvatlash aksiyasida ishtirok etgani uchun qo‘lga olingan 200 dan ortiq namoyishchilar qatorida bo‘lgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Bugun, 17:34Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Bugun, 17:24Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiTailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiBugun, 16:51«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda