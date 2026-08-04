Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqda
Ozon xaridorlarga mahsulot tanlashda yordam beruvchi sun'iy intellektga asoslangan assistentni cheklangan doiradagi foydalanuvchilar orasida sinovdan o'tkazmoqda. Virtual yordamchi qidiruv so'rovlari, xaridlar tarixi, sharhlar va tovarlarning joriy narxlarini tahlil qilib, foydalanuvchining byudjeti hamda ehtiyojlariga mos variantlarni tavsiya qiladi.
Mashhur Ozon marketpleysi oʻz foydalanuvchilari uchun xaridlarni amalga oshirishni sezilarli darajada osonlashtiruvchi yangi sunʼiy intellektga asoslangan assistentni sinovdan oʻtkazishni boshladi. TASS axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur funksiya hozircha cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun faollashtirilgan boʻlib, u asosan aynan nima sotib olishni hali toʻliq hal qilmagan xaridorlarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda onlayn-doʻkonlardagi ulkan mahsulotlar qatori va keng assortiment koʻpincha tanlov qilish jarayonini qiyinlashtiradi. Ozon joriy etayotgan sunʼiy intellektga asoslangan yordamchi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan boʻlib, xaridorlarga individual yondashuv asosida eng maqbul mahsulotlarni tanlab berishda yaqindan koʻmaklashadi.
Sunʼiy intellekt qanday ishlaydiTASS xabariga koʻra, yangi virtual yordamchi Ozon platformasining shaxssiylashtirilmagan maʼlumotlari bazasi asosida ishlaydi. Tizim aniq tavsiyalarni shakllantirish uchun foydalanuvchining qidiruv soʻrovlari, xaridlar tarixi, qoldirilgan sharhlari hamda tovarlarning joriy narxlarini chuqur tahlil qiladi.
Yangi funksiyadan foydalanish jarayoni juda oddiy tashkil etilgan boʻlib, buning uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimiga oʻtish kifoya qiladi. Shundan soʻng ekranda maxsus chat oyna ochiladi va u yerda virtual yordamchi xaridor bilan muloqotga kirishib, bir qator aniqlashtiruvchi savollarni beradi.
Afzalliklari va tanlov mezonlariMuloqot davomida sunʼiy intellekt xaridorning byudjeti, mahsulotga qoʻyiladigan istalgan xususiyatlar yoki buyum qanday maqsadlarda ishlatilishi kabi muhim jihatlarni aniqlashtirib oladi. Foydalanuvchi bergan javoblar asosida esa eng maqbul variantlar roʻyxati shakllantiriladi.
Bunda zamonaviy texnologiyalar nafaqat tovarlarning narxini, balki yetkazib berish muddatlarini, umumiy foydalanuvchi reytingini va boshqa xaridorlar qoldirgan real sharhlarni ham birdek inobatga oladi. Bu esa yakuniy qaror qabul qilish jarayonini yanada ishonchli va tezkor qiladi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday intellektual yordamchilarning joriy etilishi elektron tijorat bozorida xaridorlar tajribasini yangi bosqichga koʻtaradi. Hozircha sinov rejimida ishlayotgan funksiya kelgusida barcha foydalanuvchilar uchun ommalashishi kutilmoqda.
…