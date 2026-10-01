Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Satlyt kompaniyasi kosmosda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun seed-raund bosqichida 8 million dollar sarmoya toʻpladi.
- Ushbu mablagʻ kompaniyaga kosmik fazoda sunʼiy intellekt modellarini birlashtiruvchi dasturiy taʼminotni rivojlantirish imkonini beradi.
- Satlyt oʻz apparatlarini yaratmasdan, turli kompaniyalarning sunʼiy yoʻldoshlarida sunʼiy intellekt modellarini ishlatishga imkon beruvchi dasturiy taʼminotni ishlab chiqmoqda.
Koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash va sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishga ixtisoslashgan Satlyt sturtapi seed-raund bosqichida 8 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. Ushbu yutuq kompaniyaga kosmik fazoda sunʼiy intellekt modellarini yagona tarmoq sifatida birlashtiruvchi dasturiy taʼminotni rivojlantirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, sturtap asoschisi Rama Afullo ilgari Google bulutli hisoblash biznesida va SpaceX kompaniyasining Starlink tarmogʻida faoliyat yuritgan. U oʻz tajribasidan kelib chiqib, kosmosda kompyuter quvvatlaridan foydalanish imkoniyatlari yetarlicha baholanmaganini tushunib yetgan va oʻz gʻoyasini amalga oshirishga qaror qilgan.
Afullo oʻz vaqtida bu gʻoyani ham Google, ham SpaceX rahbariyatiga taklif qilgan, biroq har ikki kompaniya ichki tartibda rad javobini bergan. Shundan soʻng u oʻz biznesini boshlash uchun Kaliforniyaning Sanniueyl shahri va Keniyaning Nayrobi shahrida qarorgohga ega Satlyt kompaniyasiga asos solgan.
Kosmik texnologiyalar bozori va yangi yondashuvHozirgi kunda kosmik maʼlumotlar markazlariga qiziqish keskin oshdi. Jumladan, SpaceX orbital maʼlumotlar markazlari loyihalariga toʻliq kirishgan boʻlsa, Google kompaniyasi ham oʻzining Project Suncatcher kosmik markazi tashabbusini amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, Satlyt boshqa kompaniyalardan farqli oʻlaroq, oʻzining kosmik apparatlarini qurishni rejalashtirmayotganini bildirdi.
Sturtap jamoasi turli kompaniyalarning sunʼiy yoʻldoshlarida sunʼiy intellekt modellarini ishlatishga imkon beruvchi maxsus dasturiy taʼminotni yaratmoqda. Afullo bu yondashuvni VMWare yoki Snowflake platformalariga qiyoslab, asosiy infratuzilmadan qatʼiy nazar murakkab dasturlarni ishga tushirish imkoniyatini taʼminlashini taʼkidladi.
Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, agar SpaceX orbital maʼlumotlar markazlari bozori uchun iPhone vazifasini bajaradigan boʻlsa, Satlyt oʻzini ochiq ekotizimdagi Android kabi universal taʼminotchi sifatida koʻrsatishni maqsad qilgan. Dasturiy taʼminot allaqachon ikkita sinov missiyasida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilgan.
Amaliy samaradorlik va kelgusi rejalarSunʼiy yoʻldoshlar odatda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun Yer ustidagi boshqaruv markazlariga tayanadi. Yerga maʼlumot yuborish esa qimmat va sekin jarayon hisoblanadi. Kosmosda sunʼiy intellekt yordamida mustaqil qaror qabul qilish sezilarli darajada iqtisodiy tejamkorlikni taʼminlaydi.
Joriy yil boshida Satlyt Momentus boshqaruvidagi kosmik apparatga Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan Gemma sunʼiy intellekt modelini oʻrnatdi. Mazkur model dasturiy xatoliklar boʻyicha maʼlumot uzatish hajmini 60 foizdan ziyodroqqa qisqartirib, har bir sunʼiy yoʻldosh uchun yiliga yuz minglab dollarlarni tejash imkonini berdi.
Yaqin kunlardagi navbatdagi missiya doirasida Satlyt dasturiy taʼminoti Hindistonning TakeMe2Space startupi tomonidan tayyorlangan kosmik apparatda ish boshlaydi. Mazkur loyihada NASA, Stellerian va TakeMe2Space kabi hamkorlar ishtirok etib, bulutli hisoblash protokollari va kosmik kuzatuv ishlarini sinovdan oʻtkazishadi.
Izohlar 0
…