Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdi

·43·Dunyo
Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdi
Qisqacha

Italiya janubidagi Neapol shahri va uning atrofida 31 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:46 da 4,7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida 21 kishi jarohatlandi va ulardan ikki nafarining ahvoli og'ir ekani ma'lum qilindi. Mutaxassislar bu Potssuoli hududida so'nggi qirq yil ichida kuzatilgan eng kuchli yer silkinishi ekanini ta'kidladi.

Italiya janubida joylashgan Neapol shahri va uning atrofida 31 iyul kuni 4,7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida 21 kishi turli darajada jarohat olgan bo‘lib, ulardan ikki nafarining ahvoli og‘ir ekani xabar qilinmoqda.

Milliy geofizika va vulkanologiya instituti ma’lumotlariga ko‘ra, yer silkinishi butun Neapol shahrida va ayniqsa, epitsentri Flegrey maydonlari hududida juda kuchli sezilgan. Zilzila mahalliy vaqt bilan soat 19:46 da qayd etilgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bu Potssuoli hududida so‘nggi qirq yil ichida kuzatilgan eng kuchli zilzila hisoblanadi. Ushbu hududda yer po‘stining sekin ko‘tarilishi va cho‘kishi bilan bog‘liq bradiseysmik faollik qayta boshlanganidan beri bunday kuchli silkinish ilk bor qayd etilmoqda.

Oradan bir necha soat o‘tib, mahalliy vaqt bilan taxminan soat 22:00 da yana 3,8 magnitudali takroriy yer silkinishi sodir bo‘lib, aholi orasida xavotirni yanada kuchaytirgan.

Zilzila oqibatida bir qator turarjoy binolariga zarar yetgan. Shuningdek, yuqori kuchlanishli elektr uzatish ustunining qisman qulashi sabab Fuorigrota va Banoli tumanlarida elektr ta’minoti uzilgan. Xavfsizlik choralari doirasida poyezdlar harakati ham vaqtincha to‘xtatildi.

Bundan tashqari, Solfatara vulqoni atrofida tog‘ yonbag‘rining bir qismi o‘pirilib tushgan. Potssuoli portiga olib boruvchi yo‘llarda katta yoriqlar paydo bo‘lgani bois port faoliyati vaqtincha to‘xtatildi.

Ayni paytda mahalliy hokimiyat tomonidan favqulodda yordam punktlari tashkil etilgan. Jabrlangan va xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan aholiga ichimlik suvi hamda birinchi ehtiyoj buyumlari tarqatilmoqda. Mutaxassislar esa hududda seysmik faollikni doimiy ravishda kuzatishda davom etmoqda.

ItalyNaplesPozzuoliPhlegrean Fields
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Bugun, 17:34Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Bugun, 17:24Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiTailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiBugun, 16:51«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda