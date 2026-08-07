Ally MakKoyst Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumidagi asosiy favorit va favoriblarni atadi
Ally MakKoyst fikricha, 22 yillik tanaffusdan keyin chempionlikni qo'lga kiritgan Arsenal Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumida ham asosiy favorit bo'lib qoladi. U Liverpul va Manchester Yunaytedda ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganini, Manchester Siti atrofidagi vaziyat esa noaniq ekanini ta'kidladi. Mutaxassis Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsini yashirin favorit deb atab, klub Morgan Rogersni 117 million funt sterlingga sotib olganini qayd etdi.
Angliya Premyer-ligasining kelgusi mavsumi oldidan futbol jamoatchiligi va mutaxassislar boʻlajak chempionlik poygasi yuzasidan oʻz taxminlarini bildirishda davom etmoqda. Shotlandiyaning sobiq hujumchisi Ally MakKoystning fikricha, oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin chempionlikni qoʻlga kiritgan Arsenal bu safar ham musobaqaning yaqqol favoriti sifatida ish boshlaydi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻz unvonini munosib tarzda himoya qilish uchun yozgi transfer bozorida faol harakat qilib, tarkibni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT nashriga bergan intervyusida Ally MakKoyst London klubi ayni paytda musobaqadagi barcha raqiblar uchun asosiy mezon va sinov ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Kanonirlar chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida qiyin sinovlarga duch kelishiga qaramay, baribir bosh sovrin uchun asosiy daʼvogar boʻlib qolmoqda. Shuningdek, mutaxassis Liverpul va Manchester Yunayted jamoalarining ham oʻyinida ijobiy oʻzgarishlar va oʻsish kuzatilayotganini qayd etib oʻtdi.
Transferlar bozori va asosiy raqobatchilarArsenal chempionlikni saqlab qolish maqsadida tarkibni yangilash ishlarini faol davom ettirmoqda. Klub Club Brugge safidan Christos Tzolis hamda Lids Yunayted darvozaboni Illan Meslier xizmatidan foydalanishga muvaffaq boʻldi. Bundan tashqari, jamoa Nyukasl sardori Bruno Guimaraesni 75 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olishi kutilmoqda. Transfer bozoridagi bunday faollik Mikel Artetaning oʻz pozitsiyalarini yanada mustahkamlash niyatida ekanidan dalolat beradi.
Manchester Siti jamoasi atrofidagi vaziyat esa biroz noaniqligicha qolmoqda. Ally MakKoyst Pep Gvardiolaning yoʻqligi Shaharliklar uchun qanday taʼsir koʻrsatishini oldindan aytish qiyinligini bildirdi. Biroq u Rodrining Jahon chempionatidagi oʻyinini yuqori baholab, uning jamoa uchun qanchalik muhim figura ekanini alohida taʼkidladi. Shu bilan birga, Manchester Yunayted klubi oldida Yevropa kuboklari masalasi ham turgani mavsum qiziqarli kechishini taʼminlaydi.
Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsi – yashirin favoritiAlly MakKoystning bashoratlarida eng qiziqarli nuqtalardan biri bu – Xabi Alonso boshqaruvidagi yangilangan Chelsi jamoasi boʻldi. Sobiq futbolchi ispaniyalik mutaxassisni Stamford Bridj uchun eng toʻgʻri va aqlli tanlov deb atadi. Germaniyadagi muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng APLga kelgan Alonso murabbiylar shtabida oʻzining taktik zakovatini koʻrsatishi kutilmoqda.
Londonliklar yangi bosh murabbiyning gʻoyalarini qoʻllab-quvvatlash uchun yozda katta mablagʻ sarfladi. Xususan, transferlar doirasida Morgan Rogers 117 million funt sterling kabi ulkan summaga sotib olindi. Mutaxassisning fikricha, maydondagi oʻyinlar bilan bir qatorda kiyim almashtirish xonasidagi muhit va murabbiyning futbolchilar bilan munosabati ham chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…