«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!
Superliganing 15-turida «Nasaf» Olmaliqda OKMKni 2:1 hisobida mag'lub etib, muhim uch ochkoni qo'lga kiritdi. Bobur Abduxoliqov 8-daqiqada, Sharof Muhitdinov 61-daqiqada gol urdi, Avazbek O'lmasaliyev esa 70-daqiqada mezbonlarning yagona goliga mualliflik qildi. G'alabadan so'ng Ro'ziqul Berdiyev jamoasi 24 ochko bilan 6-o'ringa ko'tarildi, OKMK esa 25 ochko bilan 4-o'rinda qoldi.
Superliganing 15-turida «Nasaf» muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi. Qarshiliklar OKMKni 2:1 hisobida mag‘lub etib, ochkolari sonini 24 taga yetkazdi va turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarildi.
Bobur Abduxoliqovning tezkor goli o‘yin ssenariysini o‘zgartirgan bo‘lsa, Sharof Muhitdinov ikkinchi bo‘limda ustunlikni mustahkamladi. Mezbonlar Avazbek O‘lmasaliyevning javob to‘pi bilan intrigani qaytardi, ammo «ajdarlar» qolgan daqiqalarda hisobni saqlab qoldi.
Abduxoliqovga atigi sakkiz daqiqa kerak bo‘ldi
Olmaliqdagi uchrashuv «Nasaf» uchun deyarli ideal boshlandi. Bobur Abduxoliqov 8-daqiqada mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi — 0:1.
Erta urilgan goldan keyin OKMK hisobni tenglashtirish uchun oldinga ko‘proq kuch tashlashga majbur bo‘ldi. «Nasaf» esa himoyada tartibni saqlab, bo‘sh hududlardan foydalanishga urindi.
Abduxoliqovning natijadorligi tasodifiy emas. U iyul oyida «Bunyodkor»ga qarshi 3:1 hisobida yakunlangan bahsda ham ikki marta gol urgan edi.
Muhitdinov ustunlikni ikki to‘pga yetkazdi
Birinchi bo‘lim «Nasaf»ning minimal ustunligi bilan yakunlandi. Ikkinchi taymda OKMK bosimni oshirgan bo‘lsa-da, navbatdagi golni ham mehmonlar kiritdi.
61-daqiqada Sharof Muhitdinov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Bu gol «Nasaf»ga o‘yinni yanada qulay ssenariyda davom ettirish imkonini berdi.
Muhitdinov joriy mavsumda kubok bahslarida ham natijador harakat qilgan: u «Havoqand» va «Sho‘rtan»ga qarshi uchrashuvlarda gol urgandi.
O‘lmasaliyev intrigani qaytardi
OKMK ikki to‘p farqiga qaramay kurashni to‘xtatmadi. 70-daqiqada Avazbek O‘lmasaliyev mezbonlarning yagona golini kiritib, hisobni 1:2 ko‘rinishiga keltirdi.
Qolgan vaqtda Olmaliq klubi durang uchun bosimni kuchaytirishga harakat qildi. Biroq Abduvohid Ne’matov boshchiligidagi «Nasaf» himoyasi hal qiluvchi daqiqalarda bardosh berdi.
Uchrashuvdagi gollar:
Daqiqa
Futbolchi
Hisob
8
Bobur Abduxoliqov
0:1
61
Sharof Muhitdinov
0:2
70
Avazbek O‘lmasaliyev
1:2
G‘alaba «Nasaf»ni yuqori guruhga yaqinlashtirdi
Olmaliqda qo‘lga kiritilgan uch ochkodan keyin Ro‘ziqul Berdiyev jamoasining jamg‘armasi 24 ochkoga yetdi. «Nasaf» 6-pog‘onaga ko‘tarilib, yuqori o‘rinlar uchun kurashda qoldi.
OKMK esa 25 ochko bilan 4-o‘rinda bormoqda. Demak, ikki jamoa o‘rtasidagi farq endi atigi bir ochkoni tashkil etadi.
Jamoa
Ochko
O‘rin
OKMK
25
4
«Nasaf»
24
6
15-tur taqvimida OKMK — «Nasaf» uchrashuvi 3 avgust kuni o‘tkazilishi belgilangan edi.
Berdiyev jamoasi muhim paytda sur’at oldi
«Nasaf» mavsumning iyul qismida natijalarini yaxshilay boshladi. Jamoa «Bunyodkor» maydonida 3:1 hisobida g‘alaba qozongan, keyin esa «Mash’al» bilan durang qayd etgandi.
OKMKga qarshi bahsda esa qarshiliklar ikki muhim jihatni namoyish qildi:
imkoniyatdan erta foydalanish;
raqib bosimi kuchaygan paytda natijani saqlab qolish.
Ayniqsa, Abduxoliqov va Muhitdinovning gollari hujum chizig‘ida turli futbolchilar natija bera olayotganini ko‘rsatdi.
«Nasaf»ning asosiy tarkibi
Ro‘ziqul Berdiyev uchrashuvni quyidagi tarkib bilan boshladi:
Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov va Quvonchbek Xushvaqtov.
Ikkinchi bo‘limda Abbos G‘ulomov, Bekjon Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov va Akrom Komilov maydonga tushdi.
OKMK tarkibida esa Javohir Ilyosov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshod Ahmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov, Saidafzalxon Ahrorov, Abror Karimov va Siyavash Haqnazariy harakat qildi.
Bir g‘alaba jadvaldagi vaziyatni o‘zgartirdi
OKMK o‘z maydonida g‘alaba qozonganida «Nasaf»dan to‘rt ochkoga uzoqlashishi mumkin edi. Ammo qarshiliklarning 2:1 hisobidagi natijasi yuqori guruhdagi raqobatni yanada zichlashtirdi.
Endi «Nasaf»ni 4-o‘rindan atigi bir ochko ajratib turibdi. Mavsumning ikkinchi qismida har bir tur jadvalda bir nechta pog‘onalik o‘zgarishga olib kelishi mumkin.
Olmaliqda esa hal qiluvchi farqni «Nasaf»ning imkoniyatlardan samarali foydalanishi ta’minladi: mehmonlar muhim paytlarda ikki gol urdi va mezbonlarning kechki bosimiga qaramay, uch ochkoni Qarshiga olib ketdi.
Sizningcha, «Nasaf» mavsum yakunigacha chempionlik poygasiga ham qo‘shila oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…