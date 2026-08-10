Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchi
Girona klubi Saudiya Arabistonida qiyin davrni boshdan kechirayotgan yarim himoyachi Unay Ernandesni bir mavsumga ijara asosida qaytarish bo'yicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirdi. Al-Ittihad Girona taklifini ko'rib chiqmoqda, tomonlar esa futbolchining yuqori maoshi bo'yicha kelishuvga erishishga urinmoqda. Girona maoshning kichik qismini to'lashni, qolganini esa Al-Ittihad zimmasiga olishni taklif qilgan.
Ispaniyaning Girona klubi oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Saudiya Arabistonida qiyin davrni boshdan kechirayotgan yarim himoyachi Unay Ernandesni ortga qaytarish boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirdi. Goal.com nashri xabar qilishicha, Kataloniya jamoasi oʻz tarbiyalanuvchisini ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ayni paytda Girona LaLiga Hypermotion yangi mavsumiga tayyorgarlik jarayonini yakunladi. Kike Alvares boshchiligidagi jamoa yozgi oʻrtoqlik oʻyinlarida atigi bitta gʻalabaga erishib, soʻnggi bahsda Nastic bilan 1:2 hisobida durang oʻynadi. Mavsumoldi oʻyinlaridagi natijalar murabbiylar shtabida koʻplab savollarni tugʻdirmoqda.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarSaudiya Arabistonining Al-Riyadiya nashri maʼlumotiga koʻra, Al-Ittihad klubi Ernandesni bir mavsumga ijarsiga berish boʻyicha rasmiy taklifni koʻrib chiqmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi asosiy muzokaralar futbolchining Yaqin Sharqdagi yuqori maoshi bilan bogʻliq logistik masalalarga borib taqalmoqda.
Girona rahbariyati futbolchining ulkan maoshining faqat kichik bir qismini oʻz zimmasiga olishni, qolgan qismini esa Al-Ittihad toʻlab berishini taklif qilmoqda. Malgrat-de-Mar shahridan boʻlgan yarim himoyachi oʻz vatanida yana asosiy figura boʻlish va avvalgi sport formasini tiklash niyatida.
Futbolchining faoliyat yoʻliUnay Ernandesning soʻnggi yillardagi faoliyati keskin burilishlarga boy boʻldi. U professional faoliyatining ilk yillarini aynan Girona akademiyasida oʻtkazib, keyinchalik Barselona klubiga koʻchib oʻtgan edi. 2022-yilda La Masia akademiyasiga qoʻshilgan hujumkor yarim himoyachi Barca Atletic jamoasining muhim oʻyinchisiga aylandi.
Uning yorqin oʻyinlari xorijiy klublar eʼtiborini tortdi va 2025-yil yanvar oyida Al-Ittihad Barselonaga 4,5 million yevro va qoʻshimcha bonuslar toʻlab, futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq Jidda klubidagi faoliyati kutilganidek kechmadi va u keyinchalik Saudiya Pro-ligasining boshqa jamoasi Al-Shababga ijara asosida oʻtkazildi.
…