Barselona Mark Kasado uchun 40 million yevro talab qilmoqda
Barselona Mark Kasado uchun 30 million yevrodan yuqori boshlang'ich narx va yakuniy kelishuvda 40 million yevroga yaqin summa talab qilmoqda. Iyul oyida Al-Hilal 22 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi uchun rasmiy taklif yuborgan, biroq Barselona uni rad etgan. Kasado va Saudiya klubi o'rtasidagi shaxsiy shartnoma bo'yicha muzokaralar yuqori bosqichda bo'lsa-da, Al-Hilal Barselonaning moliyaviy talablarini bajarishga hozircha tayyor emas.
Barselona yarimhimoyachisi Mark Kasadoning kelajagi soʻnggi transfer oynasining asosiy mavzularidan biriga aylandi. Kataloniya klubi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun qoʻyilgan moliyaviy talablarni keskin ushlab turgani sababli, uning transferi hozircha boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, iyul oyida Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi 22 yoshli ispaniyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy taklif yuborgan. Biroq Barselona rahbariyati mazkur boshlangʻich taklifni darhol rad etgan va muzokaralar hozircha toʻxtab qolgan.
Transferdagi asosiy toʻsiq va moliyaviy talablarHozirgi kunda ikki klub oʻrtasidagi kelishuvning amalga oshmasligiga asosiy sabab — futbolchining narxi borasidagi ulkan tafovutdir. Kataloniyaliklar oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisi uchun 30 million yevrodan yuqori baza narxini talab qilmoqda.
Mundo Deportivo nashrining yozishicha, Ispaniya grandi yakuniy kelishuv summasi 40 million yevroga yaqinlashishini istamoqda. Saudiya Arabistoni tomoni эса hozircha ushbu yirik iqtisodiy talablarni bajarishga tayyor emasligi bois, tomonlar umumiy maxrajga kela olmayapti.
Shaxsiy shartnoma va Yevropadan qiziqishlarKlublararo kelishuvdagi qiyinchiliklarga qaramay, Mark Kasado va Al-Hilal oʻrtasidagi shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha muzokaralar juda yuqori bosqichda turibdi. Futbolchi va Saudiya klubi oʻrtasida ajoyib oʻzaro tushunish mavjud.
Shunga qaramay, yarimhimoyachining Kataloniyadagi noaniq maqomi Yevropaning yetakchi chempionatlarini ham befarq qoldirmayapti. Angliya Premyer-ligasi, A Seriya va Bundesliga vakillari ham iqtidorli futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Manbaga koʻra, Barselona yulduzi faoliyatini Yevropaning kuchli ligalarida davom ettirish variantiga ijobiy qaraydi. Biroq hozircha na Angliya, na Italiya yoki Germaniya klublaridan Kataloniya klubiga aniq rasmiy taklif kelib tushgani yoʻq. Ayni paytda Al-Hilal futbolchi uchun aniq taklif taqdim etgan yagona daʼvogar boʻlib qolmoqda.
…