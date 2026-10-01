iPhone Duo ishlab chiqarishda yuqori brak ulushi kuzatilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone Duo smartfonini ommaviy ishlab chiqarishda Foxconn zavodlarida yaroqli qurilmalar chiqishi darajasi atigi 60 foizdan biroz yuqorini tashkil etmoqda.
- Bu holat butun ishlab chiqarish tizimini yangi turdagi qurilma uchun toʻliq sozlash zarurati bilan bogʻliq.
- Agar joriy sifat talablari oʻzgarmasa, barqaror ommaviy ishlab chiqarish darajasiga erishish uchun olti oydan bir yilgacha vaqt ketishi mumkin.
Jiemian News nashrining taʼminot zanjiridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone Duo smartfonini ommaviy ishlab chiqarish jarayonida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Hozirda Foxconn zavodlaridagi yigʻish liniyalarida yaroqli qurilmalar chiqishi darajasi atigi 60 foizdan biroz yuqorini tashkil etmoqda, bu esa ishlab chiqaruvchilar oldida turgan murakkab texnologik toʻsiqlardan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur muammo alohida biron-bir nuqsonga emas, balki butun boshli ishlab chiqarish tizimini yangi turdagi qurilma uchun toʻliq sozlash zarurati bilan bogʻliq. iPhone Duo Apple uchun ilk ommaviy buklama qurilma boʻlgani bois, Foxconn bir vaqtining oʻzida uskunalar, texnologik jarayonlar va yigʻish parametrlarini muvofiqlashtirishi talab etilmoqda. Agar joriy sifat talablari oʻzgarmasa, barqaror ommaviy ishlab chiqarish darajasiga erishish uchun olti oydan bir yilgacha vaqt ketishi mumkin.
Texnik murakkabliklar va mukammal buklamaIshlab chiqarishdagi asosiy eʼtibor ichki displeydagi buklama izini iloji boricha koʻrinmas qilishga qaratilgan. Bu maqsad uchun nafaqat maxsus nanoteksturali UTG ultrating shishasi, balki yuzdan ortiq komponentdan iborat murakkab sharnir tizimi ham qoʻllanilmoqda. Har bir element yuqori aniqlikni talab qiladi, chunki eng kichik ogʻishlar ham displeyda sezilarli iz qoldirishi yoki uning choʻkishiga olib kelishi mumkin.
Qurilmaning korpusi ochilgan holatda atigi 5,2 millimetrni tashkil etib, juda yupqa qilib loyihalashtirilgan. Markaziy qismni egallagan sharnir tufayli akkumulyatorlar, sistem plata va sovutish tizimi uning ikki tomoniga joylashtirilgan. Xitoylik hamkor kompaniyalar, jumladan Lens Technology, Lingyi va Zhuhai Guanyu ushbu jarayonda muhim qismlar, jumladan UTG shishasi va akkumulyator elementlarini yetkazib berishda faol qatnashmoqda.
Savdolar boshlanishidagi kechikishlar va rejalarJarayondagi bunday texnologik qiyinchiliklar taqdimot va savdolar boshlanishi orasidagi muddat nega odatdagidan sezilarli darajada uzun ekanligini izohlaydi. 10 sentabr kuni namoyish etilgan iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar 16 oktyabrda ochilishi, savdolar esa 23 oktyabrda boshlanishi rejalashtirilgan. Shu tariqa, eʼlon qilinishi va sotuvga chiqishi oraligʻidagi davr 43 kunni tashkil etmoqda, odatiy flagmanlarda esa bu muddat oʻn kun atrofida boʻlar edi.
Manbalar maʼlumotiga koʻra, Apple 2026-yil davomida global miqyosda taxminan 6–8 million dona iPhone Duo zaxirasini shakllantirishni rejalashtirgan. Shundan 5 milliondan ortiq qurilmani chakana savdo hamkorlariga yetkazib berish koʻzda tutilgan. Taqqoslash uchun, ayrim Pro va Pro Max modellari oʻzining butun hayotiy sikl davomida 20–30 million nusxada yetkazib berilishiga erishadi.
Izohlar 0
…