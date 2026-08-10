Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchi

·49·Sport
Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchi
Qisqacha

Girona klubi Saudiya Arabistonida qiyin davrni boshdan kechirayotgan yarim himoyachi Unay Ernandesni bir mavsumga ijara asosida qaytarish bo'yicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirdi. Al-Ittihad Girona taklifini ko'rib chiqmoqda, tomonlar esa futbolchining yuqori maoshi bo'yicha kelishuvga erishishga urinmoqda. Girona maoshning kichik qismini to'lashni, qolganini esa Al-Ittihad zimmasiga olishni taklif qilgan.

Ispaniyaning Girona klubi oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Saudiya Arabistonida qiyin davrni boshdan kechirayotgan yarim himoyachi Unay Ernandesni ortga qaytarish boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirdi. Goal.com nashri xabar qilishicha, Kataloniya jamoasi oʻz tarbiyalanuvchisini ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ayni paytda Girona LaLiga Hypermotion yangi mavsumiga tayyorgarlik jarayonini yakunladi. Kike Alvares boshchiligidagi jamoa yozgi oʻrtoqlik oʻyinlarida atigi bitta gʻalabaga erishib, soʻnggi bahsda Nastic bilan 1:2 hisobida durang oʻynadi. Mavsumoldi oʻyinlaridagi natijalar murabbiylar shtabida koʻplab savollarni tugʻdirmoqda.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlar

Saudiya Arabistonining Al-Riyadiya nashri maʼlumotiga koʻra, Al-Ittihad klubi Ernandesni bir mavsumga ijarsiga berish boʻyicha rasmiy taklifni koʻrib chiqmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi asosiy muzokaralar futbolchining Yaqin Sharqdagi yuqori maoshi bilan bogʻliq logistik masalalarga borib taqalmoqda.

Girona rahbariyati futbolchining ulkan maoshining faqat kichik bir qismini oʻz zimmasiga olishni, qolgan qismini esa Al-Ittihad toʻlab berishini taklif qilmoqda. Malgrat-de-Mar shahridan boʻlgan yarim himoyachi oʻz vatanida yana asosiy figura boʻlish va avvalgi sport formasini tiklash niyatida.

Futbolchining faoliyat yoʻli

Unay Ernandesning soʻnggi yillardagi faoliyati keskin burilishlarga boy boʻldi. U professional faoliyatining ilk yillarini aynan Girona akademiyasida oʻtkazib, keyinchalik Barselona klubiga koʻchib oʻtgan edi. 2022-yilda La Masia akademiyasiga qoʻshilgan hujumkor yarim himoyachi Barca Atletic jamoasining muhim oʻyinchisiga aylandi.

Uning yorqin oʻyinlari xorijiy klublar eʼtiborini tortdi va 2025-yil yanvar oyida Al-Ittihad Barselonaga 4,5 million yevro va qoʻshimcha bonuslar toʻlab, futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq Jidda klubidagi faoliyati kutilganidek kechmadi va u keyinchalik Saudiya Pro-ligasining boshqa jamoasi Al-Shababga ijara asosida oʻtkazildi.

GironaUnay ErnandesAl-IttihadLaLigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiRodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)