Frank Leboeuf Xabi Alonso oldiga muhim vazifa qoʻydi

·60·Sport
Frank Leboeuf Xabi Alonso oldiga muhim vazifa qoʻydi
Qisqacha

Frenk Lebobof Xabi Alonso'ni mavsum boshlanishidan oldin darvozabonlar chizig'idagi muammoni, xususan Robert Sanchesning oyoqda o'ynashdagi xatolarini zudlik bilan hal qilishga chaqirdi. U Chelsi Jordan Henderson, Denni Velbek va Maksens Lakrua kabi futbolchilarni jalb qilganini ijobiy baholadi. Klubda 45 nafarga yaqin futbolchi borligi sababli, kamida 15 nafar o'yinchini sotish yoki ijaraga berish talab etilmoqda.

Londonning Chelsi klubi sobiq himoyachisi Frenk Lebobof jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oldiga darvozabon pozitsiyasini yangilash boʻyicha jiddiy talab qoʻydi. ESPN nashriga bergan intervyusida faxriy futbolchi Robert Sanchesning oʻyinidagi xatolar jamoa uchun xavf tugʻdirayotganini taʼkidlab, ispaniyalik mutaxassisni mazkur muammoni zudlik bilan hal etishga chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, oʻtgan mavsumni omadsiz oʻtkazib, Angliya Premyer-ligasida oʻninchi oʻrinni egallagan Chelsi yozgi transfer oynasida tarkibni tubdan oʻzgartirishga kirishdi. Klub yoz davomida transfer bozorida faol harakat qilib, 117 million funt sterling evaziga Morgan Rodjersni, shuningdek, Maksens Lakrua, Marko Palestra va Valentin Barkoni oʻz safiga qoʻshib oldi. Bundan tashqari, yosh jamoaga tajriba ulashish maqsadida Jordan Henderson hamda Denni Velbek kabi tajribali futbolchilar ham jalb qilindi.

Tajribali futbolchilar va darvoza muammosi

Fransiyaning sobiq markaziy himoyachisi Chelsi rahbariyatining Henderson va Velbek kabi tajribali oʻyinchilarni olib kelganini ijobiy baholadi. Uning fikricha, bunday ijrochilar kiyinish xonasida yoshlarga toʻgʻri yoʻl koʻrsatib, qiyin vaziyatlarda ularga koʻmaklashadi. Shuningdek, xalqaro tajribaga ega boʻlib ulgurgan Lakruaning transferi ham himoya chizigʻini mustahkamlashga xizmat qilishini qayd etdi.

Biroq, tarkibdagi ijobiy oʻzgarishlarga qaramay, Lebobofning asosiy xavotiri darvozabonlar chizigʻida qolmoqda. Uning taʼkidlashicha, Robert Sanches chiziq ustida yaxshi harakat qilgani bilan, oyoqda oʻynashda tez-tez xatolarga yoʻl qoʻymoqda va bu muxlislarda haqli ravishda xavotir uygʻotmoqda. Shu bois, Xabi Alonso mavsum boshlanishidan oldin darvoza masalasini ustuvor vazifa sifatida hal qilishi lozim.

Ortiqcha oʻyinchilardan qutulish va mavsumiy maqsadlar

Darvozabon muammosidan tashqari, Frenk Lebobof Chelsi tarkibidagi futbolchilar soni haddan tashqari koʻpligiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, klubda ayni paytda 45 nafarga yaqin oʻyinchi mavjud boʻlib, kiyinish xonasida sogʻlom muhitni saqlab qolish uchun kamida 15 nafar futbolchini sotib yuborish yoki ijaraga berish talab etiladi.

Mutaxassis bu holat garchi gʻayrioddiy koʻrinsada, samarali ishlash uchun zarur qadam ekanini uqtirdi. Shuningdek, transfer oynasi yopilgunga qadar mazkur tozalash ishlari amalga oshirilishiga qarammay, aristokratlar oldiga Chempionlar ligasiga yoʻllanma beruvchi kuchli beshlikka kirish vazifasi qatʼiy qoʻyilishi shartligini eslatib oʻtdi.

ChelseaXabi AlonsoFrank LeboeufRobert SanchezPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)