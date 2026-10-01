Shahram Ahadov finalda mag‘lub bo‘ldi: O‘zbekiston yana kumush oldi

·34·Sport
Shahram Ahadov finalda mag‘lub bo‘ldi: O‘zbekiston yana kumush oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida dzyudochi Shahram Ahadov -73 kg vazn toifasida finalgacha yetib borib, BAA vakili Kazbek Naguchevga mag‘lub bo‘ldi va kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu kumush medal bilan O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallari soni 55 taga yetdi, jumladan 16 ta oltin, 20 ta kumush va 19 ta bronza.
  • Endi Marjona Nurullayeva -63 kg vazn toifasida bronza medali uchun Qozog‘iston vakili Esmigul Quyulovaga qarshi tatamiga chiqadi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobini yana bir medal bilan boyitdi. Dzyudo bo‘yicha erkaklar o‘rtasida -73 kilogramm vazn toifasida tatamiga chiqqan Shahram Ahadov finalgacha yetib bordi, ammo hal qiluvchi bahsda BAA vakili Kazbek Naguchevga mag‘lub bo‘lib, kumush medal bilan kifoyalandi.

O‘zbekistonlik polvon finalda g‘alaba qozonib, oltin medalni qo‘lga kiritish uchun imkoniyatga ega edi. Biroq hal qiluvchi bellashuvda omad raqib tomonida bo‘ldi.

Shahram Ahadov uchun kumush medal

-73 kilogramm vazn toifasidagi final bahsida Shahram Ahadov BAA vakili Kazbek Naguchevga qarshi tatamiga chiqdi.

Kutilayotgan oltin medal uchun bahsda hamyurtimiz o‘z imkoniyatini to‘liq namoyish eta olmadi va musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Shu tariqa, Ahadov Osiyo o‘yinlarida kumush medal sohibi bo‘ldi.

Final natijasi unga oltin medalni taqdim etmagan bo‘lsa-da, dzyudochimizning musobaqani shohsupaning ikkinchi pog‘onasida yakunlashi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrin bo‘ldi.

O‘zbekiston medallari soni 55 taga yetdi

Shahram Ahadovning kumush medali bilan O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlaridagi umumiy medallari soni 55 taga yetdi.

Hozircha delegatsiya hisobida:

  • 16 ta oltin;

  • 20 ta kumush;

  • 19 ta bronza medal mavjud.

Dzyudo vakillari esa O‘zbekistonning medallar jamg‘armasiga navbatdagi sovrinlarni qo‘shishda davom etmoqda.

Endi barcha e’tibor Marjona Nurullayevada

Shahram Ahadovning finalidan so‘ng o‘zbek dzyudosi uchun yana bir muhim bellashuv oldinda.

Ayollar o‘rtasida -63 kilogramm vazn toifasida Marjona Nurullayeva bronza medali uchun tatamiga chiqadi.

Hamyurtimizni hal qiluvchi bahsda Qozog‘iston vakili Esmigul Quyulova qarshi oladi.

Bu bellashuv O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir medal qo‘lga kiritish imkoniyatini taqdim etadi. Shu sababli dzyudo muxlislari endi Nurullayevaning tatamidagi chiqishini intiqlik bilan kutmoqda.

Aichi–Nagoyada medallar uchun kurash davom etadi

Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir kumush medal paydo bo‘ldi. Shahram Ahadov finalgacha bo‘lgan yo‘lni muvaffaqiyatli bosib o‘tib, Osiyo o‘yinlari sovrindoriga aylandi.

Oltin medal qo‘ldan boy berilgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston sportchilari uchun musobaqa hali davom etmoqda.

Endi dzyudo tatamidagi navbat Marjona Nurullayevaga. Uning bronza uchun bahsi O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasi yana bir bor o‘zgarishi mumkin bo‘lgan navbatdagi muhim bellashuv bo‘ladi.

Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlariShahram AhadovMarjona NurullayevaO‘zbekiston delegatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiKecha 18:52Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!Kecha 18:46Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi