«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!

·34·Sport
«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!
Qisqacha

Superliganing 15-turida «Nasaf» Olmaliqda OKMKni 2:1 hisobida mag'lub etib, muhim uch ochkoni qo'lga kiritdi. Bobur Abduxoliqov 8-daqiqada, Sharof Muhitdinov 61-daqiqada gol urdi, Avazbek O'lmasaliyev esa 70-daqiqada mezbonlarning yagona goliga mualliflik qildi. G'alabadan so'ng Ro'ziqul Berdiyev jamoasi 24 ochko bilan 6-o'ringa ko'tarildi, OKMK esa 25 ochko bilan 4-o'rinda qoldi.

Superliganing 15-turida «Nasaf» muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi. Qarshiliklar OKMKni 2:1 hisobida mag‘lub etib, ochkolari sonini 24 taga yetkazdi va turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarildi.

Bobur Abduxoliqovning tezkor goli o‘yin ssenariysini o‘zgartirgan bo‘lsa, Sharof Muhitdinov ikkinchi bo‘limda ustunlikni mustahkamladi. Mezbonlar Avazbek O‘lmasaliyevning javob to‘pi bilan intrigani qaytardi, ammo «ajdarlar» qolgan daqiqalarda hisobni saqlab qoldi.

Abduxoliqovga atigi sakkiz daqiqa kerak bo‘ldi

Olmaliqdagi uchrashuv «Nasaf» uchun deyarli ideal boshlandi. Bobur Abduxoliqov 8-daqiqada mezbonlar darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi — 0:1.

Erta urilgan goldan keyin OKMK hisobni tenglashtirish uchun oldinga ko‘proq kuch tashlashga majbur bo‘ldi. «Nasaf» esa himoyada tartibni saqlab, bo‘sh hududlardan foydalanishga urindi.

Abduxoliqovning natijadorligi tasodifiy emas. U iyul oyida «Bunyodkor»ga qarshi 3:1 hisobida yakunlangan bahsda ham ikki marta gol urgan edi.

Muhitdinov ustunlikni ikki to‘pga yetkazdi

Birinchi bo‘lim «Nasaf»ning minimal ustunligi bilan yakunlandi. Ikkinchi taymda OKMK bosimni oshirgan bo‘lsa-da, navbatdagi golni ham mehmonlar kiritdi.

61-daqiqada Sharof Muhitdinov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Bu gol «Nasaf»ga o‘yinni yanada qulay ssenariyda davom ettirish imkonini berdi.

Muhitdinov joriy mavsumda kubok bahslarida ham natijador harakat qilgan: u «Havoqand» va «Sho‘rtan»ga qarshi uchrashuvlarda gol urgandi.

O‘lmasaliyev intrigani qaytardi

OKMK ikki to‘p farqiga qaramay kurashni to‘xtatmadi. 70-daqiqada Avazbek O‘lmasaliyev mezbonlarning yagona golini kiritib, hisobni 1:2 ko‘rinishiga keltirdi.

Qolgan vaqtda Olmaliq klubi durang uchun bosimni kuchaytirishga harakat qildi. Biroq Abduvohid Ne’matov boshchiligidagi «Nasaf» himoyasi hal qiluvchi daqiqalarda bardosh berdi.

Uchrashuvdagi gollar:

Daqiqa

Futbolchi

Hisob

8

Bobur Abduxoliqov

0:1

61

Sharof Muhitdinov

0:2

70

Avazbek O‘lmasaliyev

1:2

G‘alaba «Nasaf»ni yuqori guruhga yaqinlashtirdi

Olmaliqda qo‘lga kiritilgan uch ochkodan keyin Ro‘ziqul Berdiyev jamoasining jamg‘armasi 24 ochkoga yetdi. «Nasaf» 6-pog‘onaga ko‘tarilib, yuqori o‘rinlar uchun kurashda qoldi.

OKMK esa 25 ochko bilan 4-o‘rinda bormoqda. Demak, ikki jamoa o‘rtasidagi farq endi atigi bir ochkoni tashkil etadi.

Jamoa

Ochko

O‘rin

OKMK

25

4

«Nasaf»

24

6

15-tur taqvimida OKMK — «Nasaf» uchrashuvi 3 avgust kuni o‘tkazilishi belgilangan edi.

Berdiyev jamoasi muhim paytda sur’at oldi

«Nasaf» mavsumning iyul qismida natijalarini yaxshilay boshladi. Jamoa «Bunyodkor» maydonida 3:1 hisobida g‘alaba qozongan, keyin esa «Mash’al» bilan durang qayd etgandi.

OKMKga qarshi bahsda esa qarshiliklar ikki muhim jihatni namoyish qildi:

  • imkoniyatdan erta foydalanish;

  • raqib bosimi kuchaygan paytda natijani saqlab qolish.

Ayniqsa, Abduxoliqov va Muhitdinovning gollari hujum chizig‘ida turli futbolchilar natija bera olayotganini ko‘rsatdi.

«Nasaf»ning asosiy tarkibi

Ro‘ziqul Berdiyev uchrashuvni quyidagi tarkib bilan boshladi:

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov va Quvonchbek Xushvaqtov.

Ikkinchi bo‘limda Abbos G‘ulomov, Bekjon Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov va Akrom Komilov maydonga tushdi.

OKMK tarkibida esa Javohir Ilyosov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshod Ahmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov, Saidafzalxon Ahrorov, Abror Karimov va Siyavash Haqnazariy harakat qildi.

Bir g‘alaba jadvaldagi vaziyatni o‘zgartirdi

OKMK o‘z maydonida g‘alaba qozonganida «Nasaf»dan to‘rt ochkoga uzoqlashishi mumkin edi. Ammo qarshiliklarning 2:1 hisobidagi natijasi yuqori guruhdagi raqobatni yanada zichlashtirdi.

Endi «Nasaf»ni 4-o‘rindan atigi bir ochko ajratib turibdi. Mavsumning ikkinchi qismida har bir tur jadvalda bir nechta pog‘onalik o‘zgarishga olib kelishi mumkin.

Olmaliqda esa hal qiluvchi farqni «Nasaf»ning imkoniyatlardan samarali foydalanishi ta’minladi: mehmonlar muhim paytlarda ikki gol urdi va mezbonlarning kechki bosimiga qaramay, uch ochkoni Qarshiga olib ketdi.

Sizningcha, «Nasaf» mavsum yakunigacha chempionlik poygasiga ham qo‘shila oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

NasafOKMKBobur AbduxoliqovSharof MuhitdinovOlmaliq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 23:12Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda