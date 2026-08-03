Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...

·12·Sport
Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...

Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» yetakchisi Rodrini Ispaniyaga qaytarish yo‘lida muhim qadam tashlagani aytilmoqda. Ayrim manbalar futbolchi bilan shaxsiy shartlar kelishib olinganini yozmoqda, ammo klublar o‘rtasida hozircha yakuniy bitim mavjud emas.

Muzokaralardagi asosiy to‘siq transfer narxi bo‘lib turibdi. Serxio Valentin ma’lumotiga ko‘ra, «Manchester Siti» 30 yoshli yarim himoyachi uchun 80 million yevro talab qilmoqda. Biroq boshqa xabarlarda «Real»ning dastlabki taklifi 50 million yevro atrofida ekani va Madrid klubi ko‘pi bilan 60 million yevro to‘lashga tayyorligi aytilgan.

Rodri bilan shaxsiy kelishuvga erishilganmi?

Digi Sport Serxio Valentin ma’lumotlariga tayanib, «Real» va Rodri shartnomaning shaxsiy bandlari bo‘yicha kelishib olganini xabar qildi. Futbolchining o‘zi ham Madridga ko‘chib o‘tishga ijobiy munosabatda ekani aytilmoqda.

Biroq Ispaniyadagi xabarlar bir-biriga to‘liq mos kelmaydi. AS nashri avvalroq «Real» va «Manchester Siti» o‘rtasida rasmiy muzokaralar bo‘lmaganini, Madrid klubi vakillari esa Rodri bilan kelishuvga erishilgani haqidagi gaplarni rad etganini yozgan. Shu sabab «shaxsiy shartnoma tayyor» degan ma’lumotni hozircha rasmiy fakt emas, transfer xabari sifatida qabul qilish kerak.

80 million yevroni kim taklif qilmoqda?

Tarqalayotgan xabarlardagi eng muhim farq aynan shu yerda. Mavjud manbalarga ko‘ra, 80 million yevro — «Real»ning taklifi emas, «Manchester Siti» belgilagan ehtimoliy narx.

Serxio Valentinning ma’lumotiga ko‘ra:

Masala

Xabar qilinayotgan summa

«Manchester Siti» talabi

80 mln yevro

«Real»ning ehtimoliy chegarasi

60 mln yevro

Dastlabki og‘zaki taklif

50 mln yevro atrofida

Tomonlar o‘rtasidagi farq

20–30 mln yevro

Demak, shaxsiy shartlar haqiqatan kelishilgan taqdirda ham, transferning amalga oshishi uchun klublar narx bo‘yicha jiddiy murosaga kelishi kerak.

Shartnoma muddati «Real»ga ustunlik bermoqda

Rodrining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Angliya klubi uning kelishuvini uzaytirishni istayapti, ammo hozircha yangi shartnoma imzolanmagan.

Bu vaziyat «Real»ga muzokaralarda ma’lum ustunlik beradi. Agar Rodri shartnomani yangilamasa, «Siti» oldida ikki asosiy yo‘l qoladi:

  • uni hozir katta mablag‘ evaziga sotish;

  • yana bir mavsum saqlab, keyin erkin agent sifatida yo‘qotish xavfini qabul qilish.

Shu bilan birga, «Manchester Siti»ning muzokaralardagi pozitsiyasi ham kuchli. Rodri jamoaning o‘yin tizimida muhim o‘rin tutadi va klub uni arzon narxda qo‘yib yuborishni istamayapti.

Nega «Real»ga aynan Rodri kerak?

Madrid klubi so‘nggi mavsumlarda markazda o‘yin sur’atini boshqaradigan, himoyani sug‘urtalaydigan va to‘pni birinchi bosqichdan hujumga yetkazib beradigan tajribali yarim himoyachiga ehtiyoj sezmoqda.

Rodri bu vazifalarning bir nechtasini bir vaqtning o‘zida bajara oladi:

  • to‘pni bosim ostida saqlab qoladi;

  • o‘yin yo‘nalishini tez o‘zgartiradi;

  • raqibning qarshi hujumini dastlabki bosqichda to‘xtatadi;

  • standart vaziyatlarda va uzoq zarbalarda xavf tug‘diradi;

  • katta o‘yinlardagi bosimga moslashgan.

2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi Ispaniyaning 2026 yilgi jahon chempionligida ham asosiy figuralardan biri bo‘lib, musobaqaning eng yaxshi futbolchisi sovrinini qo‘lga kiritdi. Madrid klubining qiziqishi aynan shu turnirdan keyin kuchaygani xabar qilingan.

Mourino transferni qo‘llab-quvvatlamoqda

Ispaniya matbuotiga ko‘ra, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino markaziy yarim himoyani kuchaytirishni talab qilgan va Rodrini asosiy nomzod sifatida ko‘rmoqda.

El País xabarida portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatini bu transferga jiddiy yondashishga ishontirgani aytilgan. Murabbiyning fikricha, Rodri jamoaga nazorat, tajriba va taktik muvozanat olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga, «Real» ichida futbolchining yoshi, jarohatlar tarixi va uzoq muddatli shartnoma berish xavfi yuzasidan savollar ham mavjud.

Sog‘lig‘i transfer narxiga ta’sir qiladimi?

Rodri iyul oyi oxirida belidagi uzoq davom etgan noqulaylik sabab kichik jarrohlik amaliyotini o‘tkazdi. «Manchester Siti» uning reabilitatsiyani boshlaganini tasdiqlagan, ammo maydonga qaytish sanasini ochiqlamagan.

Futbolchi ilgari tizzasidan ham og‘ir jarohat olgani sabab «Real» transferdan oldin uning tibbiy holatini batafsil tekshirishi tabiiy. Bu omil Madrid klubining 80 million yevro talabini pasaytirishga urinishida asosiy dalillardan biri bo‘lishi mumkin.

PSJ va «Barselona» haqidagi xabarlar

AS ma’lumotiga ko‘ra, PSJ Rodri bilan bog‘langan, ammo futbolchi Parij klubining qiziqishiga rad javobini bergan. Uning ustuvor rejasi «Real»ga o‘tish yoki «Manchester Siti»da qolish ekani aytilmoqda.

«Barselona» ham futbolchining vaziyatini kuzatayotgani haqida xabarlar bor. Biroq Rodri kataloniyaliklarga rasman rad javobini berganini tasdiqlaydigan ishonchli ma’lumot hozircha yo‘q. The Guardian PSJ va «Barselona» futbolchining holatini kuzatayotgan klublar sifatida tilga olinganini yozgan.

Hozircha nimalar aniq?

Ma’lumot

Holati

Rodrining shartnomasi 2027 yilda tugaydi

Tasdiqlangan

«Real» futbolchiga qiziqmoqda

Ko‘p manbalar xabar bergan

Shaxsiy shartlar kelishilgan

Ayrim manbalar tasdiqlagan, rasmiy emas

«Siti» 80 mln yevro talab qilmoqda

Serxio Valentin xabari

«Real» 80 mln to‘lashga rozi

Tasdiqlanmagan

PSJga rad javobi berilgan

AS xabari

«Barselona»ga ham rad berilgan

Ishonchli tasdiq yo‘q

Klublar o‘rtasida yakuniy bitim

Hali yo‘q

Transferning taqdirini bitta qaror hal qilishi mumkin

Rodri «Real»ga o‘tishni qat’iy talab qilsa va «Manchester Siti» bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, Angliya klubi narxni pasaytirishga majbur bo‘lishi mumkin. Aks holda, futbolchi yana bir mavsum Manchesterda qolishi ehtimoli yuqori.

Hozirgi ma’lumotlar transfer amalga oshishi mumkinligini ko‘rsatmoqda, ammo 80 million yevro masalasi hali yopilmagan. Shaxsiy kelishuv haqidagi xabarlar qanchalik ishonchli bo‘lmasin, Rodri faqat «Real» va «Manchester Siti» umumiy narxda kelishganidan keyingina Madrid futbolchisiga aylanadi.

Sizningcha, 30 yoshli Rodri uchun 80 million yevro to‘lash «Real» uchun to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashBugun, 20:58Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Bugun, 20:4211 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!11 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!Bugun, 20:39Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiIslom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiBugun, 18:32Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiHar qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiBugun, 18:25Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda