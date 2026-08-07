Barselona Mark Kasado uchun 40 million yevro talab qilmoqda

·63·Sport
Barselona Mark Kasado uchun 40 million yevro talab qilmoqda
Qisqacha

Barselona Mark Kasado uchun 30 million yevrodan yuqori boshlang'ich narx va yakuniy kelishuvda 40 million yevroga yaqin summa talab qilmoqda. Iyul oyida Al-Hilal 22 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi uchun rasmiy taklif yuborgan, biroq Barselona uni rad etgan. Kasado va Saudiya klubi o'rtasidagi shaxsiy shartnoma bo'yicha muzokaralar yuqori bosqichda bo'lsa-da, Al-Hilal Barselonaning moliyaviy talablarini bajarishga hozircha tayyor emas.

Barselona yarimhimoyachisi Mark Kasadoning kelajagi soʻnggi transfer oynasining asosiy mavzularidan biriga aylandi. Kataloniya klubi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun qoʻyilgan moliyaviy talablarni keskin ushlab turgani sababli, uning transferi hozircha boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, iyul oyida Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi 22 yoshli ispaniyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy taklif yuborgan. Biroq Barselona rahbariyati mazkur boshlangʻich taklifni darhol rad etgan va muzokaralar hozircha toʻxtab qolgan.

Transferdagi asosiy toʻsiq va moliyaviy talablar

Hozirgi kunda ikki klub oʻrtasidagi kelishuvning amalga oshmasligiga asosiy sabab — futbolchining narxi borasidagi ulkan tafovutdir. Kataloniyaliklar oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisi uchun 30 million yevrodan yuqori baza narxini talab qilmoqda.

Mundo Deportivo nashrining yozishicha, Ispaniya grandi yakuniy kelishuv summasi 40 million yevroga yaqinlashishini istamoqda. Saudiya Arabistoni tomoni эса hozircha ushbu yirik iqtisodiy talablarni bajarishga tayyor emasligi bois, tomonlar umumiy maxrajga kela olmayapti.

Shaxsiy shartnoma va Yevropadan qiziqishlar

Klublararo kelishuvdagi qiyinchiliklarga qaramay, Mark Kasado va Al-Hilal oʻrtasidagi shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha muzokaralar juda yuqori bosqichda turibdi. Futbolchi va Saudiya klubi oʻrtasida ajoyib oʻzaro tushunish mavjud.

Shunga qaramay, yarimhimoyachining Kataloniyadagi noaniq maqomi Yevropaning yetakchi chempionatlarini ham befarq qoldirmayapti. Angliya Premyer-ligasi, A Seriya va Bundesliga vakillari ham iqtidorli futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Manbaga koʻra, Barselona yulduzi faoliyatini Yevropaning kuchli ligalarida davom ettirish variantiga ijobiy qaraydi. Biroq hozircha na Angliya, na Italiya yoki Germaniya klublaridan Kataloniya klubiga aniq rasmiy taklif kelib tushgani yoʻq. Ayni paytda Al-Hilal futbolchi uchun aniq taklif taqdim etgan yagona daʼvogar boʻlib qolmoqda.

BarselonaMark KasadoAl-HilalTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)