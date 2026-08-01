Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi
Barselona klubining darvozaboni Voytsex Shesni o'zining yomon odati va chekishga bo'lgan qaramligidan voz kechishga tayyor emasligini tan oldi. Futbolchi The Athletic nashriga bergan intervyusida bu holat dahshatli odat ekanini va buni hech kimga tavsiya qilmasligini ochiq aytdi. Shesni o'z odatini yashirmasligini va bu illatga qarshi kurashishga harakat qilmayotganini bildirdi.
Barselona klubining polshalik darvozaboni Voytsex Shesni oʻzining yomon odati va chekishga boʻlgan qaramligidan voz kechishga tayyor emasligini tan oldi. Maydondagi ishonchli oʻyini bilan bir qatorda, tajribali posbon oʻzining sammiymiyligi va ochiqkoʻngilligi tufayli Kataloniya jamoasi muxlislarining mehrini qozonishga ulgurdi. The Athletic nashriga bergan intervyusida futbolchi shaxsiy zaifliklari va bu illatga nisbatan munosabati haqida atroflicha toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, Shesni faoliyatida ilk bor uning oʻziga xos shaxsiy qoʻshigʻi paydo boʻlganidan mamnunligini yashirmagan. Muxlislar darvozabonni qoʻllab-quvvatlash uchun stadionda maxsus shiorlar yangratmoqda. Garchi bu professional sportchi uchun eng maqbul holat boʻlmasa-da, posbon oʻzining asl qiyofasini yashirmasligini va muxlislar uning ana shu ochiqligini qadrlashini taʼkidlagan.
Shesni oʻz odati haqidaFutbolchi chekishni dahshatli odat deb atagan va buni hech kimga tavsiya qilmasligini ochiq aytgan. Uning soʻzlariga koʻra, bu uzoq yillardan beri yash ishlab kelayotgan va oʻzi ham yengishga harakat qilmayotgan qaramlikdir. Shesni bu holatni yashirishga urinmasdan, ochiq tan olgani uchun muxlislar uni yanada yaqinroq qabul qilishayotganini bildirdi.
«Mening hech qachon oʻz shiorim boʻlmagan, shuning uchun hozirgi vaziyatdan zavq olyapman. Balki bu dunyodagi eng professional holat emasdir, lekin men oʻzimman. Odamlar menda qutula olmaydigan qaramligim borligini bilishadi», — deydi polshalik darvozabon.
Muxlislar munosabati va insoniy jihatlarTajribali darvozabon jamoadoshlari va muxlislar koʻplab boshqa qaramliklarga, jumladan nikotin, alkogol yoki qimorga moyil boʻlishi mumkinligini, lekin u bu masalada hech qachon ikkiyuzlamachilik qilmaganini qayd etdi. Odamlar uning chekishini paparatssilar suratlari orqali emas, balki aynan futbolchining oʻzidan eshitib bilishgani uning obroʻsini oshirgan.
Shesni bu kabi insoniy zaifliklar har qanday insonda uchrashi mumkinligini va u oʻz hikoyasi orqali koʻplab oddiy muxlislar oʻzlarining kundalik hayotdagi holatlarini koʻra olishlarini qoʻshimcha qildi. Professional sport olamida bunday ochiqlik kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, Barselona darvozabonining bu qadami jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi.
…