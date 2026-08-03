To‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdi

·27·O‘zbekiston
To‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdi

Turkiyaning Hatay viloyatida bo‘lib o‘tgan to‘y kutilmagan hodisa sabab ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Taxminlarga ko‘ra, osmonga otilgan mushaklar natijasida to‘yxona yaqinidagi quruq o‘tlar yonib, alanga qisqa vaqt ichida bino tomiga ham tarqalgan.

Xabar berilishi bilan voqea joyiga o‘t o‘chiruvchilar yetib kelgan. Ular yong‘inni tezda nazoratga olib, alanganing yaqin atrofdagi uylar va boshqa inshootlarga o‘tishining oldini olgan.

Hodisa oqibatida to‘yxona tomining bir qismi va yaqinidagi zaytun daraxti zarar ko‘rgan. Yaxshiyamki, voqea sabab hech kim jarohatlanmagan.

Eng e’tiborli jihati esa yong‘in sodir bo‘layotganiga qaramay, to‘y mehmonlarining bir qismi halay raqsini davom ettirgani bo‘ldi. Alanga ko‘tarilib turgan bir paytda ham raqsni to‘xtatmagan mehmonlarning holati aks etgan kadrlar internetda keng tarqaldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiBugun, 10:07Toshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaToshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaBugun, 09:44O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?Kecha, 20:51Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?Kecha, 18:05O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiKecha, 17:10O‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiO‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiKecha, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi