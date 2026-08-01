Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)
Angliya vitse-chempioni «Manchester Siti» hamda Italiya chempioni «Inter» jamoalari Osiyo turnesi doirasida Hong Kongda o‘zaro maydonga tushdi va bu bellashuvda O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning boshlang‘ich tarkibida harakat qildi.
Yangi mavsum oldidan Yevropaning ikki giganti — Angliya vitse-chempioni «Manchester Siti» hamda Italiya chempioni «Inter» jamoalari Osiyo turnesi doirasida o‘zaro kuch sinashmoqda. Hong Kongda o‘tkazilayotgan ushbu to‘qnashuv o‘zbek futboli ishqibozlari uchun alohida ahamiyatga ega: terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushdi.
Bellashuv bugun, 1 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da start oldi.
1. Husanov asosiy tarkibda: «Manchester Siti» va «Inter»ning boshlang‘ich tarkiblari
Patrul va taktik sinovlar olib borilayotgan ushbu o‘rtoqlik bellashuvida murabbiylar shtabi maydonga kuchli va qiziqarli tarkiblarni tushirishdi. «Siti» himoya chizig‘ida Yoshko Gvardiol va Riko Lyuis bilan birgalikda Abduqodir Husanov ilk daqiqalardan joy oldi.
Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari:
«Manchester Siti»: Djanluidji Donnarumma (DV), Riko Lyuis, Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol, Stiven Mfuni, Mateo Kovachich, Tidjani Reynders, Antuan Semenyo, Fil Foden, Savinio, Divayn Mubama.
«Inter»: Xosep Martines (DV), Benjamen Pavar, Yann-Aurel Bishshek, Karlos Augusto, Andi Diuf, Nikolo Barella, Aleksa Stankovich, Genrix Mxitaryan, Federiko Dimarko, Franchesko Pio Espozito, Iddrissu.
Abduqodirning Yevropa grandlariga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushishi uning jamoadagi o‘rni va murabbiylar tomonidan berilayotgan yuqori ishonchdan dalolat beradi.
2. «Man Siti»ning yangi safar libosi taqdimotida o‘zbek himoyachisi
Uchrashuv oldidan «Manchester Siti» klubi va «Puma» brendi 2026/2027 yilgi mavsum uchun mo‘ljallangan yangi safar (away kit) libosini rasman taqdim etdi.
Ushbu eksklyuziv libos taqdimotida klub tomonidan tanlab olingan asosiy yuzlardan biri aynan Abduqodir Husanov bo‘ldi. To‘q qora va oltin rangli hoshiyalar, manchestercha mehnatkash ari («worker bee») simvolikasi aks etgan yangi libos hamda zamonaviy dizayn Husanovning basavlat va kelishgan qiyofasida yanada yorqin namoyon bo‘ldi.
3. Hong Kongdagi ajiotaj: Husanov muxlislar qurshovida
«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi doirasida Hong Kongga tashrifi mahalliy muxlislar uchun haqiqiy bayramga aylandi. Klub tashkil etgan dastxat berish va muxlislar bilan muloqot sessiyalarida Abduqodir Husanovning atrofida juda katta olomon to‘plandi.
Mahalliy va osiyolik futbol muxlislari o‘zbek futbolchisidan dastxat olish, u bilan suratga tushish uchun uzun navbatlarga turishdi. Husanov barcha ishqibozlarga samimiy munosabatda bo‘lib, avtograflar tarqatdi va fotosessiyalarda ishtirok etdi. Ushbu manzaralar O‘zbekiston futbolchilarining jahon miqyosidagi mashhurligi va e’tirofi tobora ortib borayotganini yaqqol ko‘rsatadi.
4. O‘tgan mavsum sarhisobi: Ikki grandning ko‘rsatkichlari
Ushbu bellashuv shunchaki o‘rtoqlik o‘yini emas, balki Yevropaning eng barqaror klublari o‘rtasidagi to‘qnashuvdir.
«Manchester Siti»: O‘tgan mavsum yakunlariga ko‘ra, Angliya Premer-ligasida (APL) 78 ochko jamg‘arib, faxrli 2-o‘rinni egalladi va vitse-chempionga aylandi.
«Inter»: Italiya A Seriyasida fenomenal mavsum o‘tkazib, 87 ochko bilan muddatidan ilgari chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.
Xulosa
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» kabi dunyo grandi tarkibida mustahkam o‘rin egallab borayotgani, yangi liboslar taqdimotida asosiy yuzlardan biriga aylangani va Osiyo bo‘ylab millionlab muxlislar mehrini qozonayotgani butun o‘zbek futboli uchun katta faxrdir. «Inter»ga qarshi o‘yin esa yangi mavsum oldidan Husanov uchun navbatdagi muhim sinov va tajriba maydoni bo‘ladi.
…