iPhone Duo ishlab chiqarishda yuqori brak ulushi kuzatilmoqda

·19·Texno
iPhone Duo ishlab chiqarishda yuqori brak ulushi kuzatilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone Duo smartfonini ommaviy ishlab chiqarishda Foxconn zavodlarida yaroqli qurilmalar chiqishi darajasi atigi 60 foizdan biroz yuqorini tashkil etmoqda.
  • Bu holat butun ishlab chiqarish tizimini yangi turdagi qurilma uchun toʻliq sozlash zarurati bilan bogʻliq.
  • Agar joriy sifat talablari oʻzgarmasa, barqaror ommaviy ishlab chiqarish darajasiga erishish uchun olti oydan bir yilgacha vaqt ketishi mumkin.

Jiemian News nashrining taʼminot zanjiridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone Duo smartfonini ommaviy ishlab chiqarish jarayonida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Hozirda Foxconn zavodlaridagi yigʻish liniyalarida yaroqli qurilmalar chiqishi darajasi atigi 60 foizdan biroz yuqorini tashkil etmoqda, bu esa ishlab chiqaruvchilar oldida turgan murakkab texnologik toʻsiqlardan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur muammo alohida biron-bir nuqsonga emas, balki butun boshli ishlab chiqarish tizimini yangi turdagi qurilma uchun toʻliq sozlash zarurati bilan bogʻliq. iPhone Duo Apple uchun ilk ommaviy buklama qurilma boʻlgani bois, Foxconn bir vaqtining oʻzida uskunalar, texnologik jarayonlar va yigʻish parametrlarini muvofiqlashtirishi talab etilmoqda. Agar joriy sifat talablari oʻzgarmasa, barqaror ommaviy ishlab chiqarish darajasiga erishish uchun olti oydan bir yilgacha vaqt ketishi mumkin.

Texnik murakkabliklar va mukammal buklama

Ishlab chiqarishdagi asosiy eʼtibor ichki displeydagi buklama izini iloji boricha koʻrinmas qilishga qaratilgan. Bu maqsad uchun nafaqat maxsus nanoteksturali UTG ultrating shishasi, balki yuzdan ortiq komponentdan iborat murakkab sharnir tizimi ham qoʻllanilmoqda. Har bir element yuqori aniqlikni talab qiladi, chunki eng kichik ogʻishlar ham displeyda sezilarli iz qoldirishi yoki uning choʻkishiga olib kelishi mumkin.

Qurilmaning korpusi ochilgan holatda atigi 5,2 millimetrni tashkil etib, juda yupqa qilib loyihalashtirilgan. Markaziy qismni egallagan sharnir tufayli akkumulyatorlar, sistem plata va sovutish tizimi uning ikki tomoniga joylashtirilgan. Xitoylik hamkor kompaniyalar, jumladan Lens Technology, Lingyi va Zhuhai Guanyu ushbu jarayonda muhim qismlar, jumladan UTG shishasi va akkumulyator elementlarini yetkazib berishda faol qatnashmoqda.

Savdolar boshlanishidagi kechikishlar va rejalar

Jarayondagi bunday texnologik qiyinchiliklar taqdimot va savdolar boshlanishi orasidagi muddat nega odatdagidan sezilarli darajada uzun ekanligini izohlaydi. 10 sentabr kuni namoyish etilgan iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar 16 oktyabrda ochilishi, savdolar esa 23 oktyabrda boshlanishi rejalashtirilgan. Shu tariqa, eʼlon qilinishi va sotuvga chiqishi oraligʻidagi davr 43 kunni tashkil etmoqda, odatiy flagmanlarda esa bu muddat oʻn kun atrofida boʻlar edi.

Manbalar maʼlumotiga koʻra, Apple 2026-yil davomida global miqyosda taxminan 6–8 million dona iPhone Duo zaxirasini shakllantirishni rejalashtirgan. Shundan 5 milliondan ortiq qurilmani chakana savdo hamkorlariga yetkazib berish koʻzda tutilgan. Taqqoslash uchun, ayrim Pro va Pro Max modellari oʻzining butun hayotiy sikl davomida 20–30 million nusxada yetkazib berilishiga erishadi.

AppleiPhone DuoTexnologiyaSmartfonFoxconn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 15:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga ega10 sentabr 14:24iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandi10 sentabr 10:26Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi9 sentabr 23:58iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildiiPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi28 sentabr 21:56Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdi13 sentabr 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi