Dasturchi GeForce RTX 2060 grafigiga suvni toʻgʻridan-toʻgʻri oqizdi

·110·Texno
Dasturchi GeForce RTX 2060 grafigiga suvni toʻgʻridan-toʻgʻri oqizdi
Qisqacha

TrashBench laqabli texnologiya entuziasti GeForce RTX 2060 videokartasining ishlayotgan GPU kristalliga suvni bevosita oqizib, yadro haroratini 28 darajagacha, eng qizg'in nuqtani esa 41 darajagacha pasaytirdi. Unigine Heaven testida bu usul standart zavod radiatoridan taxminan 42 daraja, 360 millimetrli radiatorli an'anaviy suyuqlik sovutish tizimidan esa 8 daraja samaraliroq bo'ldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TrashBench laqabli texnologiya entuziasti GeForce RTX 2060 videokartasi bilan oʻta xavfli va noodatiy tajriba oʻtkazdi. U standart radiator yoki anʼanaviy suv blokidan voz kechib, sovutuvchi suyuqlikni bevosita ishlayotgan GPU kristallining ustiga oqizdi va natijada haroratni keskin pasaytirishga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu tajriba bir necha bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab modder gʻoyani ishdan chiqqan RTX 3060 platasida sinab koʻrgan. Ochiq kristall atrofida 3D-printerda chiqarilgan maxsus plastmassa blok oʻrnatilib, taglik yuzasi epoksi yelim yordamida puxta germetizatsiya qilingan.

Boshlangʻich bosqichlarda tuzilma oqish holatlarini keltirib chiqargan, shu bois germetiklik masalasini hal qilish uchun germetik tarkibni bir necha bor qaytadan ishlashga toʻgʻri kelgan. Muvaffaqiyatli sinovlardan soʻng shunga oʻxshash konstruksiya GeForce GTX 980 modelida ham sinab koʻrildi.

Tajriba natijalari va samaradorlik

Asosiy va ishchi sinov toʻliq sozlangan GeForce RTX 2060 videokartasida bajarildi, bu esa yangi usulning samaradorligini oddiy yechimlar bilan taqqoslash imkonini berdi. Unigine Heaven testida standart zavod radiatori bilan jihozlangan videokarta taxminan 70 darajagacha qizigan edi.

Keyingi bosqichda 360 millimetrli radiatorga ega anʼanaviy suyuqlik sovutish tizimi oʻrnatildi va harorat 36 darajagacha tushdi. Shundan soʻng radiator hamda odatiy suv bloki butunlay olib tashlanib, nasos suvni idishdan toʻgʻridan-toʻgʻri ishlayotgan GPU sirtiga yoʻnaltirishi taʼminlandi.

Natijada yadro harorati 28 darajagacha pasaydi, eng qizgʻin nuqtaning harorati esa atigi 41 darajani tashkil etdi. Shunday qilib, suyuqlikning kristall bilan bevosita uchrashi yadro harorati boʻyicha standart sovutishdan taxminan 42 darajaga, 360 millimetrli radiatorli tizimdan esa 8 darajaga samaraliroq boʻlib chiqdi.

Boshqa qurilmalardagi sinovlar va xavflar

TrashBench oʻxshash tajribani Intel Core i5-7600K protsessorida ham takrorlab koʻrdi, biroq protsessorda suvni toʻgʻridan-toʻgʻri uzatish usuli odatiy suyuqlik sovutish tizimidan ustun kelolmadi. Bu usulning samaradorligi aynan qaysi chip va qanday konstruksiya ishlatilishiga bogʻliqligini koʻrsatdi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday sxema oddiy foydalanuvchilar uchun mutlaqo yaroqsiz. Suyuqlik kristall, taglik, xotira va boshqa qismlarga bevosita tegib turgani bois, hatto eng kichik nosozlik yoki sizib chiqish ham videokartani va butun tizimni bir zumda ishdan chiqarishi mumkin.

Shunga qaramay, ushbu tajriba suyuqlik bilan sovutish chegaralari qayerda ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Suyuqlik issiqlik manbaiga qanchalik yaqin boʻlsa, kremniy kristallidan energiya chiqarib yuborish shunchalik yuqori samaradorlikka ega boʻlishi isbotlandi.

GeForce RTX 2060Suyuqlik sovutish tizimiGPUModdingTajriba
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi