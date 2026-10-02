Huawei Mate 90 Pro uchun moʻljallangan Ruiying Z10 tashqi kamerasi sinovdan oʻtkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Terminal BG rahbari Xe Gan, Ruiying Z10 nomli yangi tashqi modular kameraning real sharoitdagi suratga olish imkoniyatlarini namoyish etdi.
- Ushbu qurilma 1 dyuymli mustaqil sensorga ega bo'lib, 24–240 mm ekvivalentdagi fokus masofasi va 10 karrali uzluksiz optik zumni taqdim etadi.
- Ruiying Z10 faqatgina Mate 90 Pro Max Collector's Edition va Mate RS modellariga mos keladi, chunki standart Mate 90 da maxsus Super Mount qismi mavjud emas.
Huawei Terminal BG rahbari Xe Gan ijtimoiy tarmoqlarda Ruiying Z10 nomli yangi tashqi modular kameraning real sharoitdagi suratga olish imkoniyatlarini namoyish etdi. Ushbu qurilma flagman smartfonlarning optik imkoniyatlarini tubdan kengaytirishga moʻljallangan boʻlib, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixlosmandlar uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ruiying Z10 oddiy tashqi telekonverterlardan farqli ravishda oʻzining 1 dyuymli mustaqil sensoriga ega toʻlaqonli kamera hisoblanadi. Smartfon esa bu jarayonda kadrlash, tasvirni qayta ishlash va xotiraga saqlash vazifalarini bajaradi.
Modulning texnik imkoniyatlariMazkur qurilma maxsus Super Mount mexanizmi yordamida smartfonga oʻrnatiladi. U 24–240 mm ekvivalentdagi fokus masofasiga ega obektiv va 10 karrali uzluksiz optik zum bilan jihozlangan.
Foydalanuvchilar obektivdagi jismoniy fokus halqasi yordamida yoki toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon ekrani orqali kattalashtirish qiymatini oʻzgartirishlari mumkin. Bunday keng diapazon keng burchakli peyzajlar, kundalik syujetlar hamda portretlarni alohida optikalarsiz suratga olish imkonini beradi.
XMAGE ranglar palitrasi va qoʻllab-quvvatlanadigan modellarIxbt.com xabar qilishicha, yangi modul mashhur XMAGE ranglar rejimlarini, jumladan, maxsus nemis uslubi, retro va yumshoq ishlov berish funksiyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Tayyor kadrlarni darhol tahrirlash va ulashish imkoniyati mavjudligi foydalanuvchilar uchun qoʻlaylik yaratadi.
Eʼtiborlisi, ushbu qurilma faqatgina Mate 90 Pro Max Collectorʼs Edition hamda Mate RS modellariga mos keladi. Standart Mate 90 smartfonida maxsus Super Mount qismi mavjud emasligi sababli modul bilan ishlay olmaydi.
Xulosa oʻrnida, Xe Gan xaridorlarga ushbu noyob qurilmani Huawei brendining oflayn doʻkonlarida shaxsan sinab koʻrishni taklif qildi. Kompaniya rahbariyatining fikricha, mazkur tashqi kamera anʼanaviy qimmatbaho DSLR-fotokameralarning bir nechta obyektivini muvaffaqiyatli almashtira oladi.
Izohlar 0
…