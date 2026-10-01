Shahram Ahadov finalda mag‘lub bo‘ldi: O‘zbekiston yana kumush oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida dzyudochi Shahram Ahadov -73 kg vazn toifasida finalgacha yetib borib, BAA vakili Kazbek Naguchevga mag‘lub bo‘ldi va kumush medalni qo‘lga kiritdi.
- Ushbu kumush medal bilan O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallari soni 55 taga yetdi, jumladan 16 ta oltin, 20 ta kumush va 19 ta bronza.
- Endi Marjona Nurullayeva -63 kg vazn toifasida bronza medali uchun Qozog‘iston vakili Esmigul Quyulovaga qarshi tatamiga chiqadi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobini yana bir medal bilan boyitdi. Dzyudo bo‘yicha erkaklar o‘rtasida -73 kilogramm vazn toifasida tatamiga chiqqan Shahram Ahadov finalgacha yetib bordi, ammo hal qiluvchi bahsda BAA vakili Kazbek Naguchevga mag‘lub bo‘lib, kumush medal bilan kifoyalandi.
O‘zbekistonlik polvon finalda g‘alaba qozonib, oltin medalni qo‘lga kiritish uchun imkoniyatga ega edi. Biroq hal qiluvchi bellashuvda omad raqib tomonida bo‘ldi.
Shahram Ahadov uchun kumush medal
-73 kilogramm vazn toifasidagi final bahsida Shahram Ahadov BAA vakili Kazbek Naguchevga qarshi tatamiga chiqdi.
Kutilayotgan oltin medal uchun bahsda hamyurtimiz o‘z imkoniyatini to‘liq namoyish eta olmadi va musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Shu tariqa, Ahadov Osiyo o‘yinlarida kumush medal sohibi bo‘ldi.
Final natijasi unga oltin medalni taqdim etmagan bo‘lsa-da, dzyudochimizning musobaqani shohsupaning ikkinchi pog‘onasida yakunlashi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrin bo‘ldi.
O‘zbekiston medallari soni 55 taga yetdi
Shahram Ahadovning kumush medali bilan O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlaridagi umumiy medallari soni 55 taga yetdi.
Hozircha delegatsiya hisobida:
16 ta oltin;
20 ta kumush;
19 ta bronza medal mavjud.
Dzyudo vakillari esa O‘zbekistonning medallar jamg‘armasiga navbatdagi sovrinlarni qo‘shishda davom etmoqda.
Endi barcha e’tibor Marjona Nurullayevada
Shahram Ahadovning finalidan so‘ng o‘zbek dzyudosi uchun yana bir muhim bellashuv oldinda.
Ayollar o‘rtasida -63 kilogramm vazn toifasida Marjona Nurullayeva bronza medali uchun tatamiga chiqadi.
Hamyurtimizni hal qiluvchi bahsda Qozog‘iston vakili Esmigul Quyulova qarshi oladi.
Bu bellashuv O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir medal qo‘lga kiritish imkoniyatini taqdim etadi. Shu sababli dzyudo muxlislari endi Nurullayevaning tatamidagi chiqishini intiqlik bilan kutmoqda.
Aichi–Nagoyada medallar uchun kurash davom etadi
Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir kumush medal paydo bo‘ldi. Shahram Ahadov finalgacha bo‘lgan yo‘lni muvaffaqiyatli bosib o‘tib, Osiyo o‘yinlari sovrindoriga aylandi.
Oltin medal qo‘ldan boy berilgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston sportchilari uchun musobaqa hali davom etmoqda.
Endi dzyudo tatamidagi navbat Marjona Nurullayevaga. Uning bronza uchun bahsi O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasi yana bir bor o‘zgarishi mumkin bo‘lgan navbatdagi muhim bellashuv bo‘ladi.
Izohlar 0
…