Dasturchi GeForce RTX 2060 grafigiga suvni toʻgʻridan-toʻgʻri oqizdi
TrashBench laqabli texnologiya entuziasti GeForce RTX 2060 videokartasining ishlayotgan GPU kristalliga suvni bevosita oqizib, yadro haroratini 28 darajagacha, eng qizg'in nuqtani esa 41 darajagacha pasaytirdi. Unigine Heaven testida bu usul standart zavod radiatoridan taxminan 42 daraja, 360 millimetrli radiatorli an'anaviy suyuqlik sovutish tizimidan esa 8 daraja samaraliroq bo'ldi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TrashBench laqabli texnologiya entuziasti GeForce RTX 2060 videokartasi bilan oʻta xavfli va noodatiy tajriba oʻtkazdi. U standart radiator yoki anʼanaviy suv blokidan voz kechib, sovutuvchi suyuqlikni bevosita ishlayotgan GPU kristallining ustiga oqizdi va natijada haroratni keskin pasaytirishga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu tajriba bir necha bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab modder gʻoyani ishdan chiqqan RTX 3060 platasida sinab koʻrgan. Ochiq kristall atrofida 3D-printerda chiqarilgan maxsus plastmassa blok oʻrnatilib, taglik yuzasi epoksi yelim yordamida puxta germetizatsiya qilingan.
Boshlangʻich bosqichlarda tuzilma oqish holatlarini keltirib chiqargan, shu bois germetiklik masalasini hal qilish uchun germetik tarkibni bir necha bor qaytadan ishlashga toʻgʻri kelgan. Muvaffaqiyatli sinovlardan soʻng shunga oʻxshash konstruksiya GeForce GTX 980 modelida ham sinab koʻrildi.
Tajriba natijalari va samaradorlikAsosiy va ishchi sinov toʻliq sozlangan GeForce RTX 2060 videokartasida bajarildi, bu esa yangi usulning samaradorligini oddiy yechimlar bilan taqqoslash imkonini berdi. Unigine Heaven testida standart zavod radiatori bilan jihozlangan videokarta taxminan 70 darajagacha qizigan edi.
Keyingi bosqichda 360 millimetrli radiatorga ega anʼanaviy suyuqlik sovutish tizimi oʻrnatildi va harorat 36 darajagacha tushdi. Shundan soʻng radiator hamda odatiy suv bloki butunlay olib tashlanib, nasos suvni idishdan toʻgʻridan-toʻgʻri ishlayotgan GPU sirtiga yoʻnaltirishi taʼminlandi.
Natijada yadro harorati 28 darajagacha pasaydi, eng qizgʻin nuqtaning harorati esa atigi 41 darajani tashkil etdi. Shunday qilib, suyuqlikning kristall bilan bevosita uchrashi yadro harorati boʻyicha standart sovutishdan taxminan 42 darajaga, 360 millimetrli radiatorli tizimdan esa 8 darajaga samaraliroq boʻlib chiqdi.
Boshqa qurilmalardagi sinovlar va xavflarTrashBench oʻxshash tajribani Intel Core i5-7600K protsessorida ham takrorlab koʻrdi, biroq protsessorda suvni toʻgʻridan-toʻgʻri uzatish usuli odatiy suyuqlik sovutish tizimidan ustun kelolmadi. Bu usulning samaradorligi aynan qaysi chip va qanday konstruksiya ishlatilishiga bogʻliqligini koʻrsatdi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday sxema oddiy foydalanuvchilar uchun mutlaqo yaroqsiz. Suyuqlik kristall, taglik, xotira va boshqa qismlarga bevosita tegib turgani bois, hatto eng kichik nosozlik yoki sizib chiqish ham videokartani va butun tizimni bir zumda ishdan chiqarishi mumkin.
Shunga qaramay, ushbu tajriba suyuqlik bilan sovutish chegaralari qayerda ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Suyuqlik issiqlik manbaiga qanchalik yaqin boʻlsa, kremniy kristallidan energiya chiqarib yuborish shunchalik yuqori samaradorlikka ega boʻlishi isbotlandi.
…