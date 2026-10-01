Nokia va ICEYE davlatlar uchun suveren yoʻldosh aloqa tizimini yaratadi

·22·Texno
Nokia va ICEYE davlatlar uchun suveren yoʻldosh aloqa tizimini yaratadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Finlyandiyaning ICEYE kosmik kompaniyasi va Nokia davlatlar uchun suveren yoʻldosh aloqa tizimini yaratish boʻyicha kelishuvga erishdi.
  • Ushbu loyiha doirasidagi ilk telekommunikatsiya yoʻldoshlari 2028-yilda orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan boʻlib, u Starlink kabi global tijorat tizimlariga muqobil boʻlishi kutilmoqda.
  • Loyihaning asosiy gʻoyasi muayyan davlat tomonidan toʻliq nazorat qilinadigan sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasini barpo etishdan iborat.

Finlyandiyaning ICEYE kosmik kompaniyasi va Nokia davlat buyurtmachilari uchun himoyalangan past orbitali yoʻldosh aloqa tizimlarini birgalikda yaratish boʻyicha kelishuvga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha doirasidagi ilk telekommunikatsiya yoʻldoshlarini 2028-yilda orbitaga chiqarish rejalashtirilgan boʻlib, u Starlink kabi global tijorat tizimlarining oʻziga xos muqobiliga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyihaning asosiy gʻoyasi muayyan davlat tomonidan toʻliq nazorat qilinadigan suveren sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasini barpo etishdan iborat. Bunda buyurtmachi tashqi tijorat operatorining shartlariga bogʻlanib qolmagan holda yoʻldoshlarni, yerusti segmentini hamda foydalanuvchi terminallarini mustaqil ravishda boshqarish imkoniyatiga ega boʻladi.

Mudofaa va favqulodda vaziyatlarga moʻljallangan tizim

Yangi aloqa tarmogʻi birinchi navbatda mudofaa, chegara xavfsizligi, favqulodda xizmatlar hamda tabiiy va texnogen xususiyatdagi falokatlar oqibatlarini bartaraf etish ehtiyojlariga moʻljallangan. Yerusti mobil va simli tarmoqlari shikastlanganda, haddan tashqari yuklanganda yoki butunlay oʻchib qolgan sharoitlarda ushbu sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishonchli zaxira kanalini taqdim etishi lozim.

Tarmoq resurslarini joriy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda ustuvor hududlar ustida jamlash imkoniyati yaratiladi. Bunda ICEYE va Nokia yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyati hamda past kechikishlarni taʼminlashni vaʼda qilmoqda. Shu bilan birga, yangi tizim mavjud harbiy yoki davlat tarmoqlarini toʻliq almashtirmaydi, balki qoʻshimcha qoplama va zaxira kanallarini taqdim etadi.

Kompaniyalarning oʻzaro hamkorligi

Mazkur hamkorlik doirasida ICEYE sunʼiy yoʻldosh guruhlarini yaratish va ulardan foydalanish borasidagi tajribasini taqdim etadi, Nokia esa himoyalangan telekommunikatsiya tarmoqlari texnologiyalari bilan taʼminlaydi. Tomonlar past orbitali yoʻldoshlar, yerusti infratuzilmasi va himoyalangan terminallarni yagona aloqa tizimiga birlashtirishni maqsad qilgan.

Eslatib oʻtamiz, ICEYE hozirning oʻzida davlat buyurtmachilariga Yer yuzasini kuzatish boʻyicha oʻzining sunʼiy yoʻldosh tizimlarini taklif etib kelmoqda. Kompaniya sutka vaqtidan va bulutlarning qalinligidan qatʼi nazar sirt tasvirlarini olish imkonini beruvchi sintetik aperaturali radar (SAR) qurilmalari guruhini boshqaradi. Nokia bilan boshlangan yangi loyiha mazkur yoʻnalishni sunʼiy yoʻldosh aloqasi hisobiga sezilarli darajada kengaytiradi.

NokiaICEYEStarlinkKosmik texnologiyalarAloqa yoʻldoshlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Scaleup Europe fondi Yevropaning texnologik suverenligini taʼminlashga kirishdiScaleup Europe fondi Yevropaning texnologik suverenligini taʼminlashga kirishdi11 avgust 22:52Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiXitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardi17 sentabr 12:27Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiNokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdi8 sentabr 13:26Yevropa Ittifoqi oʻzining Starlink tizimini yaratishga kirishdiYevropa Ittifoqi oʻzining Starlink tizimini yaratishga kirishdi8 avgust 15:54SpaceX oʻz raketalarini Starlinkʼga band qilgani bozorni qiyin ahvolsa qoldirdiSpaceX oʻz raketalarini Starlinkʼga band qilgani bozorni qiyin ahvolsa qoldirdi6 avgust 01:26Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkin4 sentabr 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi