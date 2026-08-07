Ally MakKoyst Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumidagi asosiy favorit va favoriblarni atadi

·47·Sport
Ally MakKoyst Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumidagi asosiy favorit va favoriblarni atadi
Qisqacha

Ally MakKoyst fikricha, 22 yillik tanaffusdan keyin chempionlikni qo'lga kiritgan Arsenal Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumida ham asosiy favorit bo'lib qoladi. U Liverpul va Manchester Yunaytedda ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganini, Manchester Siti atrofidagi vaziyat esa noaniq ekanini ta'kidladi. Mutaxassis Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsini yashirin favorit deb atab, klub Morgan Rogersni 117 million funt sterlingga sotib olganini qayd etdi.

Angliya Premyer-ligasining kelgusi mavsumi oldidan futbol jamoatchiligi va mutaxassislar boʻlajak chempionlik poygasi yuzasidan oʻz taxminlarini bildirishda davom etmoqda. Shotlandiyaning sobiq hujumchisi Ally MakKoystning fikricha, oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin chempionlikni qoʻlga kiritgan Arsenal bu safar ham musobaqaning yaqqol favoriti sifatida ish boshlaydi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻz unvonini munosib tarzda himoya qilish uchun yozgi transfer bozorida faol harakat qilib, tarkibni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT nashriga bergan intervyusida Ally MakKoyst London klubi ayni paytda musobaqadagi barcha raqiblar uchun asosiy mezon va sinov ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Kanonirlar chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida qiyin sinovlarga duch kelishiga qaramay, baribir bosh sovrin uchun asosiy daʼvogar boʻlib qolmoqda. Shuningdek, mutaxassis Liverpul va Manchester Yunayted jamoalarining ham oʻyinida ijobiy oʻzgarishlar va oʻsish kuzatilayotganini qayd etib oʻtdi.

Transferlar bozori va asosiy raqobatchilar

Arsenal chempionlikni saqlab qolish maqsadida tarkibni yangilash ishlarini faol davom ettirmoqda. Klub Club Brugge safidan Christos Tzolis hamda Lids Yunayted darvozaboni Illan Meslier xizmatidan foydalanishga muvaffaq boʻldi. Bundan tashqari, jamoa Nyukasl sardori Bruno Guimaraesni 75 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olishi kutilmoqda. Transfer bozoridagi bunday faollik Mikel Artetaning oʻz pozitsiyalarini yanada mustahkamlash niyatida ekanidan dalolat beradi.

Manchester Siti jamoasi atrofidagi vaziyat esa biroz noaniqligicha qolmoqda. Ally MakKoyst Pep Gvardiolaning yoʻqligi Shaharliklar uchun qanday taʼsir koʻrsatishini oldindan aytish qiyinligini bildirdi. Biroq u Rodrining Jahon chempionatidagi oʻyinini yuqori baholab, uning jamoa uchun qanchalik muhim figura ekanini alohida taʼkidladi. Shu bilan birga, Manchester Yunayted klubi oldida Yevropa kuboklari masalasi ham turgani mavsum qiziqarli kechishini taʼminlaydi.

Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsi – yashirin favoriti

Ally MakKoystning bashoratlarida eng qiziqarli nuqtalardan biri bu – Xabi Alonso boshqaruvidagi yangilangan Chelsi jamoasi boʻldi. Sobiq futbolchi ispaniyalik mutaxassisni Stamford Bridj uchun eng toʻgʻri va aqlli tanlov deb atadi. Germaniyadagi muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng APLga kelgan Alonso murabbiylar shtabida oʻzining taktik zakovatini koʻrsatishi kutilmoqda.

Londonliklar yangi bosh murabbiyning gʻoyalarini qoʻllab-quvvatlash uchun yozda katta mablagʻ sarfladi. Xususan, transferlar doirasida Morgan Rogers 117 million funt sterling kabi ulkan summaga sotib olindi. Mutaxassisning fikricha, maydondagi oʻyinlar bilan bir qatorda kiyim almashtirish xonasidagi muhit va murabbiyning futbolchilar bilan munosabati ham chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Angliya Premyer-ligasiArsenalChelsiXabi AlonsoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)