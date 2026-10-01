AQSHda 275 ruhoniy 944 nafar bolaga zo‘ravonlik qilgan

·42·Dunyo
AQSHda 275 ruhoniy 944 nafar bolaga zo‘ravonlik qilgan

AQSHning Massachusets shtatidagi uchta katolik yeparxiyasida 275 nafar ruhoniy 944 nafar bolaga jinsiy zo‘ravonlik qilgani aniqlandi. Bu haqda shtat Bosh prokuraturasi o‘tkazgan tekshiruv hisobotida ma’lum qilindi.

Tergov Foll-River, Springfild va Vuster yeparxiyalarini qamrab olgan. Hisobotdagi holatlarning aksariyati 2002 yilgacha sodir bo‘lgan.

Bosh prokuror Andrea Joy Kempbellning aytishicha, yeparxiyalar rahbariyati ruhoniylar tomonidan bolalarga nisbatan zo‘ravonlik sodir etilganidan yillar davomida xabardor bo‘lgan. Ayrim holatlarda cherkov obro‘sini saqlash bolalar xavfsizligidan ustun qo‘yilgani ta’kidlangan.

Tekshiruv 2019 yilda boshlangan. Tergov davomida prokuratura ishlar bo‘yicha mahalliy prokurorlarga uch marta murojaat qilgan va ulardan biri Vuster yeparxiyasida ayblov qo‘zg‘atilishiga olib kelgan. Qolgan ayrim holatlar bo‘yicha esa da’vo muddati o‘tib ketgani yoki o‘sha paytda qilmish jinoyat hisoblanmagani sababli jinoiy ta’qib boshlanmagan.

Uch yeparxiya rahbarlari jabrlanganlardan uzr so‘rab, bolalar xavfsizligini kuchaytirish va mavjud tartiblarni takomillashtirish bo‘yicha choralar ko‘rilayotganini bildirgan.

Bosh prokuror esa bolalikdagi jinsiy zo‘ravonlik qurbonlariga fuqarolik da’volari kiritish imkonini kengaytirish uchun qonunchilikka o‘zgartishlar kiritishga chaqirgan.

Andrea Joy KempbellTergov Foll-River yeparxiyasiMassachusets katolik yeparxiyalarijinsiy zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30Dengizni bo‘lishga uringan ruhoniy cho‘kib ketishga sal qoldiDengizni bo‘lishga uringan ruhoniy cho‘kib ketishga sal qoldi26 may 17:00"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiBugun 15:53O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiO‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiBugun 15:30Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiBugun 15:22Oq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladiOq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladiBugun 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota