Redmi K100 Pro Max flagmani: 200 MP kamera va uning imkoniyatlari

·119·Texno
Redmi K100 Pro Max flagmani: 200 MP kamera va uning imkoniyatlari
Qisqacha

Redmi yangi flagmani — Redmi K100 Pro Max smartfonining asosiy texnik xususiyatlari va 200 megapiksellik kamerasi imkoniyatlarini rasman ma'lum qildi. Qurilmaning asosiy sensori 16 384 × 12 288 piksulgacha suratga oladi, 2 va 3 karrali sifat yo'qotishsiz zumni ta'minlaydi, shuningdek, 5 karrali optik zumli periskop modul va 50 megapiksellik o'ta keng burchakli kameraga ega.

Redmi brendi oʻzining yangi flagmani — Redmi K100 Pro Max smartfoni haqidagi qiziqarli va muhim tafsilotlarni rasman maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, kompaniya boʻlajak qurilmaning asosiy texnik xususiyatlarini, jumladan, 200 megapiksellik ilgʻor kamera imkoniyatlari hamda ilk surat namunalarini taqdim etdi. Ushbu flagman oʻzining yuqori unumdorligi va ilgʻor texnologiyalari bilan mobil bozorida jiddiy raqobat qilishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kamera imkoniyatlari va suratga olish texnologiyalari

Qurilmaning asosiy sensori 16 384 × 12 288 piksulgacha boʻlgan oʻta yuqori aniqlikdagi suratlarni olish imkonini beradi. Mazkur yuqori piksellar hajmi matrisadan bevosita kadrlash (kripping) orqali 2 va 3 karrali yaqinlashtirishni taʼminlash uchun ishlatiladi. Redmi bu usulni sifat yoʻqotishsiz zum deb atamoqda. Shuningdek, smartfon 5 karrali optik zum beruvchi periskop modul va ekvivalent fokus masofasi 17 mm boʻlgan 50 megapiksellik oʻta keng burchakli kamera bilan jihozlangan.

Hozircha eʼlon qilingan barcha surat namunalari kunduzgi yorugʻlik sharoitida olingan boʻlib, murakkab yoki yorugʻlik yetishmaydigan vaziyatlarda kameraning qanday ishlashi sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, taqdim etilgan 17, 24, 48, 120 va 240 mm fokus masofalaridagi kadrlar qurilmaning maksimal 14 karrali zum imkoniyatini yaqqol koʻrsatib berdi.

Displey, audio va apparat qismi

Smartfon M11 nomli yangi lyuminessent material asosida tayyorlangan 6,9 dyuymli OLED ekran bilan taʼminlanadi. Displeyning kadrlar chastotasi 185 Hz ni tashkil etib, uning mahalliy choʻqqi yorugʻligi 4500 nitgacha yetadi hamda BT.2020 rang fazosini 90 foizga qamrab oladi. Ekranning mukammal ishlashi uchun esa maxsus AI Display Chip D2 tasvirni qayta ishlash chipi oʻrnatilgan.

Qurilmaning apparat poydevorini Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series protsessori tashkil qiladi. Audio tizimga kelsak, u Bose kompaniyasi ishtirokida ishlab chiqilgan boʻlib, ikkita keng polosali va bitta alohida past chastotali dinamikdan iborat 2.1 formatli ovozni taqdim etadi. Smartfonda taktil qaytish aloqasi uchun quvvatli vibromotor ham mavjud.

Batareya va quvvat olish imkoniyatlari

Ishonchli avtonomlikni taʼminlash maqsadida Redmi K100 Pro Max 9070 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanmoqda. U 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qizigʻi shundaki, flagman boshqa qurilmalar uchun tashqi quvvat manbai (Power Bank) vazifasini ham bajara oladi — uning teskari simli quvvat berish quvvati 27 Ws, simsiz versiyasi esa 22,5 W ni tashkil etadi.

RedmiXiaomiSmartfonSnapdragonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi