Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldi

·142·Dunyo
Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldi

Gretsiyada 24 yoshli Qozog‘iston fuqarosi Rashid Qodirovga nisbatan 125 yillik qamoq jazosi tayinlangani katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning yaqinlari yosh yigit xalqaro jinoiy tarmoq qurboniga aylanganini ta’kidlab, ishni qayta ko‘rib chiqishni so‘ramoqda.

Ma’lum qilinishicha, Rashid Qodirov Turkiyada ishlash maqsadida Instagram orqali berilgan e’longa murojaat qilgan. E’londa sayyohlar uchun motorli qayiqda sayohatlar tashkil etiladigan ish taklif qilingan. Biroq keyinchalik u noqonuniy migrantlarni tashishda ishtirok etganlikda ayblangan.

Yigitning onasi Nurxon Qodirovaning aytishicha, tergov jarayonida o‘g‘liga tarjimon ta’minlanmagan. Shuningdek, u jazo yanada og‘irlashtirilishi mumkinligi haqida ogohlantirilib, ayrim hujjatlarni imzolashga majbur qilinganini bildirgan.

Ayolning so‘zlariga ko‘ra, sud Rashid Qodirovga ozodlikdan mahrum etish jazosidan tashqari, qariyb 1 milliard tengega teng jarima ham tayinlagan. Uning fikricha, o‘g‘li ijtimoiy tarmoqlar orqali ish qidiruvchilarni jalb qilishga qaratilgan firibgarlik sxemasining qurboni bo‘lgan.

Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligi mazkur holatni tasdiqlab, fuqaro Gretsiya qonunchiligining og‘ir moddalari bo‘yicha aybdor deb topilganini ma’lum qildi. Vazirlikka ko‘ra, Rashid Qodirovga konsullik-huquqiy yordam ko‘rsatilmoqda va mazkur ish diplomatik idora nazoratida qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiAQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiBugun, 21:44Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 20:4655 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)55 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)Bugun, 20:39Dunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiDunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiBugun, 19:45O‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozO‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi