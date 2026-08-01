Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi

·33·Sport
Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi
Qisqacha

Barselona klubining darvozaboni Voytsex Shesni o'zining yomon odati va chekishga bo'lgan qaramligidan voz kechishga tayyor emasligini tan oldi. Futbolchi The Athletic nashriga bergan intervyusida bu holat dahshatli odat ekanini va buni hech kimga tavsiya qilmasligini ochiq aytdi. Shesni o'z odatini yashirmasligini va bu illatga qarshi kurashishga harakat qilmayotganini bildirdi.

Barselona klubining polshalik darvozaboni Voytsex Shesni oʻzining yomon odati va chekishga boʻlgan qaramligidan voz kechishga tayyor emasligini tan oldi. Maydondagi ishonchli oʻyini bilan bir qatorda, tajribali posbon oʻzining sammiymiyligi va ochiqkoʻngilligi tufayli Kataloniya jamoasi muxlislarining mehrini qozonishga ulgurdi. The Athletic nashriga bergan intervyusida futbolchi shaxsiy zaifliklari va bu illatga nisbatan munosabati haqida atroflicha toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, Shesni faoliyatida ilk bor uning oʻziga xos shaxsiy qoʻshigʻi paydo boʻlganidan mamnunligini yashirmagan. Muxlislar darvozabonni qoʻllab-quvvatlash uchun stadionda maxsus shiorlar yangratmoqda. Garchi bu professional sportchi uchun eng maqbul holat boʻlmasa-da, posbon oʻzining asl qiyofasini yashirmasligini va muxlislar uning ana shu ochiqligini qadrlashini taʼkidlagan.

Shesni oʻz odati haqida

Futbolchi chekishni dahshatli odat deb atagan va buni hech kimga tavsiya qilmasligini ochiq aytgan. Uning soʻzlariga koʻra, bu uzoq yillardan beri yash ishlab kelayotgan va oʻzi ham yengishga harakat qilmayotgan qaramlikdir. Shesni bu holatni yashirishga urinmasdan, ochiq tan olgani uchun muxlislar uni yanada yaqinroq qabul qilishayotganini bildirdi.

«Mening hech qachon oʻz shiorim boʻlmagan, shuning uchun hozirgi vaziyatdan zavq olyapman. Balki bu dunyodagi eng professional holat emasdir, lekin men oʻzimman. Odamlar menda qutula olmaydigan qaramligim borligini bilishadi», — deydi polshalik darvozabon.

Muxlislar munosabati va insoniy jihatlar

Tajribali darvozabon jamoadoshlari va muxlislar koʻplab boshqa qaramliklarga, jumladan nikotin, alkogol yoki qimorga moyil boʻlishi mumkinligini, lekin u bu masalada hech qachon ikkiyuzlamachilik qilmaganini qayd etdi. Odamlar uning chekishini paparatssilar suratlari orqali emas, balki aynan futbolchining oʻzidan eshitib bilishgani uning obroʻsini oshirgan.

Shesni bu kabi insoniy zaifliklar har qanday insonda uchrashi mumkinligini va u oʻz hikoyasi orqali koʻplab oddiy muxlislar oʻzlarining kundalik hayotdagi holatlarini koʻra olishlarini qoʻshimcha qildi. Professional sport olamida bunday ochiqlik kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, Barselona darvozabonining bu qadami jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi.

Voytsex ShesniBarselonaFutbolIspaniya chempionatiSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda