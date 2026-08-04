Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqda

·36·Texno
Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqda
Qisqacha

Ozon xaridorlarga mahsulot tanlashda yordam beruvchi sun'iy intellektga asoslangan assistentni cheklangan doiradagi foydalanuvchilar orasida sinovdan o'tkazmoqda. Virtual yordamchi qidiruv so'rovlari, xaridlar tarixi, sharhlar va tovarlarning joriy narxlarini tahlil qilib, foydalanuvchining byudjeti hamda ehtiyojlariga mos variantlarni tavsiya qiladi.

Mashhur Ozon marketpleysi oʻz foydalanuvchilari uchun xaridlarni amalga oshirishni sezilarli darajada osonlashtiruvchi yangi sunʼiy intellektga asoslangan assistentni sinovdan oʻtkazishni boshladi. TASS axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur funksiya hozircha cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun faollashtirilgan boʻlib, u asosan aynan nima sotib olishni hali toʻliq hal qilmagan xaridorlarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda onlayn-doʻkonlardagi ulkan mahsulotlar qatori va keng assortiment koʻpincha tanlov qilish jarayonini qiyinlashtiradi. Ozon joriy etayotgan sunʼiy intellektga asoslangan yordamchi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan boʻlib, xaridorlarga individual yondashuv asosida eng maqbul mahsulotlarni tanlab berishda yaqindan koʻmaklashadi.

Sunʼiy intellekt qanday ishlaydi

TASS xabariga koʻra, yangi virtual yordamchi Ozon platformasining shaxssiylashtirilmagan maʼlumotlari bazasi asosida ishlaydi. Tizim aniq tavsiyalarni shakllantirish uchun foydalanuvchining qidiruv soʻrovlari, xaridlar tarixi, qoldirilgan sharhlari hamda tovarlarning joriy narxlarini chuqur tahlil qiladi.

Yangi funksiyadan foydalanish jarayoni juda oddiy tashkil etilgan boʻlib, buning uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimiga oʻtish kifoya qiladi. Shundan soʻng ekranda maxsus chat oyna ochiladi va u yerda virtual yordamchi xaridor bilan muloqotga kirishib, bir qator aniqlashtiruvchi savollarni beradi.

Afzalliklari va tanlov mezonlari

Muloqot davomida sunʼiy intellekt xaridorning byudjeti, mahsulotga qoʻyiladigan istalgan xususiyatlar yoki buyum qanday maqsadlarda ishlatilishi kabi muhim jihatlarni aniqlashtirib oladi. Foydalanuvchi bergan javoblar asosida esa eng maqbul variantlar roʻyxati shakllantiriladi.

Bunda zamonaviy texnologiyalar nafaqat tovarlarning narxini, balki yetkazib berish muddatlarini, umumiy foydalanuvchi reytingini va boshqa xaridorlar qoldirgan real sharhlarni ham birdek inobatga oladi. Bu esa yakuniy qaror qabul qilish jarayonini yanada ishonchli va tezkor qiladi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday intellektual yordamchilarning joriy etilishi elektron tijorat bozorida xaridorlar tajribasini yangi bosqichga koʻtaradi. Hozircha sinov rejimida ishlayotgan funksiya kelgusida barcha foydalanuvchilar uchun ommalashishi kutilmoqda.

OzonSunʼiy intellektMarketpleysXaridlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiTelegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiBugun, 14:25Elon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladiElon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladiBugun, 12:28Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiZamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiBugun, 11:24NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiNASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiBugun, 10:52«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...Bugun, 08:17Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaAfsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaBugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi