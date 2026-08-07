Frank Leboeuf Xabi Alonso oldiga muhim vazifa qoʻydi
Frenk Lebobof Xabi Alonso'ni mavsum boshlanishidan oldin darvozabonlar chizig'idagi muammoni, xususan Robert Sanchesning oyoqda o'ynashdagi xatolarini zudlik bilan hal qilishga chaqirdi. U Chelsi Jordan Henderson, Denni Velbek va Maksens Lakrua kabi futbolchilarni jalb qilganini ijobiy baholadi. Klubda 45 nafarga yaqin futbolchi borligi sababli, kamida 15 nafar o'yinchini sotish yoki ijaraga berish talab etilmoqda.
Londonning Chelsi klubi sobiq himoyachisi Frenk Lebobof jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oldiga darvozabon pozitsiyasini yangilash boʻyicha jiddiy talab qoʻydi. ESPN nashriga bergan intervyusida faxriy futbolchi Robert Sanchesning oʻyinidagi xatolar jamoa uchun xavf tugʻdirayotganini taʼkidlab, ispaniyalik mutaxassisni mazkur muammoni zudlik bilan hal etishga chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, oʻtgan mavsumni omadsiz oʻtkazib, Angliya Premyer-ligasida oʻninchi oʻrinni egallagan Chelsi yozgi transfer oynasida tarkibni tubdan oʻzgartirishga kirishdi. Klub yoz davomida transfer bozorida faol harakat qilib, 117 million funt sterling evaziga Morgan Rodjersni, shuningdek, Maksens Lakrua, Marko Palestra va Valentin Barkoni oʻz safiga qoʻshib oldi. Bundan tashqari, yosh jamoaga tajriba ulashish maqsadida Jordan Henderson hamda Denni Velbek kabi tajribali futbolchilar ham jalb qilindi.
Tajribali futbolchilar va darvoza muammosiFransiyaning sobiq markaziy himoyachisi Chelsi rahbariyatining Henderson va Velbek kabi tajribali oʻyinchilarni olib kelganini ijobiy baholadi. Uning fikricha, bunday ijrochilar kiyinish xonasida yoshlarga toʻgʻri yoʻl koʻrsatib, qiyin vaziyatlarda ularga koʻmaklashadi. Shuningdek, xalqaro tajribaga ega boʻlib ulgurgan Lakruaning transferi ham himoya chizigʻini mustahkamlashga xizmat qilishini qayd etdi.
Biroq, tarkibdagi ijobiy oʻzgarishlarga qaramay, Lebobofning asosiy xavotiri darvozabonlar chizigʻida qolmoqda. Uning taʼkidlashicha, Robert Sanches chiziq ustida yaxshi harakat qilgani bilan, oyoqda oʻynashda tez-tez xatolarga yoʻl qoʻymoqda va bu muxlislarda haqli ravishda xavotir uygʻotmoqda. Shu bois, Xabi Alonso mavsum boshlanishidan oldin darvoza masalasini ustuvor vazifa sifatida hal qilishi lozim.
Ortiqcha oʻyinchilardan qutulish va mavsumiy maqsadlarDarvozabon muammosidan tashqari, Frenk Lebobof Chelsi tarkibidagi futbolchilar soni haddan tashqari koʻpligiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, klubda ayni paytda 45 nafarga yaqin oʻyinchi mavjud boʻlib, kiyinish xonasida sogʻlom muhitni saqlab qolish uchun kamida 15 nafar futbolchini sotib yuborish yoki ijaraga berish talab etiladi.
Mutaxassis bu holat garchi gʻayrioddiy koʻrinsada, samarali ishlash uchun zarur qadam ekanini uqtirdi. Shuningdek, transfer oynasi yopilgunga qadar mazkur tozalash ishlari amalga oshirilishiga qarammay, aristokratlar oldiga Chempionlar ligasiga yoʻllanma beruvchi kuchli beshlikka kirish vazifasi qatʼiy qoʻyilishi shartligini eslatib oʻtdi.
…