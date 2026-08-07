Redmi K100 Pro Max flagmani: 200 MP kamera va uning imkoniyatlari
Redmi yangi flagmani — Redmi K100 Pro Max smartfonining asosiy texnik xususiyatlari va 200 megapiksellik kamerasi imkoniyatlarini rasman ma'lum qildi. Qurilmaning asosiy sensori 16 384 × 12 288 piksulgacha suratga oladi, 2 va 3 karrali sifat yo'qotishsiz zumni ta'minlaydi, shuningdek, 5 karrali optik zumli periskop modul va 50 megapiksellik o'ta keng burchakli kameraga ega.
Redmi brendi oʻzining yangi flagmani — Redmi K100 Pro Max smartfoni haqidagi qiziqarli va muhim tafsilotlarni rasman maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, kompaniya boʻlajak qurilmaning asosiy texnik xususiyatlarini, jumladan, 200 megapiksellik ilgʻor kamera imkoniyatlari hamda ilk surat namunalarini taqdim etdi. Ushbu flagman oʻzining yuqori unumdorligi va ilgʻor texnologiyalari bilan mobil bozorida jiddiy raqobat qilishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kamera imkoniyatlari va suratga olish texnologiyalariQurilmaning asosiy sensori 16 384 × 12 288 piksulgacha boʻlgan oʻta yuqori aniqlikdagi suratlarni olish imkonini beradi. Mazkur yuqori piksellar hajmi matrisadan bevosita kadrlash (kripping) orqali 2 va 3 karrali yaqinlashtirishni taʼminlash uchun ishlatiladi. Redmi bu usulni sifat yoʻqotishsiz zum deb atamoqda. Shuningdek, smartfon 5 karrali optik zum beruvchi periskop modul va ekvivalent fokus masofasi 17 mm boʻlgan 50 megapiksellik oʻta keng burchakli kamera bilan jihozlangan.
Hozircha eʼlon qilingan barcha surat namunalari kunduzgi yorugʻlik sharoitida olingan boʻlib, murakkab yoki yorugʻlik yetishmaydigan vaziyatlarda kameraning qanday ishlashi sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, taqdim etilgan 17, 24, 48, 120 va 240 mm fokus masofalaridagi kadrlar qurilmaning maksimal 14 karrali zum imkoniyatini yaqqol koʻrsatib berdi.
Displey, audio va apparat qismiSmartfon M11 nomli yangi lyuminessent material asosida tayyorlangan 6,9 dyuymli OLED ekran bilan taʼminlanadi. Displeyning kadrlar chastotasi 185 Hz ni tashkil etib, uning mahalliy choʻqqi yorugʻligi 4500 nitgacha yetadi hamda BT.2020 rang fazosini 90 foizga qamrab oladi. Ekranning mukammal ishlashi uchun esa maxsus AI Display Chip D2 tasvirni qayta ishlash chipi oʻrnatilgan.
Qurilmaning apparat poydevorini Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series protsessori tashkil qiladi. Audio tizimga kelsak, u Bose kompaniyasi ishtirokida ishlab chiqilgan boʻlib, ikkita keng polosali va bitta alohida past chastotali dinamikdan iborat 2.1 formatli ovozni taqdim etadi. Smartfonda taktil qaytish aloqasi uchun quvvatli vibromotor ham mavjud.
…