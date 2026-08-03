Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldi
Rossiyaning Krasnodar o‘lkasidagi Arxipo-Osipovka kurort posyolkasida dron parchalari sohilga qulab, odamlar orasida portlash yuz berdi. Krasnodar gubernatori Veniamin Kondratevning ochiq rasmiy kanalidagi so‘nggi tasdiqlangan ma’lumotga ko‘ra, kamida 6 kishi halok bo‘lgan, ularning uch nafari bolalar. Jarohatlanganlar soni qariyb 40 nafarga yetgan.
Ayrim keyingi xabarlarda qurbonlar soni 7 nafar, shifoxonaga yotqizilganlar esa 21 nafar ekani aytilmoqda. Biroq 3 avgust kechki payt holatiga ko‘ra, bu raqamlar Krasnodar o‘lkasi rahbarining ochiq rasmiy sahifasida hali tasdiqlanmagan. Shu sabab maqolada rasmiy manbadagi so‘nggi tasdiqlangan ko‘rsatkichlar asos qilib olindi.
Dam oluvchilar bo‘lgan sohilga parchalar tushdi
Hodisa Gelenjik shahar okrugiga qarashli Arxipo-Osipovkada, yozgi mavsum avjiga chiqqan paytda sodir bo‘lgan. Viloyat operativ shtabi sohilga uchuvchisiz apparat parchalari tushganini ma’lum qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda odamlar sohilda va suvda bo‘lgan vaqtda havodan tushgan obyekt portlagani ko‘rinadi. Biroq rolikning aniq joyi, olingan vaqti va undagi apparatning holatini mustaqil ravishda to‘liq tasdiqlash imkoni yo‘q.
Krasnodar gubernatorining dastlabki xabarida 3 kishi halok bo‘lgani va 13 nafar odam, jumladan bolalar jarohatlangani aytilgan. Keyin qurbonlar soni 6 nafarga, jabrlanganlar esa qariyb 40 nafarga yetgani ma’lum qilindi. Ulardan 17 nafari Gelenjik, Tuapse okrugi va Goryachiy Klyuchdagi tibbiyot muassasalariga olib ketilgan.
Jabrlanganlar orasida bolalar ham bor
Rasmiy xabarda halok bo‘lgan olti kishining uch nafari bolalar ekani qayd etilgan. Jabrlanganlar orasida ham voyaga yetmaganlar bor.
Rossiya Sog‘liqni saqlash vazirligi vakiliga tayanib tarqatilgan ma’lumotlarda to‘rt nafar bemor, jumladan ikki bolaning ahvoli og‘ir ekani aytilmoqda. Hodisa bo‘yicha tibbiy ma’lumotlar yangilanib borayotgani sabab raqamlar o‘zgarishi mumkin.
Ko‘rsatkich
Ochiq rasmiy manbadagi so‘nggi raqam
Halok bo‘lganlar
6 nafar
Ular orasidagi bolalar
3 nafar
Jabrlanganlar
Qariyb 40 nafar
Tibbiyot muassasalariga olib ketilganlar
17 nafar
Dron plyajga to‘g‘ridan to‘g‘ri urilganmi?
Hodisaning asosiy bahsli nuqtasi — uchuvchisiz apparat sohilga qanday tushganida.
Rossiya rasmiylari buni Ukraina tomonidan fuqarolik infratuzilmasi va tinch aholiga qaratilgan hujum sifatida baholamoqda. Gubernator voqeani «maqsadli zarba» deb atadi. Bu — Rossiya tomonining rasmiy pozitsiyasi.
Ayrim Ukrainaga aloqador Telegram kanallarida esa dron radioelektron kurash vositalari ta’sirida boshqaruvni yo‘qotib, plyajga qulab tushgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi versiya tarqatildi. Bu da’vo ham hozircha mustaqil yoki rasmiy texnik xulosa bilan tasdiqlanmagan.
Shu sabab hozirgi bosqichda quyidagi savollarga qat’iy javob yo‘q:
apparat nishonga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘naltirilganmi;
u havo hujumidan mudofaa yoki radioelektron kurash ta’sirida yo‘nalishini o‘zgartirganmi;
odamlarga asosiy zarar portlashdanmi yoki parchalardan yetganmi;
uchuvchisiz apparatning aniq turi va jangovar qismi qanday bo‘lgan.
Yakuniy xulosa apparat qoldiqlari, portlash nuqtasi va videolar ekspertizasidan keyin berilishi mumkin.
Ogohlantirish tizimi bo‘yicha savollar paydo bo‘ldi
Mahalliy aholi va dam oluvchilarning ayrimlari posyolkada sirena eshitilmaganini bildirgan. «Ostorojno, novosti» ma’lumotiga ko‘ra, Gelenjik rahbari dronlar xavfi haqida xabar bergan, ammo oradan qisqa vaqt o‘tib xavf bekor qilingani e’lon qilingan.
Gelenjik rahbari Aleksey Bogodistovning rasmiy kanalida BPLA xavfi haqidagi xabarlar, sirenalar ishlayotgani va aholi binolarga kirib, «ikki devor» qoidasi bo‘yicha panalanishi kerakligi haqida ko‘rsatmalar muntazam e’lon qilingan. U yerda xavf bekor qilinguniga qadar boshpanani tark etmaslik so‘ralgan.
Biroq umumiy shahar ogohlantirishi Arxipo-Osipovkaning barcha qismida bir vaqtda va yetarli ovozda eshitilgan-eshitilmagani alohida tekshiruvni talab qiladi. Bu masala ayniqsa muhim, chunki plyajdagi odamlar ochiq hududda bo‘lgan va tez panalanish imkoniyati cheklangan.
Xavf bekor qilinganidan keyin nima bo‘lgan?
Bogodistovning ochiq sahifasida dron xavfi, sirenalar ishga tushirilgani va keyin xavf bekor qilingani haqida bir nechta ketma-ket xabarlar bor. Rasmiy ko‘rsatmalarda odamlardan avtomobilni boshpana sifatida ishlatmaslik, yerto‘la, sokol qavat yoki oynasiz xonaga kirish so‘ralgan.
Endi tergov va xizmat tekshiruvlari quyidagi jihatlarni aniqlashi kerak:
xavf signali qachon qabul qilingani;
Arxipo-Osipovkada sirenalar qachon ishga tushgani;
xavfni bekor qilish uchun qanday ma’lumot asos bo‘lgani;
plyaj ma’muriyati dam oluvchilarni chiqargan-chiqarmagani;
sohilda yaqin xavfsiz joylar va harakat rejasi mavjud bo‘lgan-bo‘lmagani.
Qurbonlar soni nega turlicha berilmoqda?
Yirik favqulodda hodisalardan keyingi dastlabki soatlarda raqamlar tez-tez o‘zgaradi. Ayrim jabrlanganlar mustaqil ravishda shifoxonalarga murojaat qiladi, og‘ir yaralanganlar boshqa muassasalarga ko‘chiriladi, dastlabki ro‘yxatlar esa qayta tekshiriladi.
Shu bois ayrim manbalarda 7 nafar halok bo‘lgani va 21 kishi shifoxonaga yotqizilgani aytilsa-da, ochiq rasmiy manbadagi so‘nggi yangilanishda 6 qurbon, qariyb 40 jabrlanuvchi va 17 nafar gospitalizatsiya qilingan bemor ko‘rsatilgan.
Bu raqamlar ham keyinchalik o‘zgarishi mumkin.
Arxipo-Osipovkada favqulodda xizmatlar ishlamoqda
Hodisa joyida tez tibbiy yordam, qutqaruv, huquqni muhofaza qiluvchi va maxsus xizmatlar ish olib bormoqda. Krasnodar o‘lkasi rahbari mahalliy hokimiyatga halok bo‘lganlar oilalari va jabrlanganlarga zarur yordam ko‘rsatishni topshirgan.
Ayni paytda asosiy vazifalar — og‘ir bemorlar hayotini saqlab qolish, qurbonlarning shaxsini aniqlash va apparatning sohilga tushishiga olib kelgan voqealar zanjirini tiklashdir.
Arxipo-Osipovkadagi fojia dronlar hujumi xavfi faqat harbiy yoki sanoat obyektlari bilan cheklanmasligini yana bir bor ko‘rsatdi. Kurort mavsumida minglab odam to‘planadigan plyajlar uchun tezkor ogohlantirish, aniq evakuatsiya rejasi va yaqin boshpanalar masalasi endi alohida muhokama qilinishi kutilmoqda.
Sizningcha, havo xavfi e’lon qilinganda plyajlar darhol yopilishi shartmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…