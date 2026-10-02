Huawei Mate 90 Pro uchun moʻljallangan Ruiying Z10 tashqi kamerasi sinovdan oʻtkazildi

·20·Texno
Huawei Mate 90 Pro uchun moʻljallangan Ruiying Z10 tashqi kamerasi sinovdan oʻtkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Terminal BG rahbari Xe Gan, Ruiying Z10 nomli yangi tashqi modular kameraning real sharoitdagi suratga olish imkoniyatlarini namoyish etdi.
  • Ushbu qurilma 1 dyuymli mustaqil sensorga ega bo'lib, 24–240 mm ekvivalentdagi fokus masofasi va 10 karrali uzluksiz optik zumni taqdim etadi.
  • Ruiying Z10 faqatgina Mate 90 Pro Max Collector's Edition va Mate RS modellariga mos keladi, chunki standart Mate 90 da maxsus Super Mount qismi mavjud emas.

Huawei Terminal BG rahbari Xe Gan ijtimoiy tarmoqlarda Ruiying Z10 nomli yangi tashqi modular kameraning real sharoitdagi suratga olish imkoniyatlarini namoyish etdi. Ushbu qurilma flagman smartfonlarning optik imkoniyatlarini tubdan kengaytirishga moʻljallangan boʻlib, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixlosmandlar uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ruiying Z10 oddiy tashqi telekonverterlardan farqli ravishda oʻzining 1 dyuymli mustaqil sensoriga ega toʻlaqonli kamera hisoblanadi. Smartfon esa bu jarayonda kadrlash, tasvirni qayta ishlash va xotiraga saqlash vazifalarini bajaradi.

Modulning texnik imkoniyatlari

Mazkur qurilma maxsus Super Mount mexanizmi yordamida smartfonga oʻrnatiladi. U 24–240 mm ekvivalentdagi fokus masofasiga ega obektiv va 10 karrali uzluksiz optik zum bilan jihozlangan.

Foydalanuvchilar obektivdagi jismoniy fokus halqasi yordamida yoki toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon ekrani orqali kattalashtirish qiymatini oʻzgartirishlari mumkin. Bunday keng diapazon keng burchakli peyzajlar, kundalik syujetlar hamda portretlarni alohida optikalarsiz suratga olish imkonini beradi.

XMAGE ranglar palitrasi va qoʻllab-quvvatlanadigan modellar

Ixbt.com xabar qilishicha, yangi modul mashhur XMAGE ranglar rejimlarini, jumladan, maxsus nemis uslubi, retro va yumshoq ishlov berish funksiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Tayyor kadrlarni darhol tahrirlash va ulashish imkoniyati mavjudligi foydalanuvchilar uchun qoʻlaylik yaratadi.

Eʼtiborlisi, ushbu qurilma faqatgina Mate 90 Pro Max Collectorʼs Edition hamda Mate RS modellariga mos keladi. Standart Mate 90 smartfonida maxsus Super Mount qismi mavjud emasligi sababli modul bilan ishlay olmaydi.

Xulosa oʻrnida, Xe Gan xaridorlarga ushbu noyob qurilmani Huawei brendining oflayn doʻkonlarida shaxsan sinab koʻrishni taklif qildi. Kompaniya rahbariyatining fikricha, mazkur tashqi kamera anʼanaviy qimmatbaho DSLR-fotokameralarning bir nechta obyektivini muvaffaqiyatli almashtira oladi.

HuaweiRuiying Z10Smartfon kamerasiMobil fotografiyaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro uchun yangi Ruiying Z10 kamerasi taqdim etildiHuawei Mate 90 Pro uchun yangi Ruiying Z10 kamerasi taqdim etildiKecha 11:29Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladiHuawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi29 sentabr 13:30Honor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob suratga olish imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob suratga olish imkoniyatlari namoyish etildi29 sentabr 15:28Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi10 sentabr 12:51OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldi15 sentabr 01:55Huawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildiHuawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildiBugun 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi