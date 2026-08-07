Julian Alvares faoliyatini aynan Barselonada davom ettirmoqchi

·247·Sport
Julian Alvares faoliyatini aynan Barselonada davom ettirmoqchi
Qisqacha

Julian Alvares faoliyatini Barselonada davom ettirishni istamoqda, Kataloniya klubi esa uni safiga qo'shib olishiga qat'iy ishonmoqda. Barselona futbolchini transfer qilish uchun hafsalasi pir bo'lgan Atletiko Madridga jiddiy moliyaviy taklif tayyorlashi kerak. Diego Simeone va Julian Alvares avvalroq, xususan iyul oyida Mayami shahrida uchrashib, muloqot qilgan.

Yozgi transfer mavsumining eng qizgʻin pallasida Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresning kelajagi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishiga qatʼiy ishonch bildirmoqda va argentinalik hujumchi bilan doimiy aloqada boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona rahbariyati transfer boʻyicha oldindan ishlab chiqilgan strategiya mavsumoldi yigʻinlari davomida oʻz samarasini berishiga umid qilmoqda. Biroq kataloniyaliklar oʻyinchini qoʻlga kiritish uchun oʻzini haqli ravishda hafsalasi pir boʻlgan deb hisoblayotgan Atletiko Madrid klubiga jiddiy moliyaviy taklif tayyorlashi lozim boʻladi.

Diego Simeone va Alvares uchrashuvi

Transfer bozoridagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgandek koʻrinayotgan bir paytda, jamoa bosh murabbiyi Diego Simeone va Julian Alvares oʻrtasidagi yuzma-yuz uchrashuv vaziyatni oʻzgartirishi mumkin boʻlgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu muloqot tomonlar uchun koʻp narsaga oydinlik kiritishi kutilayotgan edi.

Sport nashri tasdiqlaganidek, futbolchi va murabbiy avvalroq ham muloqot qilishgan. Xususan, ularning shaxsiy uchrashuvi iyul oyida Mayami shahrida boʻlib oʻtgan. Oʻshanda Diego Simeone Argentina terma jamoasi qarorgohiga tashrif buyurib, oʻgʻli bilan birga Julian Alvares bilan ham vaqt oʻtkazgandi.

Hozirgi vaqtda yozgi transfer oynasining dinamikasi va bozor qonunqoidalari mazkur kelishuv taqdirini hal qilmoqda. Barselona rahbariyati oʻz pozitsiyasidan qaytmayotgani va futbolchining oʻzi ham kataloniyaliklar safida toʻp surishni istayotgani vaziyatni yanada jiddiylashtirmoqda.

Madridliklar esa oʻz yetakchisini osongina qoʻyib yubormasligi aniq. Shu boisdan ham keyingi haftalar transfer bozoridagi eng qizgʻin va kutilmagan voqealarga boy davr boʻlishi kutilmoqda.

Julian AlvaresBarselonaAtletiko MadridDiego SimeoneTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)