Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildi

·16·Texno
Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Satlyt kompaniyasi kosmosda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun seed-raund bosqichida 8 million dollar sarmoya toʻpladi.
  • Ushbu mablagʻ kompaniyaga kosmik fazoda sunʼiy intellekt modellarini birlashtiruvchi dasturiy taʼminotni rivojlantirish imkonini beradi.
  • Satlyt oʻz apparatlarini yaratmasdan, turli kompaniyalarning sunʼiy yoʻldoshlarida sunʼiy intellekt modellarini ishlatishga imkon beruvchi dasturiy taʼminotni ishlab chiqmoqda.

Koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash va sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishga ixtisoslashgan Satlyt sturtapi seed-raund bosqichida 8 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. Ushbu yutuq kompaniyaga kosmik fazoda sunʼiy intellekt modellarini yagona tarmoq sifatida birlashtiruvchi dasturiy taʼminotni rivojlantirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, sturtap asoschisi Rama Afullo ilgari Google bulutli hisoblash biznesida va SpaceX kompaniyasining Starlink tarmogʻida faoliyat yuritgan. U oʻz tajribasidan kelib chiqib, kosmosda kompyuter quvvatlaridan foydalanish imkoniyatlari yetarlicha baholanmaganini tushunib yetgan va oʻz gʻoyasini amalga oshirishga qaror qilgan.

Afullo oʻz vaqtida bu gʻoyani ham Google, ham SpaceX rahbariyatiga taklif qilgan, biroq har ikki kompaniya ichki tartibda rad javobini bergan. Shundan soʻng u oʻz biznesini boshlash uchun Kaliforniyaning Sanniueyl shahri va Keniyaning Nayrobi shahrida qarorgohga ega Satlyt kompaniyasiga asos solgan.

Kosmik texnologiyalar bozori va yangi yondashuv

Hozirgi kunda kosmik maʼlumotlar markazlariga qiziqish keskin oshdi. Jumladan, SpaceX orbital maʼlumotlar markazlari loyihalariga toʻliq kirishgan boʻlsa, Google kompaniyasi ham oʻzining Project Suncatcher kosmik markazi tashabbusini amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, Satlyt boshqa kompaniyalardan farqli oʻlaroq, oʻzining kosmik apparatlarini qurishni rejalashtirmayotganini bildirdi.

Sturtap jamoasi turli kompaniyalarning sunʼiy yoʻldoshlarida sunʼiy intellekt modellarini ishlatishga imkon beruvchi maxsus dasturiy taʼminotni yaratmoqda. Afullo bu yondashuvni VMWare yoki Snowflake platformalariga qiyoslab, asosiy infratuzilmadan qatʼiy nazar murakkab dasturlarni ishga tushirish imkoniyatini taʼminlashini taʼkidladi.

Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, agar SpaceX orbital maʼlumotlar markazlari bozori uchun iPhone vazifasini bajaradigan boʻlsa, Satlyt oʻzini ochiq ekotizimdagi Android kabi universal taʼminotchi sifatida koʻrsatishni maqsad qilgan. Dasturiy taʼminot allaqachon ikkita sinov missiyasida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilgan.

Amaliy samaradorlik va kelgusi rejalar

Sunʼiy yoʻldoshlar odatda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun Yer ustidagi boshqaruv markazlariga tayanadi. Yerga maʼlumot yuborish esa qimmat va sekin jarayon hisoblanadi. Kosmosda sunʼiy intellekt yordamida mustaqil qaror qabul qilish sezilarli darajada iqtisodiy tejamkorlikni taʼminlaydi.

Joriy yil boshida Satlyt Momentus boshqaruvidagi kosmik apparatga Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan Gemma sunʼiy intellekt modelini oʻrnatdi. Mazkur model dasturiy xatoliklar boʻyicha maʼlumot uzatish hajmini 60 foizdan ziyodroqqa qisqartirib, har bir sunʼiy yoʻldosh uchun yiliga yuz minglab dollarlarni tejash imkonini berdi.

Yaqin kunlardagi navbatdagi missiya doirasida Satlyt dasturiy taʼminoti Hindistonning TakeMe2Space startupi tomonidan tayyorlangan kosmik apparatda ish boshlaydi. Mazkur loyihada NASA, Stellerian va TakeMe2Space kabi hamkorlar ishtirok etib, bulutli hisoblash protokollari va kosmik kuzatuv ishlarini sinovdan oʻtkazishadi.

Sunʼiy intellektKosmik texnologiyalarStartapSpaceXGoogle
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadiGoogle sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi25 sentabr 05:27Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqdaElon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqda1 avgust 12:25Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildiSun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi28 sentabr 20:20Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradiHindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradi28 sentabr 14:26Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdi21 sentabr 19:30DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldi16 iyul 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi