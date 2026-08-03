Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...
Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» yetakchisi Rodrini Ispaniyaga qaytarish yo‘lida muhim qadam tashlagani aytilmoqda. Ayrim manbalar futbolchi bilan shaxsiy shartlar kelishib olinganini yozmoqda, ammo klublar o‘rtasida hozircha yakuniy bitim mavjud emas.
Muzokaralardagi asosiy to‘siq transfer narxi bo‘lib turibdi. Serxio Valentin ma’lumotiga ko‘ra, «Manchester Siti» 30 yoshli yarim himoyachi uchun 80 million yevro talab qilmoqda. Biroq boshqa xabarlarda «Real»ning dastlabki taklifi 50 million yevro atrofida ekani va Madrid klubi ko‘pi bilan 60 million yevro to‘lashga tayyorligi aytilgan.
Rodri bilan shaxsiy kelishuvga erishilganmi?
Digi Sport Serxio Valentin ma’lumotlariga tayanib, «Real» va Rodri shartnomaning shaxsiy bandlari bo‘yicha kelishib olganini xabar qildi. Futbolchining o‘zi ham Madridga ko‘chib o‘tishga ijobiy munosabatda ekani aytilmoqda.
Biroq Ispaniyadagi xabarlar bir-biriga to‘liq mos kelmaydi. AS nashri avvalroq «Real» va «Manchester Siti» o‘rtasida rasmiy muzokaralar bo‘lmaganini, Madrid klubi vakillari esa Rodri bilan kelishuvga erishilgani haqidagi gaplarni rad etganini yozgan. Shu sabab «shaxsiy shartnoma tayyor» degan ma’lumotni hozircha rasmiy fakt emas, transfer xabari sifatida qabul qilish kerak.
80 million yevroni kim taklif qilmoqda?
Tarqalayotgan xabarlardagi eng muhim farq aynan shu yerda. Mavjud manbalarga ko‘ra, 80 million yevro — «Real»ning taklifi emas, «Manchester Siti» belgilagan ehtimoliy narx.
Serxio Valentinning ma’lumotiga ko‘ra:
Masala
Xabar qilinayotgan summa
«Manchester Siti» talabi
80 mln yevro
«Real»ning ehtimoliy chegarasi
60 mln yevro
Dastlabki og‘zaki taklif
50 mln yevro atrofida
Tomonlar o‘rtasidagi farq
20–30 mln yevro
Demak, shaxsiy shartlar haqiqatan kelishilgan taqdirda ham, transferning amalga oshishi uchun klublar narx bo‘yicha jiddiy murosaga kelishi kerak.
Shartnoma muddati «Real»ga ustunlik bermoqda
Rodrining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Angliya klubi uning kelishuvini uzaytirishni istayapti, ammo hozircha yangi shartnoma imzolanmagan.
Bu vaziyat «Real»ga muzokaralarda ma’lum ustunlik beradi. Agar Rodri shartnomani yangilamasa, «Siti» oldida ikki asosiy yo‘l qoladi:
uni hozir katta mablag‘ evaziga sotish;
yana bir mavsum saqlab, keyin erkin agent sifatida yo‘qotish xavfini qabul qilish.
Shu bilan birga, «Manchester Siti»ning muzokaralardagi pozitsiyasi ham kuchli. Rodri jamoaning o‘yin tizimida muhim o‘rin tutadi va klub uni arzon narxda qo‘yib yuborishni istamayapti.
Nega «Real»ga aynan Rodri kerak?
Madrid klubi so‘nggi mavsumlarda markazda o‘yin sur’atini boshqaradigan, himoyani sug‘urtalaydigan va to‘pni birinchi bosqichdan hujumga yetkazib beradigan tajribali yarim himoyachiga ehtiyoj sezmoqda.
Rodri bu vazifalarning bir nechtasini bir vaqtning o‘zida bajara oladi:
to‘pni bosim ostida saqlab qoladi;
o‘yin yo‘nalishini tez o‘zgartiradi;
raqibning qarshi hujumini dastlabki bosqichda to‘xtatadi;
standart vaziyatlarda va uzoq zarbalarda xavf tug‘diradi;
katta o‘yinlardagi bosimga moslashgan.
2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi Ispaniyaning 2026 yilgi jahon chempionligida ham asosiy figuralardan biri bo‘lib, musobaqaning eng yaxshi futbolchisi sovrinini qo‘lga kiritdi. Madrid klubining qiziqishi aynan shu turnirdan keyin kuchaygani xabar qilingan.
Mourino transferni qo‘llab-quvvatlamoqda
Ispaniya matbuotiga ko‘ra, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino markaziy yarim himoyani kuchaytirishni talab qilgan va Rodrini asosiy nomzod sifatida ko‘rmoqda.
El País xabarida portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatini bu transferga jiddiy yondashishga ishontirgani aytilgan. Murabbiyning fikricha, Rodri jamoaga nazorat, tajriba va taktik muvozanat olib kelishi mumkin.
Shu bilan birga, «Real» ichida futbolchining yoshi, jarohatlar tarixi va uzoq muddatli shartnoma berish xavfi yuzasidan savollar ham mavjud.
Sog‘lig‘i transfer narxiga ta’sir qiladimi?
Rodri iyul oyi oxirida belidagi uzoq davom etgan noqulaylik sabab kichik jarrohlik amaliyotini o‘tkazdi. «Manchester Siti» uning reabilitatsiyani boshlaganini tasdiqlagan, ammo maydonga qaytish sanasini ochiqlamagan.
Futbolchi ilgari tizzasidan ham og‘ir jarohat olgani sabab «Real» transferdan oldin uning tibbiy holatini batafsil tekshirishi tabiiy. Bu omil Madrid klubining 80 million yevro talabini pasaytirishga urinishida asosiy dalillardan biri bo‘lishi mumkin.
PSJ va «Barselona» haqidagi xabarlar
AS ma’lumotiga ko‘ra, PSJ Rodri bilan bog‘langan, ammo futbolchi Parij klubining qiziqishiga rad javobini bergan. Uning ustuvor rejasi «Real»ga o‘tish yoki «Manchester Siti»da qolish ekani aytilmoqda.
«Barselona» ham futbolchining vaziyatini kuzatayotgani haqida xabarlar bor. Biroq Rodri kataloniyaliklarga rasman rad javobini berganini tasdiqlaydigan ishonchli ma’lumot hozircha yo‘q. The Guardian PSJ va «Barselona» futbolchining holatini kuzatayotgan klublar sifatida tilga olinganini yozgan.
Hozircha nimalar aniq?
Ma’lumot
Holati
Rodrining shartnomasi 2027 yilda tugaydi
Tasdiqlangan
«Real» futbolchiga qiziqmoqda
Ko‘p manbalar xabar bergan
Shaxsiy shartlar kelishilgan
Ayrim manbalar tasdiqlagan, rasmiy emas
«Siti» 80 mln yevro talab qilmoqda
Serxio Valentin xabari
«Real» 80 mln to‘lashga rozi
Tasdiqlanmagan
PSJga rad javobi berilgan
AS xabari
«Barselona»ga ham rad berilgan
Ishonchli tasdiq yo‘q
Klublar o‘rtasida yakuniy bitim
Hali yo‘q
Transferning taqdirini bitta qaror hal qilishi mumkin
Rodri «Real»ga o‘tishni qat’iy talab qilsa va «Manchester Siti» bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, Angliya klubi narxni pasaytirishga majbur bo‘lishi mumkin. Aks holda, futbolchi yana bir mavsum Manchesterda qolishi ehtimoli yuqori.
Hozirgi ma’lumotlar transfer amalga oshishi mumkinligini ko‘rsatmoqda, ammo 80 million yevro masalasi hali yopilmagan. Shaxsiy kelishuv haqidagi xabarlar qanchalik ishonchli bo‘lmasin, Rodri faqat «Real» va «Manchester Siti» umumiy narxda kelishganidan keyingina Madrid futbolchisiga aylanadi.
Sizningcha, 30 yoshli Rodri uchun 80 million yevro to‘lash «Real» uchun to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…