Ko‘chirilgan yurak yangi egasining biologik yoshini qabul qilishi aniqlandi

·8·Texno
Ko‘chirilgan yurak yangi egasining biologik yoshini qabul qilishi aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tadqiqotlar ko'chirilgan yurakning biologik yoshi donorning yoshiga emas, balki yangi egasining yoshiga moslashishini ko'rsatdi.
  • Bu ta'sir faqat ko'chirilgan organga ta'sir qiladi va boshqa to'qimalarga o'tmaydi.
  • Olimlar bu hodisani mitoxondriya faolligi va yallig'lanish jarayonlari bilan bog'lashdi.
  • Ushbu kashfiyot organlar taqchilligi sharoitida keksa yuraklarni yosh bemorlarga ko'chirish amaliyotini optimallashtirishga yordam berishi mumkin.

Garvard tibbiyot maktabi tadqiqotchilari donor yuraklarini saralashda qo‘llanilib kelinayotgan asosiy mezon — yosh ko‘rsatkichini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan ilmiy kashfiyotga qo‘l urdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, o‘tkazilgan tajribalar va klinik tahlillar natijasida ko‘chirilgan yurak donorning asl yoshidan qatʼi nazar, yangi organizmning biologik yoshiga moslashishi isbotlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlar dastlab maxsus sichqonlar modeli yordamida heteroxron transplantatsiya seriyasini amalga oshirdilar. Genetik jihatdan bir xil bo‘lgan har xil yoshdagi kemiruvchilar o‘rtasida yurak ko‘chirib o‘tkazildi. To‘rt-olti oydan so‘ng DNK metilatsiyasi naqshlarini tahlil qiluvchi uchta epigenetic soat yordamida organlarning biologik yoshi baholandi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, keksa retsipiyetlarga o‘tkazilgan yosh yuraklarda tezlashgan qarish jarayoni kuzatilgan. Aksincha, yosh organizmga tushgan eski yuraklar sezilarli darajada yosharib, ularning biologik yoshi pasaygan. Qizig‘i shundaki, bu taʼsir faqat ko‘chirilgan organning o‘ziga tegishli bo‘lib, retsipiyentning boshqa to‘qimalari o‘z yoshini o‘zgartirmagan.

Gen faolligi va hujayra darajasidagi o‘zgarishlar

Traskriptom tahlili ushbu jarayonning aniq mexanizmlarini ko‘rsatib berdi. Eski organizmga tushgan yosh yuraklarda yallig‘lanish yo‘llari faollashgan bo‘lsa, yosh retsipiyentdagi eski yuraklarda yallig‘lanish jarayonlari bostirilgan. Eng sezilarli o‘zgarishlar mitoxondriya jarayonlarida qayd etilib, organning qarishi yoki yosharishi bilan ularning faolligi mos ravishda pasaygan yoki tiklangan.

Olimlar mazkur ilmiy xulosalarni insonlarda ham tekshirib ko‘rishdi. Donor va retsipiyent o‘rtasida yosh farqi bo‘lgan 11 nafar bemorning miokard biopsiyasi arxiv namunalari tahlil qilindi. Epigenetik soatlar xuddi shunday manzarani ko‘rsatdi: ko‘chirilgan yurakning biologik yoshi donorning yoshiga emas, aynan retsipiyentning yoshiga mos kelgan.

Klinik ahamiyati va kelgusidagi imkoniyatlar

Bir yil o‘tgach yuzlab bemorlar ishtirokida o‘tkazilgan EKG, exokardiografiya va kardiopulmonal stress-testlar klinik ahamiyatni tasdiqladi. Odatda yosh o‘tishi bilan pasayadigan o‘pkaning funksional sig‘imi va kislorod isteʼmoli donorning yoshiga emas, balki retsipiyentning yoshiga bog‘liq bo‘lib chiqdi. Demak, operatsiyadan keyingi jismoniy ish qobiliyati organ egasining yoshi bilan belgilanadi.

Mualliflarning taʼkidlashicha, organizmning tizimli muhiti to‘qimaning biologik yoshini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Eski muhit molekulyar zararlanishlarni tezlashtirsa, yosh muhit uni sekinlashtiradi. Bu kashfiyot organlar taqchilligi sharoitida keksa yuraklarni yosh retsipiyetlarga ko‘chirish amaliyotini optimallashtirishga yo‘l ochadi.

TibbiyotIlmiy kashfiyotYurak transplantatsiyasiBiologik yoshGarvard
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdi15 avgust 02:25Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiAstronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiBugun 10:26Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiTarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiKecha 23:21Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi15 sentabr 17:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi5 sentabr 18:29Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi3 sentabr 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi