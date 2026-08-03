Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldi

·32·Dunyo
Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldi

Rossiyaning Krasnodar o‘lkasidagi Arxipo-Osipovka kurort posyolkasida dron parchalari sohilga qulab, odamlar orasida portlash yuz berdi. Krasnodar gubernatori Veniamin Kondratevning ochiq rasmiy kanalidagi so‘nggi tasdiqlangan ma’lumotga ko‘ra, kamida 6 kishi halok bo‘lgan, ularning uch nafari bolalar. Jarohatlanganlar soni qariyb 40 nafarga yetgan.

Ayrim keyingi xabarlarda qurbonlar soni 7 nafar, shifoxonaga yotqizilganlar esa 21 nafar ekani aytilmoqda. Biroq 3 avgust kechki payt holatiga ko‘ra, bu raqamlar Krasnodar o‘lkasi rahbarining ochiq rasmiy sahifasida hali tasdiqlanmagan. Shu sabab maqolada rasmiy manbadagi so‘nggi tasdiqlangan ko‘rsatkichlar asos qilib olindi.

Dam oluvchilar bo‘lgan sohilga parchalar tushdi

Hodisa Gelenjik shahar okrugiga qarashli Arxipo-Osipovkada, yozgi mavsum avjiga chiqqan paytda sodir bo‘lgan. Viloyat operativ shtabi sohilga uchuvchisiz apparat parchalari tushganini ma’lum qildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda odamlar sohilda va suvda bo‘lgan vaqtda havodan tushgan obyekt portlagani ko‘rinadi. Biroq rolikning aniq joyi, olingan vaqti va undagi apparatning holatini mustaqil ravishda to‘liq tasdiqlash imkoni yo‘q.

Krasnodar gubernatorining dastlabki xabarida 3 kishi halok bo‘lgani va 13 nafar odam, jumladan bolalar jarohatlangani aytilgan. Keyin qurbonlar soni 6 nafarga, jabrlanganlar esa qariyb 40 nafarga yetgani ma’lum qilindi. Ulardan 17 nafari Gelenjik, Tuapse okrugi va Goryachiy Klyuchdagi tibbiyot muassasalariga olib ketilgan.

Jabrlanganlar orasida bolalar ham bor

Rasmiy xabarda halok bo‘lgan olti kishining uch nafari bolalar ekani qayd etilgan. Jabrlanganlar orasida ham voyaga yetmaganlar bor.

Rossiya Sog‘liqni saqlash vazirligi vakiliga tayanib tarqatilgan ma’lumotlarda to‘rt nafar bemor, jumladan ikki bolaning ahvoli og‘ir ekani aytilmoqda. Hodisa bo‘yicha tibbiy ma’lumotlar yangilanib borayotgani sabab raqamlar o‘zgarishi mumkin.

Ko‘rsatkich

Ochiq rasmiy manbadagi so‘nggi raqam

Halok bo‘lganlar

6 nafar

Ular orasidagi bolalar

3 nafar

Jabrlanganlar

Qariyb 40 nafar

Tibbiyot muassasalariga olib ketilganlar

17 nafar

Dron plyajga to‘g‘ridan to‘g‘ri urilganmi?

Hodisaning asosiy bahsli nuqtasi — uchuvchisiz apparat sohilga qanday tushganida.

Rossiya rasmiylari buni Ukraina tomonidan fuqarolik infratuzilmasi va tinch aholiga qaratilgan hujum sifatida baholamoqda. Gubernator voqeani «maqsadli zarba» deb atadi. Bu — Rossiya tomonining rasmiy pozitsiyasi.

Ayrim Ukrainaga aloqador Telegram kanallarida esa dron radioelektron kurash vositalari ta’sirida boshqaruvni yo‘qotib, plyajga qulab tushgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi versiya tarqatildi. Bu da’vo ham hozircha mustaqil yoki rasmiy texnik xulosa bilan tasdiqlanmagan.

Shu sabab hozirgi bosqichda quyidagi savollarga qat’iy javob yo‘q:

  • apparat nishonga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘naltirilganmi;

  • u havo hujumidan mudofaa yoki radioelektron kurash ta’sirida yo‘nalishini o‘zgartirganmi;

  • odamlarga asosiy zarar portlashdanmi yoki parchalardan yetganmi;

  • uchuvchisiz apparatning aniq turi va jangovar qismi qanday bo‘lgan.

Yakuniy xulosa apparat qoldiqlari, portlash nuqtasi va videolar ekspertizasidan keyin berilishi mumkin.

Ogohlantirish tizimi bo‘yicha savollar paydo bo‘ldi

Mahalliy aholi va dam oluvchilarning ayrimlari posyolkada sirena eshitilmaganini bildirgan. «Ostorojno, novosti» ma’lumotiga ko‘ra, Gelenjik rahbari dronlar xavfi haqida xabar bergan, ammo oradan qisqa vaqt o‘tib xavf bekor qilingani e’lon qilingan.

Gelenjik rahbari Aleksey Bogodistovning rasmiy kanalida BPLA xavfi haqidagi xabarlar, sirenalar ishlayotgani va aholi binolarga kirib, «ikki devor» qoidasi bo‘yicha panalanishi kerakligi haqida ko‘rsatmalar muntazam e’lon qilingan. U yerda xavf bekor qilinguniga qadar boshpanani tark etmaslik so‘ralgan.

Biroq umumiy shahar ogohlantirishi Arxipo-Osipovkaning barcha qismida bir vaqtda va yetarli ovozda eshitilgan-eshitilmagani alohida tekshiruvni talab qiladi. Bu masala ayniqsa muhim, chunki plyajdagi odamlar ochiq hududda bo‘lgan va tez panalanish imkoniyati cheklangan.

Xavf bekor qilinganidan keyin nima bo‘lgan?

Bogodistovning ochiq sahifasida dron xavfi, sirenalar ishga tushirilgani va keyin xavf bekor qilingani haqida bir nechta ketma-ket xabarlar bor. Rasmiy ko‘rsatmalarda odamlardan avtomobilni boshpana sifatida ishlatmaslik, yerto‘la, sokol qavat yoki oynasiz xonaga kirish so‘ralgan.

Endi tergov va xizmat tekshiruvlari quyidagi jihatlarni aniqlashi kerak:

  • xavf signali qachon qabul qilingani;

  • Arxipo-Osipovkada sirenalar qachon ishga tushgani;

  • xavfni bekor qilish uchun qanday ma’lumot asos bo‘lgani;

  • plyaj ma’muriyati dam oluvchilarni chiqargan-chiqarmagani;

  • sohilda yaqin xavfsiz joylar va harakat rejasi mavjud bo‘lgan-bo‘lmagani.

Qurbonlar soni nega turlicha berilmoqda?

Yirik favqulodda hodisalardan keyingi dastlabki soatlarda raqamlar tez-tez o‘zgaradi. Ayrim jabrlanganlar mustaqil ravishda shifoxonalarga murojaat qiladi, og‘ir yaralanganlar boshqa muassasalarga ko‘chiriladi, dastlabki ro‘yxatlar esa qayta tekshiriladi.

Shu bois ayrim manbalarda 7 nafar halok bo‘lgani va 21 kishi shifoxonaga yotqizilgani aytilsa-da, ochiq rasmiy manbadagi so‘nggi yangilanishda 6 qurbon, qariyb 40 jabrlanuvchi va 17 nafar gospitalizatsiya qilingan bemor ko‘rsatilgan.

Bu raqamlar ham keyinchalik o‘zgarishi mumkin.

Arxipo-Osipovkada favqulodda xizmatlar ishlamoqda

Hodisa joyida tez tibbiy yordam, qutqaruv, huquqni muhofaza qiluvchi va maxsus xizmatlar ish olib bormoqda. Krasnodar o‘lkasi rahbari mahalliy hokimiyatga halok bo‘lganlar oilalari va jabrlanganlarga zarur yordam ko‘rsatishni topshirgan.

Ayni paytda asosiy vazifalar — og‘ir bemorlar hayotini saqlab qolish, qurbonlarning shaxsini aniqlash va apparatning sohilga tushishiga olib kelgan voqealar zanjirini tiklashdir.

Arxipo-Osipovkadagi fojia dronlar hujumi xavfi faqat harbiy yoki sanoat obyektlari bilan cheklanmasligini yana bir bor ko‘rsatdi. Kurort mavsumida minglab odam to‘planadigan plyajlar uchun tezkor ogohlantirish, aniq evakuatsiya rejasi va yaqin boshpanalar masalasi endi alohida muhokama qilinishi kutilmoqda.

Sizningcha, havo xavfi e’lon qilinganda plyajlar darhol yopilishi shartmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiAQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiBugun, 21:44Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 20:46Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiInstagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiBugun, 20:4555 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)55 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)Bugun, 20:39Dunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiDunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiBugun, 19:45O‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozO‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi