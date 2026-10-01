Nokia va ICEYE davlatlar uchun suveren yoʻldosh aloqa tizimini yaratadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Finlyandiyaning ICEYE kosmik kompaniyasi va Nokia davlatlar uchun suveren yoʻldosh aloqa tizimini yaratish boʻyicha kelishuvga erishdi.
- Ushbu loyiha doirasidagi ilk telekommunikatsiya yoʻldoshlari 2028-yilda orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan boʻlib, u Starlink kabi global tijorat tizimlariga muqobil boʻlishi kutilmoqda.
- Loyihaning asosiy gʻoyasi muayyan davlat tomonidan toʻliq nazorat qilinadigan sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasini barpo etishdan iborat.
Finlyandiyaning ICEYE kosmik kompaniyasi va Nokia davlat buyurtmachilari uchun himoyalangan past orbitali yoʻldosh aloqa tizimlarini birgalikda yaratish boʻyicha kelishuvga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha doirasidagi ilk telekommunikatsiya yoʻldoshlarini 2028-yilda orbitaga chiqarish rejalashtirilgan boʻlib, u Starlink kabi global tijorat tizimlarining oʻziga xos muqobiliga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyihaning asosiy gʻoyasi muayyan davlat tomonidan toʻliq nazorat qilinadigan suveren sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasini barpo etishdan iborat. Bunda buyurtmachi tashqi tijorat operatorining shartlariga bogʻlanib qolmagan holda yoʻldoshlarni, yerusti segmentini hamda foydalanuvchi terminallarini mustaqil ravishda boshqarish imkoniyatiga ega boʻladi.
Mudofaa va favqulodda vaziyatlarga moʻljallangan tizimYangi aloqa tarmogʻi birinchi navbatda mudofaa, chegara xavfsizligi, favqulodda xizmatlar hamda tabiiy va texnogen xususiyatdagi falokatlar oqibatlarini bartaraf etish ehtiyojlariga moʻljallangan. Yerusti mobil va simli tarmoqlari shikastlanganda, haddan tashqari yuklanganda yoki butunlay oʻchib qolgan sharoitlarda ushbu sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishonchli zaxira kanalini taqdim etishi lozim.
Tarmoq resurslarini joriy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda ustuvor hududlar ustida jamlash imkoniyati yaratiladi. Bunda ICEYE va Nokia yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyati hamda past kechikishlarni taʼminlashni vaʼda qilmoqda. Shu bilan birga, yangi tizim mavjud harbiy yoki davlat tarmoqlarini toʻliq almashtirmaydi, balki qoʻshimcha qoplama va zaxira kanallarini taqdim etadi.
Kompaniyalarning oʻzaro hamkorligiMazkur hamkorlik doirasida ICEYE sunʼiy yoʻldosh guruhlarini yaratish va ulardan foydalanish borasidagi tajribasini taqdim etadi, Nokia esa himoyalangan telekommunikatsiya tarmoqlari texnologiyalari bilan taʼminlaydi. Tomonlar past orbitali yoʻldoshlar, yerusti infratuzilmasi va himoyalangan terminallarni yagona aloqa tizimiga birlashtirishni maqsad qilgan.
Eslatib oʻtamiz, ICEYE hozirning oʻzida davlat buyurtmachilariga Yer yuzasini kuzatish boʻyicha oʻzining sunʼiy yoʻldosh tizimlarini taklif etib kelmoqda. Kompaniya sutka vaqtidan va bulutlarning qalinligidan qatʼi nazar sirt tasvirlarini olish imkonini beruvchi sintetik aperaturali radar (SAR) qurilmalari guruhini boshqaradi. Nokia bilan boshlangan yangi loyiha mazkur yoʻnalishni sunʼiy yoʻldosh aloqasi hisobiga sezilarli darajada kengaytiradi.
Izohlar 0
…