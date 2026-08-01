Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)

·50·Sport
Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)
Qisqacha

Angliya vitse-chempioni «Manchester Siti» hamda Italiya chempioni «Inter» jamoalari Osiyo turnesi doirasida Hong Kongda o‘zaro maydonga tushdi va bu bellashuvda O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning boshlang‘ich tarkibida harakat qildi.

Yangi mavsum oldidan Yevropaning ikki giganti — Angliya vitse-chempioni «Manchester Siti» hamda Italiya chempioni «Inter» jamoalari Osiyo turnesi doirasida o‘zaro kuch sinashmoqda. Hong Kongda o‘tkazilayotgan ushbu to‘qnashuv o‘zbek futboli ishqibozlari uchun alohida ahamiyatga ega: terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushdi.

Bellashuv bugun, 1 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da start oldi.

1. Husanov asosiy tarkibda: «Manchester Siti» va «Inter»ning boshlang‘ich tarkiblari

Patrul va taktik sinovlar olib borilayotgan ushbu o‘rtoqlik bellashuvida murabbiylar shtabi maydonga kuchli va qiziqarli tarkiblarni tushirishdi. «Siti» himoya chizig‘ida Yoshko Gvardiol va Riko Lyuis bilan birgalikda Abduqodir Husanov ilk daqiqalardan joy oldi.

Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari:

  • «Manchester Siti»: Djanluidji Donnarumma (DV), Riko Lyuis, Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol, Stiven Mfuni, Mateo Kovachich, Tidjani Reynders, Antuan Semenyo, Fil Foden, Savinio, Divayn Mubama.

  • «Inter»: Xosep Martines (DV), Benjamen Pavar, Yann-Aurel Bishshek, Karlos Augusto, Andi Diuf, Nikolo Barella, Aleksa Stankovich, Genrix Mxitaryan, Federiko Dimarko, Franchesko Pio Espozito, Iddrissu.

Abduqodirning Yevropa grandlariga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushishi uning jamoadagi o‘rni va murabbiylar tomonidan berilayotgan yuqori ishonchdan dalolat beradi.

2. «Man Siti»ning yangi safar libosi taqdimotida o‘zbek himoyachisi

Uchrashuv oldidan «Manchester Siti» klubi va «Puma» brendi 2026/2027 yilgi mavsum uchun mo‘ljallangan yangi safar (away kit) libosini rasman taqdim etdi.

Ushbu eksklyuziv libos taqdimotida klub tomonidan tanlab olingan asosiy yuzlardan biri aynan Abduqodir Husanov bo‘ldi. To‘q qora va oltin rangli hoshiyalar, manchestercha mehnatkash ari («worker bee») simvolikasi aks etgan yangi libos hamda zamonaviy dizayn Husanovning basavlat va kelishgan qiyofasida yanada yorqin namoyon bo‘ldi.

3. Hong Kongdagi ajiotaj: Husanov muxlislar qurshovida

«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi doirasida Hong Kongga tashrifi mahalliy muxlislar uchun haqiqiy bayramga aylandi. Klub tashkil etgan dastxat berish va muxlislar bilan muloqot sessiyalarida Abduqodir Husanovning atrofida juda katta olomon to‘plandi.

Mahalliy va osiyolik futbol muxlislari o‘zbek futbolchisidan dastxat olish, u bilan suratga tushish uchun uzun navbatlarga turishdi. Husanov barcha ishqibozlarga samimiy munosabatda bo‘lib, avtograflar tarqatdi va fotosessiyalarda ishtirok etdi. Ushbu manzaralar O‘zbekiston futbolchilarining jahon miqyosidagi mashhurligi va e’tirofi tobora ortib borayotganini yaqqol ko‘rsatadi.

4. O‘tgan mavsum sarhisobi: Ikki grandning ko‘rsatkichlari

Ushbu bellashuv shunchaki o‘rtoqlik o‘yini emas, balki Yevropaning eng barqaror klublari o‘rtasidagi to‘qnashuvdir.

  • «Manchester Siti»: O‘tgan mavsum yakunlariga ko‘ra, Angliya Premer-ligasida (APL) 78 ochko jamg‘arib, faxrli 2-o‘rinni egalladi va vitse-chempionga aylandi.

  • «Inter»: Italiya A Seriyasida fenomenal mavsum o‘tkazib, 87 ochko bilan muddatidan ilgari chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.

Xulosa

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» kabi dunyo grandi tarkibida mustahkam o‘rin egallab borayotgani, yangi liboslar taqdimotida asosiy yuzlardan biriga aylangani va Osiyo bo‘ylab millionlab muxlislar mehrini qozonayotgani butun o‘zbek futboli uchun katta faxrdir. «Inter»ga qarshi o‘yin esa yangi mavsum oldidan Husanov uchun navbatdagi muhim sinov va tajriba maydoni bo‘ladi.

Abduqodir HusanovManchester CityInterHong KongPuma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda