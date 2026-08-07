Shomurodov "Trabzonspor"ga o‘tadimi? "Bashakshehir" prezidenti bayonot berdi

·147·Sport
Shomurodov "Trabzonspor"ga o‘tadimi? "Bashakshehir" prezidenti bayonot berdi
Qisqacha

"Bashakshehir" prezidenti Go‘ksel Gyumyushdag‘ning aytishicha, "Trabzonspor" tomonidan Eldor Shomurodov bo‘yicha hozircha hech qanday rasmiy murojaat, uchrashuv so‘rovi yoki transfer taklifi kelib tushmagan. Shunga qaramay, "Trabzonspor" bosh murabbiyi Fotih Tekke o‘tgan mavsumda 22 ta gol urgan hujumchini jamoasida ko‘rishni istamoqda va klub Umut Nayirni almashuvga qo‘shish variantini ko‘rib chiqmoqda.

Turkiya Superligasining yangi mavsumi oldidan yirik va ambitsiyali maqsadlarni qo‘ygan "Trabzonspor" klubi transfer bozoridagi shov-shuvlari bilan diqqat markazida bo‘lib turibdi.

"Liverpul"ni tark etgan 34 yoshli jahon yulduzi Muhammad Salohni Yevropa, AQSH va Saudiya Arabistoni klublarining mo‘may takliflariga qaramay o‘z safiga qo‘shib olgan trabzonliklar endi e’tiborni markaziy hujumchi pozitsiyasiga qaratgan.

Turkiya matbuoti "Trabzonspor" o‘tgan mavsumda 22 ta gol urib, Superliga to‘purariga aylangan "Istanbul Bashakshehir" forvardi Eldor Shomurodovga jiddiy qiziqayotgani haqida yozmoqda.

"Bashakshehir" prezidenti rasmiy taklif borligini tan oldimi?

Turkiyaning nufuzli 61saat.com portali sport direktori Hasan Tyunjel ushbu transfer mish-mishlariga oydinlik kiritish maqsadida "Bashakshehir" klubi prezidenti Go‘ksel Gyumyushdag‘ bilan uchrashib, vaziyatni o‘rgandi.

Insayderning ma’lum qilishicha, Istanbul klubi rahbari kutilgan bayonotni bergan:

"Eldor Shomurodov, albatta, juda yuqori saviyali futbolchi. Men bu masala yuzasidan 'Bashakshehir' prezidenti Go‘ksel Gyumyushdog‘ bilan shaxsan suhbatlashdim. Janob Gyumyushdog‘ning aytishicha, 'Trabzonspor' tomonidan Shomurodov bo‘yicha hozircha hech qanday rasmiy murojaat, uchrashuv so‘rovi yoki transfer taklifi kelib tushmagan", — dedi Hasan Tyunjel.

Fotih Tekkening rejasi va 15-20 million yevrolik senz

Aksariyat nufuzli manbalar "Trabzonspor" bosh murabbiyi Fotih Tekke o‘z hujum chizig‘ida o‘tgan mavsumda 22 ta gol urgan Shomurodovni ko‘rishni o‘ta alohida istayotganini tasdiqlashmoqda.

Trabzonliklar ushbu transferni moliyaviy jihatdan yengillashtirish uchun o‘z hujumchisi Umut Nayirni almashuvning bir qismi sifatida taklif qilish varianti ustida ishlashmoqda.

Shu bilan birga, 31 yoshli O‘zbekiston terma jamoasi sardoriga JCHdagi muvaffaqiyatli o‘yinlaridan so‘ng Saudiya Arabistoni va Rossiya klublaridan ham da’vogarlar paydo bo‘lgan.

"Bashakshehir"ning moliyaviy talabi:

"Bashakshehir" o‘z vaqtida Shomurodov transferi uchun jami 5,8 million yevro xarajat qilgan edi. Endilikda Istanbul klubi rahbariyati o‘z to‘purarini kamida 15–20 million yevro atrofida baholamoqda va ushbu transferdan katta daromad olishni rejalashtirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Eldor ShomurodovTrabzonsporİstanbul BaşakşehirMohamed SalahLiverpool
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)