Julian Alvares faoliyatini aynan Barselonada davom ettirmoqchi
Julian Alvares faoliyatini Barselonada davom ettirishni istamoqda, Kataloniya klubi esa uni safiga qo'shib olishiga qat'iy ishonmoqda. Barselona futbolchini transfer qilish uchun hafsalasi pir bo'lgan Atletiko Madridga jiddiy moliyaviy taklif tayyorlashi kerak. Diego Simeone va Julian Alvares avvalroq, xususan iyul oyida Mayami shahrida uchrashib, muloqot qilgan.
Yozgi transfer mavsumining eng qizgʻin pallasida Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresning kelajagi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishiga qatʼiy ishonch bildirmoqda va argentinalik hujumchi bilan doimiy aloqada boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona rahbariyati transfer boʻyicha oldindan ishlab chiqilgan strategiya mavsumoldi yigʻinlari davomida oʻz samarasini berishiga umid qilmoqda. Biroq kataloniyaliklar oʻyinchini qoʻlga kiritish uchun oʻzini haqli ravishda hafsalasi pir boʻlgan deb hisoblayotgan Atletiko Madrid klubiga jiddiy moliyaviy taklif tayyorlashi lozim boʻladi.
Diego Simeone va Alvares uchrashuviTransfer bozoridagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgandek koʻrinayotgan bir paytda, jamoa bosh murabbiyi Diego Simeone va Julian Alvares oʻrtasidagi yuzma-yuz uchrashuv vaziyatni oʻzgartirishi mumkin boʻlgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu muloqot tomonlar uchun koʻp narsaga oydinlik kiritishi kutilayotgan edi.
Sport nashri tasdiqlaganidek, futbolchi va murabbiy avvalroq ham muloqot qilishgan. Xususan, ularning shaxsiy uchrashuvi iyul oyida Mayami shahrida boʻlib oʻtgan. Oʻshanda Diego Simeone Argentina terma jamoasi qarorgohiga tashrif buyurib, oʻgʻli bilan birga Julian Alvares bilan ham vaqt oʻtkazgandi.
Hozirgi vaqtda yozgi transfer oynasining dinamikasi va bozor qonunqoidalari mazkur kelishuv taqdirini hal qilmoqda. Barselona rahbariyati oʻz pozitsiyasidan qaytmayotgani va futbolchining oʻzi ham kataloniyaliklar safida toʻp surishni istayotgani vaziyatni yanada jiddiylashtirmoqda.
Madridliklar esa oʻz yetakchisini osongina qoʻyib yubormasligi aniq. Shu boisdan ham keyingi haftalar transfer bozoridagi eng qizgʻin va kutilmagan voqealarga boy davr boʻlishi kutilmoqda.
…